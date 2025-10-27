Huelga estudiantil del 28 de octubre en España: horarios, dónde es, manifestaciones y por qué se convoca

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil en toda España este martes 28 de octubre con el fin de denunciar el acoso escolar y exigir «medidas reales» que protejan la salud mental del alumnado frente al bullying.

Por qué se convoca la huelga?

El detonante de la movilización es la trágica muerte de Sandra Peña, alumna del colegio concertado Irlandesas de Loreto (Sevilla), quien el pasado 14 de octubre se suicidó tras haber sufrido acoso escolar. Según la organización, la muerte de Sandra no es un «caso aislado», sino culpa de un sistema que «no escucha ni protege a los jóvenes». Por ello, la huelga exige:

La activación real y efectiva de los protocolos antiacoso en todos los centros.

en todos los centros. Más inversión en salud mental y contratación de psicólogos, orientadores y mediadores.

y contratación de psicólogos, orientadores y mediadores. Centros seguros y libres de discriminación .

. Responsabilidad institucional ante los casos de acoso silenciados o mal gestionados.

Sandra, no te olvidaremos. Basta ya de BULLYING y de DISCURSOS DE ODIO. ¡Hay responsables! 💥 HUELGA ESTUDIANTIL el martes 28 de octubre y MANIFESTACIONES a las 12h en todas las ciudades. 🔗 https://t.co/5kalFR84s3 pic.twitter.com/caINmPZCmO — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) October 21, 2025

Quién convoca la huelga estudiantil

La huelga ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes, organización que agrupa a alumnado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. La convocatoria es a nivel estatal y afecta a todo el territorio español. El Sindicato de Estudiantes ha recordado que, según la normativa vigente, los estudiantes a partir de 3º de ESO tienen derecho a «secundar la huelga sin sanciones ni pérdida de evaluación». En los cursos de 1º y 2º de ESO se requiere autorización familiar.

Cuándo es

La huelga se celebra este martes 28 de octubre durante toda la jornada lectiva, tanto en turno de mañana como de tarde. Las concentraciones y manifestaciones principales están convocadas a partir de las 12:00 horas en las plazas y calles centrales de las principales ciudades españolas.

Dónde hay huelga el 28 de octubre

La convocatoria tiene alcance nacional y está dirigida a estudiantes de centros públicos, concertados y universitarios de toda España. La ausencia estudiantil está prevista para toda la jornada del martes 28 de octubre, y los centros educativos deben reconocer el derecho de los alumnos a no asistir a clase sin penalización.

Manifestaciones: horarios y dónde son

Las principales manifestaciones y concentraciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes y sus organizaciones locales se celebrarán a partir de las 12:00 horas en los siguientes puntos del país: