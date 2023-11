El gurú de Sánchez para el 23J trata de salvar a Podemos de un delito electoral por sus pagos a Neurona

Aleix Sanmartín, el gurú de Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales, ha entregado al juzgado su informe pericial sobre los precios que pagó Podemos a la consultora chavista Neurona por material electoral. Tal como adelanta OKDIARIO, tras 14 páginas de análisis, el consultor electoral concluye que los importes desembolsados «se encuentran dentro del rango medio de los precios del mercado». El juez del caso Neurona trata de averiguar si las cantidades que desembolsó Podemos se ajustan al precio que habitualmente se paga por un material de este tipo. Sanmartín, por otra parte, no declara un posible conflicto de intereses por su vinculación con el PSOE, socio de Podemos.

El caso Neurona se está investigando desde julio de 2020 en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que dirige el magistrado Juan José Escalonilla. El juez abrió varias líneas de investigación tras la denuncia de José Manuel Calvente, abogado despedido de Podemos, y sigue viva la acusación por presunto delito electoral, por la que están imputados los que fueran responsables de finanzas de Podemos, Daniel de Frutos; y de comunicación, Juanma del Olmo. Como telón de fondo está la confesión del fundador de Neurona Consulting, el empresario mexicano César Hernández Paredes, quien afirmó que destinó dinero de contratos públicos de Bolivia a partidos políticos extranjeros. Su compañía consiguió contratos hinchados por 1,8 millones de dólares del Gobierno de Evo Morales por microvídeos propagandísticos y luego trabajó para las campañas del partido de Pablo Iglesias.

Ahora, Sanmartín ha entregado el informe que el juzgado le encargó a finales de febrero. Asegura que la documentación analizada entra en la normalidad: «Mas allá de los gustos personales o la opinión de cada particular en relación a los trabajos analizados, tenemos que concluir que los trabajos y servicios analizados cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campanas. En relación al precio de los productos y servicios analizados debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por el sector».

En el apartado «limitaciones» del trabajo pericial, Sanmartín expresa: «Este informe está basado exclusivamente en la información y documentación que ha sido proporcionada por el peticionario. El análisis, en ningún momento, se refiere a los aspectos o consecuencias legales».

Aclara que no puede asegurar que los documentos no hayan sido alterados antes de que le llegaran: «El alcance del trabajo ha consistido en el análisis de la documentación obtenida y su interpretación. No ha incluido pruebas de verificación de la autenticidad de los datos proporcionados. Cuando no se tiene un conocimiento directo de la información utilizada, se ha indicado las fuentes de las que se ha obtenido».