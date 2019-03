La investigación de la tesis ‘fake’ concluye que Sánchez usó recursos públicos para defenderse de OKDIARIO

La Comisión de Investigación del Senado constituida para investigar la tesis falsa de Pedro Sánchez no está dispuesta a que el parón por el adelanto electoral haga fracasar su trabajo: no sólo pretende continuar con su labor sino que, además, ha elaborado ya las conclusiones iniciales de las principales irregularidades detectadas. Y entre ellas se encuentra una dura acusación: la de que Pedro Sánchez usó fondos y recursos públicos para defenderse desde La Moncloa de las informaciones publicadas por OKDIARIO esos días desvelando la falsedad de su doctorado ‘cum laude’.

Hay que recordar que Pedro Sánchez -tal y como adelantó OKDIARIO- usó un ‘negro’ –Carlos Ocaña, jefe de Gabinete del Ministerio de Industria- para elaborar su tesis; plagió discursos, informes y trabajos oficiales o de otros autores en su tesis; y además se benefició de un tribunal plagado de anomalías.

El documento de la Comisión de Investigación del Senado al que ha tenido acceso OKDIARIO confirma que “D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha mentido o ha hecho mentir a otros sobre el porcentaje de plagio [de la tesis] utilizando recursos públicos, ya que se ha utilizado la página del Ministerio de Presidencia desde Moncloa para publicar los resultados de informes antiplagio falsos y/o inexistentes que arrojaban conclusiones más favorables sobre el porcentaje de plagio de la tesis doctoral”.

De hecho estos informes no sólo tuvieron que ser enmendados por una de las empresas antiplagio, sino que, en comunicaciones posteriores de su Portal de Transparencia, “el propio Ministerio de Presidencia reconoce que dichos informes no existían y que fueron aportados de forma personal por el afectado”.

La demanda que no llega

Además, las conclusiones iniciales de la Comisión señalan que “D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha dado por válidas, indirectamente, un porcentaje muy alto de las críticas realizadas desde la prensa sobre el plagio y falta de autoría de su tesis doctoral”. La afirmación hace referencia precisamente a la amenaza de acciones legales contra OKDIARIO por la publicación de la falsedad de la tesis del presidente.

“Así se desprende de la siguiente situación: Ante las críticas vertidas desde la prensa en relación con el potencial plagio de la tesis doctoral, D. Pedro Sánchez amenaza con querellarse a los medios de comunicación ABC, El Mundo y OKDIARIO. Éstos reciben un burofax a título personal del presidente del gobierno el 14 de septiembre de 2019 en el que expresa su reserva para ejercer cuantas acciones correspondan en caso de no rectificación de determinadas informaciones. Los medios de comunicación respondieron que no rectificarían la información, a la que daban por válida y D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón no ha llegado a ejercer sus derechos”.

Adicionalmente, “dado que en el burofax solo se exigía la rectificación de datos muy concretos, los medios de comunicación han interpretado que el propio Pedro Sánchez Pérez-Castejón da por válida el resto de información publicada en la que se hacía referencia al plagio y posible co-autoría de la tesis doctoral”.

Hay que recordar que, de hecho, OKDIARIO fue el primer medio que publicó la tesis y que desveló la existencia del ‘negro’. Y pese a la amenaza de acciones legales, esas informaciones en concreto nunca fueron ni tan siquiera barajadas por el presidente como potencialmente querellables.

Además, señalan la conclusiones, “D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón mostró sus dudas ante su propia tesis doctoral en junio de 2018 al borrarla de los méritos que formaban parte de su cv, disponible en la página web del PSOE”.