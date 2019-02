El hijo de Shimon Peres: “El mensaje que dejó mi padre es uno sobre los sueños”

El hijo del ex presidente y Primer Ministro del Estado de Israel, Shimon Peres, afirma que en la obra Soñar sin límites, su padre quiso dejar un mensaje: "uno sobre sueños y soñar a lo grande”.

Soñar sin límites, la última obra que escribió Shimon Peres, recoge el testimonio autobiográfico de uno de los líderes del siglo XX y padres del Estado de Israel. Su hijo, Chemi Peres, sostiene que el mensaje que dejó su padre “fue un mensaje sobre sueños y soñar a lo grande”.

“Supo ponerse por encima de las riñas e instar a los israelíes a mirar hacia adelante”, sostiene Daniel Kutner, embajador de Israel en España, sobre el hombre que en 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz.

Shimon Peres terminó de escribir el borrador de Soñar sin límites dos semanas antes de fallecer. Durante la presentación de la obra en Madrid, su hijo Chemi, ha revelado que cuando leyó el borrador encontró un epílogo, “algo que no me esperaba”. En él, afirma, el mensaje que dejó su padre fue “uno de sueños, y pensé que mucha gente en el mundo que teme soñar. En otras partes del mundo, hay gente que sueña pero tiene miedo a vivir sus sueños. Entonces me di cuenta de que no debes tener miedo a soñar, pero debes asegurarte de soñar a lo grande”.

Durante la presentación del libro, Chemi Peres afirmó que su padre quiso compartir su visión con las nuevas generaciones. Unas generaciones que el próximo 9 de abril tendrán una cita con las urnas en las elecciones legislativas. “Mi padre habla de liderazgo en el sentido de servicio. Hay que ser servidor de una gran causa. Servir a tu pueblo, servir a la paz, servir a la seguridad y servir a la economía. Pero sirve. No intentes ser un líder autoritario que solo quiera gobernar y controlar.”

En declaraciones a OKDIARIO, Peres confiesa que “el mejor consejo que me dio mi padre fue que el optimismo y el pesimismo mueren de la misma forma, pero viven distintas vidas. Es decir, si quieres vivir una vida buena, vive siendo optimista”.