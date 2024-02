Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido la tarde de este lunes un mitin en Marín (Pontevedra), en el que no ha dudado en lanzar un claro mensaje a BNG: el presidente del PP le ha retado a desvelar si romperá o no con EH Bildu después de que éstos hayan designado a Pernando Barrena, «un señor condenado por el Tribunal Supremo», como candidato de cara a las elecciones europeas.

En 2016, y tras haber reconocido haber sido «instrumentalizados» por ETA, Barrena fue uno de los 35 miembros de Batasuna que alcanzó un pacto con la Fiscalía para asumir una condena de dos años por pertenencia a organización terrorista.

Durante su discurso en el mitin de Marín de cara a las elecciones del próximo fin de semana en Galicia, Feijóo no ha dejado pasar esto por alto. En su intervención, el líder del PP ha lamentado que el BNG de Ana Pontón vaya a pedir el voto de los gallegos en junio para «un señor que ha pertenecido a una organización terrorista». Es por ello que Feijóo no ha dudado en pedir a BNG que aclare «si va a romper o no» con EH Bildu.

Si embarran es que vamos bien. 🔴 Sánchez lleva meses intentado colar una amnistía ilegal. 🔵 Nosotros los llevamos luchando para impedirla. 🗳 El 18F no te confíes y vota por la Galicia que funciona.#GaliciaFunciona pic.twitter.com/vMuTIlAwsh — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 12, 2024

Feijóo: «Yo no soy Pedro Sánchez»

El líder nacional del PP ha llamado a «una movilización» de su partido, aunque ha reconocido que «va muy bien» en la recta final de la campaña. «Nuestros rivales son conscientes de que debemos ir muy bien. Si quieren embarrar la campaña es que vamos muy bien. Si nos lanzan ataques a la desesperada es porque vamos muy bien. Si quieren hablar del PP y no de Galicia es que vamos muy bien», ha declarado.

Feijóo ha aprovechado igualmente para acusar a sus «rivales» políticos de querer «embarrar» la campaña electoral. «Han llegado a decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y los indultos. ¿Sabéis por qué? Porque diciendo todo esto a lo mejor consiguen que alguien dude de nuestra honestidad, de nuestra honorabilidad y de lo que hemos hecho durante todos estos años, que es defender el Estado de Derecho y renunciar a cualquier cargo para defender el Estado de Derecho de España. Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré», ha afirmado.

Además, Feijóo ha pedido nuevamente el voto para Rueda a través de su perfil oficial en redes sociales: «El mejor presidente para Galicia. Tiene el único proyecto que busca unir a los gallegos. Quiere gobernar para todos y no para los intereses del independentismo. Vota a Alfonso Rueda».