Última hora de la Guerra de Irán en directo | Últimos ataques de EEUU e Israel, bombardeos y noticias del Estrecho de Ormuz
Sigue la última hora de la guerra de Irán, EEUU e Israel en directo y en vivo hoy
El conflicto entre Irán, EEUU e Israel se intensifica cada día más con nuevos ataques. Estados Unidos e Israel continúan bombardeando y atacando Irán, mientras que Teherán responde con misiles y drones.
Los enfrentamientos se han extendido a varios puntos de Oriente Medio con la participación de grupos aliados de Irán.
A nivel diplomático, continúan los intentos de negociación con Trump al frente, pero, por ahora, no hay novedades confirmadas.
Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora de la guerra de Irán, los ataques, bombardeos, noticias y qué está pasando en Oriente Medio y en el estrecho de Ormuz minuto a minuto.
¿A quién ha eliminado Israel de la cúpula de los ayatolás?
🎯ALCANZADA: La principal universidad militar de los CGRI, la Universidad Imam Hossein.
Bajo la fachada de civil, dentro de la universidad se llevaban a cabo actividades de investigación y desarrollo de armamento avanzado.
Debido a su afiliación directa con los CGRI y su… pic.twitter.com/WFWuEKPlmY
— FDI (@FDIonline) March 30, 2026
Israel critica a Sánchez por utilizar la muerte de un ‘casco azul’ para atacar la guerra contra Irán
Incluso cuando comenta sobre el trágico incidente ocurrido en la base de la UNIFIL, que aún no ha sido esclarecido, Sánchez adopta una postura parcial e incitadora contra Israel.
Hezbolá atacó a Israel sin provocación alguna el 2 de marzo y desde entonces ha lanzado más de 5.000… https://t.co/AreKMNTVtO
— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 30, 2026
Trump prepara una operación militar para extraer el uranio de Irán
Según funcionarios estadounidenses, el presidente Trump está sopesando una operación militar para extraer casi 450 kilogramos de uranio de Irán. Se trata de una misión compleja y arriesgada que probablemente mantendría a las fuerzas estadounidenses dentro del país durante días o incluso más tiempo.
¿Por qué es importante la isla de Jark?
La isla iraní de Jark es clave para sus exportaciones de petróleo. Atacarla conlleva grandes riesgos.
La UE gastará la mitad de los 1.500 millones para defensa en producir antidrones, misiles y munición
La Comisión Europea ha adoptado formalmente este lunes la ‘hoja de ruta’ para el uso de los 1.500 millones de euros previstos en el Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP, por sus siglas en inglés) con el que la Unión quiere financiar su rearme e impulsar la industria de seguridad y defensa; que incluye un reparto que prevé destinar cerca de la mitad –700 millones de euros– a la producción de sistemas antidrones, misiles y munición.
Israel reivindica ataques contra la academia militar de la Guardia Revolucionaria de Irán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reivindicado ataques contra la principal universidad militar de la Guardia Revolucionaria, alegando que «se llevaban a cabo investigaciones y desarrollos de armamento avanzado». Según señala en un comunicado el propio Ejército israelí, durante los últimos días fue atacado uno de los principales centros ubicado en el complejo de la universidad Imam Hosein, la principal institución académica militar de la Guardia Revolucionaria donde «se llevaban a cabo investigaciones y desarrollos de armamento avanzado».
España confirma la muerte de otro ‘casco azul’ indonesio de la ONU en un segundo ataque en el Líbano
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado la muerte de un segundo casco azul de la ONU tras un segundo ataque a un convoy bajo el mando de soldados españoles de la misión de paz del Líbano en el mediodía de este lunes.
Así lo ha sostenido en unas declaraciones a medios de comunicación en el Ministerio de Industria, al ser interpelada por los ataques a la Misión Interina de las Naciones Unidas (FINUL) en el país de Oriente Próximo, por los que ha trasladado su «solidaridad y cariño» a los familiares de ambos fallecidos de origen indonesio.
Líbano confirma la muerte de un militar en un ataque de Israel contra el sur del país
El Ejército de Líbano ha confirmado este lunes la muerte de un militar a causa de un ataque perpetrado por las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, donde el Ejército de Israel continúa con su ofensiva en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras el inicio de la operación contra Irán.
«El ataque tenía como objetivo un puesto de control militar situado en una carretera de la ciudad costera de Tiro, en el sur del país. En él murió un militar y otros resultaron heridos», ha indicado el propio Ejército libanés en un comunicado difundido a través de redes sociales.
Irán afirma que su embajador en Líbano no abandonará el país pese a haber sido declarado «persona non grata»
El Ministerio de Exteriores de Irán ha informado este lunes de que su embajador en Beirut, Mohamad Reza Shibani, permanecerá en Líbano pese a haber sido declarado ‘persona non grata’ y de haber recibido órdenes por parte de las autoridades de abandonar el país.
«Nuestra embajada está abierta y nuestro embajador continuará trabajando en Beirut con respecto a cuestiones relacionadas con Líbano», ha señalado en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.
Trump amenaza nuevamente a Irán aunque cree posible el acuerdo con el «nuevo y más razonable» régimen
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán con «destruir completamente» sus centrales eléctricas, sus pozos petrolíferos y la isla de Jarg, principal punto de exportación del crudo iraní, y «quizá, plantas desalinizadoras». No obstante, Trump ha afirmado que se está manteniendo un diálogo «serio» con el nuevo régimen iraní, «más razonable» que el anterior, y cree que el acuerdo con el régimen iraní es «probable».
El presidente del Consejo Europeo analiza la situación en Irán en una llamada con el primer ministro de Pakistán
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha comunicado que ha mantenido una «buena conversación telefónica» con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sobre la guerra en Irán, «así como el resultado de las recientes consultas entre los ministros de Exteriores de Egipto, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía celebradas en Islamabad», ha escrito Costa en X.
Israel anuncia nuevos ataques contra fábricas de armas en Teherán, la capital de Irán
El Ejército de Israel ha anunciado este lunes que ha atacado instalaciones de fabricación de armamento en nuevos ataques lanzados durante la noche contra Teherán, la capital de Irán, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos puesta en marcha a finales de febrero.
Las Fuerzas Armadas israelíes han indicado en un comunicado que durante los últimos dos días han logrado «atacar unas 40 instalaciones e industrias que producen y realizan actividades de investigaciones para el desarrollo de armamento».
El ministro de Defensa de Irán recalca que seguirá utilizando todas sus fuerzas «para castigar a los agresores»
El ministro de Defensa de Irán en funciones, Majid Ibn al Reza, ha señalado que las Fuerzas Armadas iraníes seguirán utilizando todas sus fuerzas «para castigar a los agresores», en un momento en el que Pakistán ha informado de que acogerá contactos entre Estados Unidos e Irán «en los próximos días».
Ibn al-Reza ha indicado que Irán no cambiará el paso y «seguirá utilizando todas sus fuerzas para castigar severamente a los agresores», con el objetivo de conseguir una «disuasión efectiva» y garantizar que «la guerra y la agresión no se repitan».
Israel aprueba su mayor presupuesto con una cifra récord en materia de Defensa
El Parlamento de Israel ha aprobado el presupuesto estatal para 2026 en su última lectura, en una votación tomada con 62 votos a favor y 55 en contra, que evita la caída del Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y la convocatoria de elecciones anticipadas.
El mayor presupuesto en la historia de Israel cuenta con 850.600 millones de shekel (235.340 millones de euros) y ha sido defendido por el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, que ha definido el proyecto como «un presupuesto que vela por el bienestar de todos y combate el coste de la vida».
«Estamos aprobando este presupuesto bajo un Gobierno que cumplirá su mandato completo y completará su misión en materia de seguridad, economía y reforma del sistema judicial. Quien vote en contra vota en contra de la seguridad de Israel, en contra de la reducción de impuestos para los trabajadores israelíes y en contra de la tributación de los bancos», ha afirmado.
Bélgica, dispuesta a enviar un barco cazaminas a Ormuz cuando cesen los ataques
Bélgica podría participar con buques cazaminas en la futura misión para asegurar la navegabilidad en el estrecho de Ormuz que prepara la «coalición de voluntarios» formada por una treintena de países para cuando se logre un cese de los combates en el conflicto en Oriente Próximo.
Irán insiste en que no hay contactos directos con EEUU y duda de la «voluntad de negociar de Trump»
Las autoridades de Irán han insistido este lunes en que no hay contactos directos con Estados Unidos y han dudado de la voluntad de negociar del presidente estadounidense, Donald Trump, tras recalcar que Teherán no participa en el marco creado por Pakistán, país que lidera junto a Egipto, Arabia Saudí y Turquía una iniciativa para poner fin al conflicto.
«Hasta el momento no hemos tenido negociaciones directas con Estados Unidos», ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, según informa la agencia Tasnim, si bien el portavoz sí ha indicado que Irán ha recibido mensajes «a través de intermediarios», en los que se indica que Washington quiere negociar el fin de la guerra.
Israel denuncia un ataque contra la refinería de petróleo de Haifa, la mayor del país
La refinería de petróleo de Haifa, la mayor de Israel, ha sufrido un ataque que ha provocado un incendio en las instalaciones, sin causar víctimas, según han publicado la televisión estatal israelí y varios medios iraníes.
Donald Trump: «Para ser sincero, lo que realmente me gustaría hacer es confiscar el petróleo de Irán»
El presidente Donald Trump afirmó que Irán había «aceptado» la mayoría de las 15 exigencias que Estados Unidos había planteado para poner fin a la guerra, aunque sigue sin estar claro si ambas partes están negociando en estos momentos.
«Nos han concedido la mayoría de los puntos. ¿Por qué no iban a hacerlo?», declaró a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo. «Vamos a pedir un par de cosas más». Se negó a especificar qué concesiones había ofrecido Irán.
La inflación interanual en Irán roza el 72% en medio de la guerra
La inflación interanual en Irán se disparó al 71,8% entre los meses de febrero y marzo en comparación con el mismo periodo de 2025, en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos que comenzó hace 30 días, mientras que, en el caso de alimentos y bebidas, la cifra ha registrado un alza del 112%.
Bahrein intercepta 174 misiles iraníes y 391 drones
El Ejército Bahrein aseguró este domingo que sus fuerzas han interceptado y destruido 174 misiles y 391 drones iraníes desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hace un mes, y recordó la prohibición de grabar las zonas en las que los restos de los proyectiles han impactado.
España convoca a la representante de Israel por impedir oficiar misa en el Santo Sepulcro
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la «protesta» del Gobierno español por impedir celebrar misa en el Santo Sepulcro, en Jerusalén.
Irán confirma la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria
La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado este lunes la muerte del comandante de su Armada, el contralmirante Alireza Tangsiri, a causa de las heridas sufridas en un ataque «mientras organizaba y reforzaba las fuerzas y el escudo defensivo de las islas y costas utilizadas por los enemigos agresores».
Las petroleras podrían ganar 24.000 millones de euros extra
Las grandes petroleras podrían obtener 24.000 millones de euros en beneficios extraordinarios por la subida de los precios del crudo, según cálculos de la organización ecologista Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés). «Las compañías petroleras tienen todos los incentivos para mantener a Europa enganchada a los combustibles fósiles, porque son ellas las que se benefician de las subidas de precios», declaró en un comunicado el asesor de T&E, Daniel Quiggin.
Netanyahu anuncia una ampliación de la «zona de seguridad» en territorio de Líbano
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado una ampliación de la «zona de seguridad» establecida por las fuerzas israelíes en territorio libanés en el marco de la ofensiva militar contra la milicia de Hezbolá.
«En Líbano he decidido ahora ampliar más la zona de seguridad existente para atajar definitivamente el riesgo de invasión y para distanciar nuestras fronteras de los disparos y de las armas antiaéreas», ha explicado Netanyahu en un mensaje publicado en redes sociales.
El petróleo Brent llega a los 115 dólares
Las bolsas europeas anticipan una apertura en negativo este lunes, cuando comienza el segundo mes de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, con caídas en todas ellas del entorno del 0,50 % y con el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, en 115 dólares.
Trump piensa en extraer uranio de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea ordenar una operación militar con tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán con el objetivo de extraer los 450 kilos de uranio enriquecido de ese país, informa The Wall Street Journal (WSJ).
La operación, sobre la que Trump no ha tomado aún una decisión, podría alargar la guerra más de lo previsto por la Casa Blanca y expondría directamente a los militares estadounidenses a las probables represalias de Irán.
Arabia Saudí intercepta varios misiles y drones lanzados contra el este del país
Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este lunes la interceptación de varios misiles balísticos y drones disparados en las últimas horas contra el país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antimisiles han destruido un misil de crucero y cinco misiles balísticos cuyo objetivo eran zonas del este del territorio, además de interceptar una serie de drones en «ataques en todo el país».
Israel bombardea instalaciones de producción de armas en Teherán
El ejército israelí ha informado a través de su cuenta de X que durante la noche ha bombardeado con unos «80 proyectiles cerca de 40 instalaciones para la producción de armas en Teherán». Además, afirman que la oleada de ataques nocturnos tenía como objetivo, entre otros, un centro donde se «ensamblaban misiles antiaéreos de largo alcance».
El primer ministro de Australia pide a Trump «más certezas» sobre los objetivos de la guerra en Irán
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha pedido este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, «más certezas» sobre los objetivos de la guerra en Irán, que comenzó a finales de febrero con la operación militar conjunta lanzada con Israel.
«Quiero que haya más claridad sobre cuáles son los objetivos de la guerra, y quiero que se produzca un descenso de la violencia», ha afirmado Albanese al ser preguntado sobre los últimos avances registrados en el curso de la ofensiva. Así, ha sugerido que los objetivos principales de Trump ya se habían logrado, pero ha incidido en que necesita más información sobre «qué necesita» Estados Unidos para ponerle fin al conflicto.
Controlado un incendio en la planta petroquímica iraní de Tabriz tras sufrir un ataque aéreo
Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados contra territorio iraní, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos, ha provocado este domingo un incendio en una unidad de una planta petroquímica ubicada en la ciudad de Tabriz, en el noroeste de Irán, que ya ha sido controlado.
«Hace unas horas, una de las unidades petroquímicas de Tabriz fue atacada por el enemigo sionista-estadounidense», ha informado el director general de Gestión de Crisis de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, en declaraciones recogidas por la agencia Fars en las cuales señalaba que la situación estaba «bajo control», mientras los equipos de rescate y fuerzas operativas intervenían en el escenario de los hechos.
Pakistán anuncia que podría acoger contactos entre Irán y EEUU «en los próximos días»
Pakistán ha anunciado este domingo su disposición a acoger contactos entre Estados Unidos e Irán «en los próximos días» para intentar poner fin al conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, a los que Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones y cortando el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz.
«Pakistán se siente honrado de acoger y facilitar en los próximos días conversaciones significativas entre las dos partes para un acuerdo integral y duradero del conflicto actual», ha destacado el viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar.
Trump asegura que EEUU «ya está trabajando» para controlar el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este domingo que ya están trabajando para arrebatar a Irán el control del estrecho de Ormuz, clave para la navegación y el comercio de petróleo desde el golfo Pérsico.
Trump ha concedido una entrevista telefónica al Canal 14 de la televisión israelí en la que le han preguntado si Estados Unidos tiene capacidad para tomar el control del estrecho de Ormuz. «Ya está pasando. Por supuesto», ha respondido.
Sin embargo, ha destacado la necesidad de que más países se impliquen en la ofensiva militar contra Irán. «Los países tienen que participar en la campaña», ha apuntado.
Trump asegura que Irán dejará pasar «20 grandes petroleros» por el estrecho de Ormuz como señal «de respeto»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán «tanto directa como indirectamente», al tiempo que ha asegurado que, como «muestra de respeto», Teherán dejará pasar a «20 grandes petroleros» por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.
«Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente», ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que «hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos», mientras que este domingo «en un gesto de cortesía» y «como muestra de respeto», un total de «20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz».
Irán anuncia el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y Elburz tras un apagón atribuido a ataques
El Ministerio de Energía de Irán ha anunciado alrededor de la medianoche de este lunes el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y la vecina provincia de Elburz, tras las interrupciones registradas a consecuencia de ataques contra infraestructura eléctrica del país.
«El problema se ha resuelto con carácter de urgencia y la mayoría de las zonas ya tienen suministro eléctrico; el resto de zonas volverán a tener suministro en los próximos 20 minutos», ha afirmado el viceministro de Energía iraní, Mostafa Rayabi Mashhadi, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Fars, tras reconocer que tras «un ataque de los enemigos contra la infraestructura eléctrica, se han visto afectadas una zona del este de Teherán y otra en Alborz».
España cierra su espacio aéreo a todos los aviones implicados en la guerra de Irán
España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. No sólo no permite el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones de combate o reabastecimiento en vuelo que cooperen en el ataque, sino que España tampoco permitirá el uso de su espacio aéreo a las aeronaves estadounidenses destacadas en países como Reino Unido o Francia.
Irán atacará domicilios de líderes militares y políticos de Israel y EEUU en Oriente Próximo
El Ejército de Irán ha advertido este domingo a los líderes militares y a las figuras políticas de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, afirmando que sus fuerzas atacarán sus lugares de residencia como respuesta a los ataques de los dos aliados contra «las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades» en la ofensiva que ya ha dejado más de 2.000 muertos en el país regido por los ayatolás, según el último balance oficial.
«Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacarán las residencias de los comandantes y funcionarios políticos estadounidenses y sionistas en la región y los territorios ocupados», ha prometido el portavoz del mando Jatam al Anbiya (el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes), Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la agencia Fars.
EEUU responde a España: «No necesitamos su ayuda»
Estados Unidos ha respondido a España después de que se haya negado el uso del espacio aéreo para la guerra contra los ayatolás: «No necesitamos su ayuda».