El próximo 9 de octubre se cumplirá el segundo aniversario de la declaración del estado de alarma sobre la Comunidad de Madrid, que derivó en un cierre perimetral ejecutado en base a un decretazo del Consejo de Ministros y cocinado durante semanas en los despachos de Moncloa. Entre los detalles que desvela en su libro El año de la pandemia el ex ministro de Sanidad Salvador Illa hay uno significativo: Illa solicitó «opciones jurídicas» para actuar contra Madrid antes incluso de sentarse a negociar con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre un eventual cierre de la región por el aumento de casos del coronavirus.

Madrid ha sido la comunidad autónoma que más tiempo ha permanecido confinada en sus límites geográficos durante la pandemia. Fue la que más tardó en desescalar en base a unos informes elaborados por un supuesto comité de expertos independientes, que finalmente se desveló que estaba formado por funcionarios a las órdenes de Sanidad. Entre ellos, el director del CCAES, Fernando Simón. Pero Madrid también vivió unas semanas extras de cierre perimetral respecto a otras regiones: las que fueron desde el 9 al 25 de octubre de 2020, día en que el segundo estado de alarma se extendió a toda España.

Las memorias pandémicas de Illa revelan un hecho singular: dos días después de la ya célebre cumbre de las banderas, aquel encuentro en la Puerta del Sol entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Díaz Ayuso, el ministro de Sanidad encargó a su equipo que explorase todas las vías legales a su alcance para aplicar medidas contra Madrid. Es decir, para imponer ese estado de alarma a la fuerza que la Comunidad rechazaba de pleno.

Plan legal

Cabe recordar que Sánchez acudió a aquella cumbre con Ayuso a petición propia, y mostrando en público su intención de apoyar al Gobierno madrileño en la toma de medidas. Allí, Ayuso le planteó la necesidad de cerrar el coladero de casos en que se había convertido Barajas, responsabilidad del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Aquel plan de Ayuso para Barajas o la propuesta madrileña de llevar a cabo una campaña de rastreo masivo mediante los test de antígenos -en aquel momento eran una novedad mundial frente a las PCR- no fue escuchado. En cambio, el Gobierno le propuso a la Comunidad de Madrid nombrar un «portavoz técnico». Un ‘Fernando Simón’ a la madrileña que fuera voz autorizada a la hora de proponer medidas.

El ‘casting’ de aquel portavoz técnico lo hizo, en persona, Salvador Illa. El ex ministro, según cuenta en sus memorias, se citó el miércoles 23 de septiembre de 2020 con los tres profesionales sanitarios en la planta 16 del Ministerio de Sanidad. De aquellas conversaciones, salió el nombre de Enrique Bouza como el elegido para esa tarea de tender puentes entre Moncloa y Madrid. Se emplazaron con el candidato, que dimitiría poco después, a la primera reunión técnica entre ambas administraciones. El inicio de la negociación.

Cerrar Madrid

Sin embargo, Illa y Moncloa ya tenían otros planes en mente, tal y como desliza en sus memorias el ex ministro: «Al acabar la reunión llamé a Alberto Herrera, el subsecretario de Sanidad, y le pedí que explorase opciones jurídicas para adoptar medidas en Madrid». Las opciones jurídicas eran el estado de alarma, y las medidas, el cierre perimetral.

Illa asegura: «De los muchos episodios desagradables que he vivido durante la pandemia, este fue uno de los más destacados. He pensado una y mil veces si pudimos hacer algo distinto, si en algún detalle no supimos generar la suficiente confianza en nuestros interlocutores de Madrid. Y seguro que es así, y que algo pudimos hacer mejor. Pero no tengo ninguna duda de que, con carácter general, actuamos correctamente».

Eso sí, cierra su relato sobre aquella batalla de Madrid asegurando que la posición de Díaz Ayuso fue «el único desafío serio a la autoridad del Gobierno de España que yo percibí en toda la pandemia».