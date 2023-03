Iglesias rescata un vídeo de Montero agitando la huelga general contra Zapatero para mejorar su imagen

Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, ha difundido en las últimas horas un vídeo de una joven Irene Montero, de 22 años, impulsando una campaña del sindicato CCOO a favor de la huelga general contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del 29 de septiembre de 2010 por la acuciante crisis económica. En plena batalla contra Yolanda Díaz por los puestos de salida de la candidatura a las próximas elecciones generales, el ex vicepresidente segundo del Gobierno trata de mejorar la imagen de la que también es su pareja cuando, como ha publicado OKDIARIO, apuestan por lanzar a la ministra de Igualdad como candidata a pesar de sus últimas meteduras de pata como la Ley del sólo sí es sí.

El vídeo se publicó originalmente hace 12 años, pero Iglesias lo desempolva junto al mensaje irónico: «Aparece un vídeo en el que un miembro del gobierno actual llama a participar en una huelga general… Qué escándalo». Se trataba de una campaña de CCOO para llamar a los jóvenes a la huelga general.

«¿Tú qué?, ¿también estás por aquí?», le pregunta en el vídeo una joven Irene Montero a otro estudiante a las puertas de una oficina de empleo. «Me echaron el otro día, sin un duro de indemnización. Sólo voy a coger cuatro meses de paro. Así que… ¡a engordar el club del parque!», le contesta. «Yo ya estoy cansada de esto. Tenemos que hacer algo. Yo voy», replica la alto cargo de Podemos.

Podemos quiere desviar la atención sobre los más de 700 agresores sexuales beneficiados por la Ley de Libertad Sexual de su pareja. Todo ello en unos días en los que los sindicatos, a pesar de la precariedad de los jóvenes, no protestan abiertamente contra el Ejecutivo central. Recupera este vídeo en plena operación orquestada por Pablo Iglesias para que la titular de Igualdad sea candidata a presidenta del Gobierno. Aseguran que la polémica de la ley del sólo sí es sí no ha tenido un impacto negativo en la intención de voto de los morados, no así sobre el PSOE. Así lo dictaminan diferentes encuestas que manejan los dos socios de coalición.

Candidata

Pero la idea de situar a Irene Montero como presidenciable por parte de la formación morada no es nueva. Ya se planteó en el pasado teniendo en cuenta que Yolanda Díaz no cuenta plenamente con Podemos y quiere que el errejonismo, los comunes de Ada Colau y otros sectores ganen peso.

Además, Iglesias se encuentra centrado en su campaña de promoción de su nuevo canal de televisión. Ha recuperado antiguo material audiovisual de su hemeroteca como documentales sobre el 11M bajo la marca de su nuevo proyecto. También ha centrado esfuerzos en campañas de publicidad exterior en municipios gobernados por la izquierda, en particular, en Barcelona, donde han llenado de carteles de propaganda de su canal por Internet los espacios municipales del Gobierno de En Comú Podem.