La Universidad de Granada se harta de la implicación familiar: «No atendemos a padres, ya sois mayores»

Un cartel colocado en el despacho del Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada ha generado una oleada de reacciones en redes sociales este martes. El mensaje, dirigido a los padres de los alumnos, advierte de forma clara: «El Vicedecanato de Prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado en Prácticas es mayor de edad». La polémica queda servida.

La advertencia, situada junto a la puerta del despacho en la primera planta del centro, alcanzó el millón de visualizaciones en redes sociales apenas unas horas después de hacerse pública. Aunque el contenido puede resultar chocante, desde la Universidad defienden su utilidad pedagógica: recordar que los estudiantes universitarios ya son adultos y deben actuar como tales.

Pedro Valdivia, vicedecano de Prácticas y autor del cartel, ha explicado que la intención no es molestar ni excluir a las familias, sino reafirmar un principio básico de la vida universitaria: la autonomía personal. «Los estudiantes son adultos y desde la universidad queremos fomentar que sean capaces de ser autónomos», ha señalado.

El docente ha reconocido que no se trata de una práctica generalizada, pero sí de casos puntuales en los que algunos padres han intentado intervenir en cuestiones académicas de sus hijos. «La situación se ha dado, pero el foco no está ahí», ha matizado, insistiendo en que la mayoría de estudiantes ya actúan con la responsabilidad esperada en este nivel educativo.

Valdivia ha recalcado que los alumnos, especialmente aquellos que se preparan para ser futuros maestros, deben asumir el control de su formación. «Tienen que ser interlocutores directos y ser capaces de resolver conflictos. En sus manos está la educación de muchos niños y niñas», ha declarado.

La polémica se ha viralizado especialmente después de que el catedrático de Organización de Empresas Daniel Arias Aranda compartiera la imagen en sus redes con un comentario rotundo: «Cuando en la universidad es necesario poner este cartel es que algo está fallando». El mensaje ha generado un intenso debate sobre los límites de la implicación familiar en la vida académica de los hijos ya mayores de edad.

Desde la Facultad, sin embargo, se ha optado por zanjar el asunto con un mensaje de claridad: la relación académica es entre el estudiante y la institución. Así lo ha reiterado Valdivia en declaraciones recogidas por la Cadena SER, donde ha subrayado que lo importante es que los futuros profesionales salgan preparados no solo en conocimientos, sino también en competencias personales como la responsabilidad y la capacidad de diálogo directo con las instituciones.