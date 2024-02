Ignacio Garriga: «Feijóo ha mentido abiertamente a los españoles sobre la amnistía y los indultos»

«Feijóo ha mentido abiertamente a los españoles sobre la amnistía y los indultos». Lo afirma en una entrevista a HOY RESPONDE, de OKDIARIO, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga. A Garriga no le convencen las explicaciones públicas, nuevamente ayer, del presidente del PP, que afirmó: «Yo no soy Pedro Sánchez. No acepto ni aceptaré ni la amnistía ni los indultos». Vox cree que el off the record con un grupo de periodistas expresa la realidad de lo ocurrido y de los contactos con Junts desvelados este verano por OKDIARIO. Para Garriga, «el PP siempre claudica frente al separatismo para llegar al poder. Juega en el mismo marco que el PSOE». Por eso, de cara al 18F en Galicia, Ignacio Garriga asegura que el «voto útil para evitar que gobierne el BNG es el voto a Vox».

En la entrevista, el todopoderoso dirigente y mano derecha de Santiago Abascal pide la dimisión de Marlaska y dice que a los narcos del Campo de Gibraltar «hay que mandarlos al fondo del mar» interviniendo si es necesario el Ejército. Ignacio Garriga expresa, también, su apoyo a los agricultores: «Están hartos de las políticas que les han impuesto el PP, el PSOE y las élites de Bruselas. Sólo Vox lleva muchísimos años denunciando la competencia desleal, la burocratización, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, que es la condena de la gente del campo».

Ignacio Garriga aboga por «limpiar» RTVE de personas «con el carné de Ferraz o Génova» y pide «perdón» a sus votantes por lo ocurrido en Baleares: «No es tiempo de disputas internas, peleas, filias y fobias, sino de trabajar sin descanso». El vicepresidente y secretario general de Vox coloca a Jorge Buxadé en la pole position de la lista a las elecciones europeas de junio: «Su hoja de servicios es excepcional».

Garriga asegura que, pese a las «mentiras» de Feijóo y de «estar más preocupado en marcar distancias con Vox que en hacer, junto a Vox, oposición al PSOE», los pactos con el PP no peligran: «El PP en esas regiones ha mostrado voluntad de entendimiento para conformar esa alternativa que sea el dique de contención a Pedro Sánchez».

PREGUNTA.- Dice Miguel Tellado que ni ha habido ni hay contactos con Junts. ¿Le cree?

RESPUESTA.- Absolutamente no. El PP, una vez más, es capaz de decir una cosa y la contraria. En un momento tan grave para España, con un Gobierno dispuesto a volar el Estado de Derecho, romper la separación de poderes y quebrar la igualdad de los españoles, cuando la oposición debería ser frontal y total al peor Gobierno de nuestra historia reciente, vemos un PP jugando en el mismo marco que el PSOE. Dispuesto, aunque digan que no, a conceder los indultos y reconociendo que consideró la amnistía. Tenemos constancia de esas conversaciones [con Junts]. Las reconoció el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Como ha dicho nuestro presidente nacional, es una gigantesca mentira y una farsa para los españoles. Y un insulto a todos esos españoles que viven en Cataluña, que vivieron momentos tan dramáticos y que tienen que ver ahora cómo Feijóo habla de reconciliación. ¿Reconciliación? Hubo agresores y víctimas. Lo que necesita Cataluña es justicia para los padres que quieren escolarizar a sus hijos en español, para quienes ven cómo la inmigración ilegal les ha robado sus barrios, cómo el separatismo ha montado una red clientelar gracias a las sucesivas cesiones de los Gobiernos del PP y PSOE, creando un oasis de falta de libertad y de totalitarismo. Son de extrema gravedad las declaraciones de Feijóo y luego la gran escenificación de la mentira. Lo han de reconocer. Que digan claramente que están dispuestos a seguir haciendo lo que ha hecho siempre el PP, que es a claudicar ante el separatismo con tal de llegar al poder. Frente a eso estará siempre Vox, que hará una oposición frontal y total ante el separatismo.

P.- ¿Ve a Feijóo amnistiando o indultando a Puigdemont?

R.- Lo ha dicho él. Él dice que lo consideró 24 horas y que si se dieran los supuestos plantearía el indulto. Es lo suficientemente grave como para que el PP haya perdido todo el crédito y retirarle el título de líder de la oposición. No tienen ningún crédito para ir a cualquier elección diciendo que son la alternativa al separatismo o al sanchismo. Han pactado con ellos las comisiones del Congreso, la reforma constitucional o se han abierto a renovar el CGPJ con la gran humillación que supone sentarse con un mediador.

P.- Dice Ayuso: «Yo no voy con Junts ni a la esquina». ¿A quién creer?

R.- El PP nos tiene acostumbrados. Dice una cosa en Madrid, otra en Cataluña, otra en Andalucía… Ahora se arrogan la defensa del mundo rural cuando son los mismos que han pactado todo de la mano del PSOE y los Verdes en Europa para imponer el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 y promover esas políticas woke. El PP, si ya no tenía crédito, ahora lo tiene bajo mínimos.

P.- ¿Traiciona Feijóo a sus votantes y a las personas que van a las manifestaciones?

R.- Sí. Es otra incoherencia. El domingo convoca a los españoles y luego pacta con el PSOE. ¿A qué estamos jugando? Están mintiendo a los españoles. Feijóo ha mentido y miente abiertamente a los españoles. Pero hay que decir que no hay que perder la esperanza porque hay una alternativa que ha demostrado que cumple lo que dice en campaña y que lo está ejecutando en los gobiernos. Sólo hace falta ver las medidas que hemos impulsado en Castilla y León, Aragón, Extremadura o Valencia, donde hemos logrado hitos históricos en la batalla lingüística, en la reducción de gasto político superfluo, en la reducción de subvenciones. Hemos demostrado que es posible cambiar las cosas y poner en el centro del debate político las verdaderas preocupaciones de los españoles.

P.- Usted dice que Feijóo miente sobre la amnistía. ¿Peligran los pactos en las autonomías y ayuntamientos?

R.- Hay una clara diferencia entre la estrategia de Feijóo y Génova con la relación que tenemos con los líderes regionales del PP. Quiero poner en valor los pactos donde hemos logrado unos presupuestos con los que Vox condiciona esos gobiernos donde hemos bajado impuestos, reducido el gasto político, reforzado al mundo rural… El PP en esas regiones ha mostrado voluntad de entendimiento para conformar esa alternativa que sea dique de contención a Pedro Sánchez. Desde Génova, Feijóo está más preocupado en marcar distancias con Vox que en hacer, junto a Vox, oposición al PSOE. Nuestro deber es denunciar a quienes no hacen todo lo posible para tumbar y son la muleta del peor Gobierno de nuestra historia reciente. Vox hará todo lo posible desde las instituciones, los juzgados o la calle para plantar cara a este Gobierno y sus cómplices y conformar esa alternativa para reconstruir todo lo que el PSOE con los separatistas y los herederos del terror están destrozando. Es posible reconstruir todo esto y Vox va a estar, en primer tiempo de saludo, de la mano de los españoles para hacerlo posible.

