En hora y media, el PP ha pasado de pedir que el pleno se celebre íntegramente en castellano, tal y como marca la Constitución, a usar el euskera durante su turno de palabra. En concreto, ha sido Borja Sémper quien ha recurrido a esta lengua cooficial, que conoce por su origen vasco, para apelar directamente a los dirigentes del PNV y Bildu. La palabras del portavoz popular han sido mal recibidas entre las filas de Vox, cuyos diputados han decidido abandonar por segunda vez el hemiciclo tras escuchar al vicepresidente de Cultura del PP expresarse en Euskera.

Al arranque del pleno, una hora y media antes de la intervención de Sémper, Cuca Gamarra ha solicitado a la presidencia del Congreso que la sesión se desarrollara plenamente en castellano. La secretaria general del PP ha recordado que la entrada en vigor de la medida aún no se había aprobado por la Cámara, por lo que el uso del catalán, el euskera y el gallego durante el pleno de este martes aún no estaba vigente. «Los poderes públicos estamos sujetos a la Constitución y a la legislación vigente, y si estamos aquí para reformar el Reglamento, no puede entrar en vigor esa ley en tanto no haya sido tomada en consideración, debatida, aprobada y publicada», ha señalado Gamarra.

Borja Sémper ha explicado al inicio de su discurso que en casa «vive rodeado de euskera» porque sus hijos «lo hablan y lo leen». Por ello, ha asegurado a todos los nacionalistas que no está dispuesto a aceptar lecciones de nadie sobre lo que es el respeto y la promoción de las lenguas cooficiales. El portavoz popular no ha dudado en señalar y denunciar que el uso que se ha hecho de estas lenguas «no ha sido para su promoción y defensa, sino como moneda de cambio político» entre el PSOE y los independentistas de Junts. El ‘sí’ de los de Puigdemont otorgó a los socialistas el control de la Mesa de la Cámara, así como la presidencia del Congreso.

La réplica de Francina Armengol a Gamarra no se ha hecho esperar. Frente a estas palabras, la presidenta del Congreso ha asegurado que su posición está «para cumplir el Reglamento y para hacerlo cumplir», y que la petición sobre el uso de todas las lenguas cooficiales responde a un acuerdo de la Mesa, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría.

La sesión plenaria de este martes ha servido como primer ensayo del nuevo Congreso plurilingüe. La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, convocada para los próximos 26 y 27 de septiembre, se debatirá con los pinganillos de por medio.