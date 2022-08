Si hay una carrera que no se estudia en las universidades pero te resuelve el futuro es, sin duda, ser amigo de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha sabido colocar a sus allegados al frente de empresas públicas con sueldos en muchos casos estratosféricos. Los ex ministros, ex senadores, ex consejeros socialistas o jefes de prensa enchufados por Sánchez en sillones de empresas dependientes del Estado cuestan a los españoles casi 2,8 millones de euros.

La última en dar el gran salto en su carrera profesional ha sido Maritcha Ruiz Mateos. La ex jefa de prensa del PSOE ha sido propuesta por el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI) como presidenta del Hipódromo de la Zarzuela. Un nuevo puesto que poco tiene que ver con su carrera de comunicación, a la que puso fin tras la última remodelación del Partido Socialista, que se ‘cargó’ a pesos pesados como Adriana Lastra.

Aunque, mirando su nuevo sueldo, Ruiz Mateos no debe estar muy triste. Según la propia web del Hipódromo de la Zarzuela, el sueldo para este 2022 del presidente de la entidad asciende a casi 138.000 euros, 84.779 como retribución fija y 52.775 en variables. Hay que tener en cuenta que Maritcha Ruiz Mateos llega en el mes de agosto, por lo que no cobrará la retribución completa.

Otro caso llamativo es el de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que salió del Ejecutivo con un puesto envidiable: presidente de Correos con un sueldo de 199.000 euros anuales. En la misma línea, Pedro Saura, hombre de confianza de Pedro Sánchez y anterior portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha ocupado en julio de este mismo año la presidencia de la empresa pública Paradores con una retribución fija de 156.103 euros, además de una variable de 35.810 euros.

Si has sido un senador socialista, la salida laboral más común es la presidencia de una empresa pública. Joaquín López Pagán, que ocupó cargos de responsabilidad en el PSOE de la Región de Murcia, es de los que han seguido ese camino. López Pagán, uno de los hombres de fuertes del PSOE en la Asamblea de Murcia y portavoz tras la salida de González Tovar, se convirtió en el nuevo presidente de la Sociedad Anónima de electrónica Submarina (SAES), con una remuneración de 119.000 euros anuales.

Por su parte, el Senador de los socialistas por la provincia de Cáceres y presidente de la Federación Española de Universidades Populares, Juan Andrés Tovar, se hizo con la presidencia de CETARSA, compañía española de tabaco en rama, con un sueldo de 141.000 euros anuales. El que fuera gerente del Partido Socialista, Mariano Moreno Pavón, también ha encontrado su sitio. Tras su cese, Ferraz, le ha estado buscando un acomodo con unas condiciones similares a las que tenía; el hombre que había custodiado las llaves de las cuentas del partido sabe muchas cosas. Y parece que lo ha encontrado: presidente de Enusa en sustitución de José Vicente Berlanga. Un puesto por el que percibe un sueldo de 209.000 euros anuales.

Los ex ministros también tienen un hueco en la mente de Sánchez. En octubre de 2020, Pepe Blanco y José Montilla fueron nombrados consejeros de Enagás. Los dos consejeros cobrarán una retribución aproximada de 160.000 euros al año hasta por lo menos 2023, más del doble de lo que cobra un ministro del actual Gobierno. Sin salir del sector energético, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, también es bastante cercana al inquilino de la Moncloa. Una amistad que le ha permitido acceder a un cargo con un jugoso sueldo de 546.000 euros anuales.

Jesús Huerta Almendro, el director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía -durante la etapa de los ERE-, se puso al frente de la SELAE, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, en julio de 2018. Un gran salto en su carrera que repercutió en su bolsillo: la remuneración de su nuevo puesto asciende a 223.000 euros anuales. También ex consejero del PSOE de la Junta de Andalucía de los ERE, Ricardo Domínguez, se vio beneficiado con su nombramiento como presidente de Navantia con un sueldo de 182.000 euros anuales.

Correos, Paradores, Renfe, Aena o Enresa son algunas de las empresas públicas presididas por un socialista reubicado. Mauricio Lucena, ex diputado del PSC, es presidente de Aena desde 2018, por lo que percibe un sueldo de 168.000 euros anuales. Por su parte, José Luis Navarro, ex consejero del PSOE en la Junta de Extremadura, fue colocado al frente de la empresa pública que gestiona los residuos nucleares, Enresa, cobrando 170.000 euros al año.

Por último, Isaías Táboas, ex jefe de gabinete del ex presidente de Cataluña José Montila y ex secretario de Estado con Zapatero, fue nombrado presidente de Renfe en 2018, con una remuneración de 172.000 euros anuales.