La hoy primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, va de dos en la lista que encabeza Manuela Carmena en Más Madrid ciudad mientras que la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, es el número tres. En la lista que encabeza Íñigo Errejón para la Comunidad, su número dos es la portavoz en la Asamblea de Podemos, Clara Serra.

Los primeros puestos han sido avanzados en la Cadena Ser y confirmados a Europa Press por fuentes de la plataforma. Desde Más Madrid han explicado que en su proceso de configuración de las listas se apuesta por un sistema cremallera y que, en virtud de su apuesta feminista, se prioriza la presencia de mujeres en puestos consecutivos.

La apuesta clara por el feminismo de Más Madrid queda patente en el proceso mismo de votación: será el viernes cuando se presenten las listas -por ahora sólo una para la ciudad y otra para la Comunidad, con Carmena y Errejón, respectivamente, al frente- pero la votación no comenzará hasta el 12 de marzo para respetar la semana del 8M, han indicado fuentes de la plataforma a Europa Press. La votación continuará hasta 18 de marzo y los resultados se conocerán un día después.

Otro de los nombres que se ha conocido ya es el del diputado autonómico Alejandro Sánchez (Equo), número siete de la lista que encabeza Errejón, han informado fuentes del partido ecologista a Europa Press.

Podemos sigue sin candidato

Por su parte, la dirección de Podemos ha propuesto a IU cuatro puestos en la lista conjunta a las elecciones autonómicas madrileñas, entre las que se encontraría el número 2, que correspondería con toda probabilidad a Sol Sánchez, la candidata de IU a la Comunidad.

Según una circular enviada a las bases de Izquierda Unida Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, ayer, tras un mes paralizadas las negociaciones con Podemos tras la marcha de Íñigo Errejón y Ramón Espinar, miembros de la dirección regional y federal de IU se reunieron ayer martes con la representantes de las cúpulas estatal y autonómica de la formación morada.

Allí, los últimos trasladaron una propuesta de preacuerdo a los primeros para ir conjuntamente con los segundos a las elecciones regionales, un documento que tendrán que refrendar los afiliados y simpatizantes de IU Madrid, para lo que se habilitará una consulta “a la mayor brevedad posible”.

De entrada, la Colegiada de IU Madrid no está de acuerdo con la propuesta por “insuficiente” y porque no está en la línea con las primarias conjuntas y proporcinales aprobadas en la Asamblea Política y Sociales del 15 de febrero y que pedía un amplia acuerdo con otros sectores de izquierdas.

La propuesta

Podemos propone el nombre de ‘Unidas Podemos Izquierda Unida’ y confirma que no concurrirá a las elecciones municipales de Madrid, por lo que no se podría repetir este nombre para dichos comicios locales, aunque no les importaría la posibilidad de que usaran el nombre ‘Unidas’.

También plantean cederles los puestos 2, 6, 12 y 14 de la lista final y el cabeza de lista sería nombrado por Podemos. El 70 por ciento de los recursos del grupo parlamentario irían para Podemos y el 30 para Izquierda Unida.

La dirección de IU Madrid, que ve “razonable” el pacto para las elecciones nacionales y europeas entre ambos partidos, hará una contrapropuesta a Podemos Comunidad de Madrid en las próximas 24 horas, teniendo en cuenta ya los puentes que han trazado en las últimas semanas con Anticapitalistas y otras personas y organizaciones.

El secretario general del Partido Comunista de Madrid y responsable de Relaciones Políticas de IU Madrid no está de acuerdo con la propuesta de Podemos y así lo ha reflejado en Twitter: “Hay lugares, es obvio, donde hace tiempo que no lleva nadie el volante. No acompañaremos al coche fantasma a despeñarse por los barrancos de la defunción. Vale más un proyecto democrático y popular que 500 diputados. Queremos un Madrid en pie y no doblegado por burocracias”.

Ha sido respondido por el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, de IU, que asegura que él “prefiere alcaldesas, concejales y diputadas defendiendo a la gente trabajadora en las instituciones y gobiernos que a los guardianes de las esencias haciendo política en los bares”.