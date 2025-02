Guardiola carga contra el PSOE por votar en contra de Almaraz: «Queda claro qué intereses defendéis»

Cabe destacar que el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP instando al Gobierno a prorrogar la vida útil de las siete centrales nucleares españolas, cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2035.

La proposición no de ley ha salido adelante con apoyo de Vox y UPN y a pesar del ‘no’ de los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar), después de que los socios independentistas catalanes del Ejecutivo, ERC y Junts, hayan optado por abstenerse. La propuesta pronuclear, debatida este martes, exige concretamente al Gobierno que amplíe la vida útil de las centrales existentes en España, atendiendo a criterios técnicos y económicos.

«Que cierren las centrales de Cataluña»

La presidenta de la Junta de Extremadura, defendió el pasado mes de enero continuidad de la central nuclear de Almaraz frente a la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez que insiste en cerrar esta planta. «Yo desde luego no quiero que cierre ninguna central, porque lógicamente estoy con el sentido común, porque esto no va de partidos va de razones. Yo lo que quiero es la soberanía energética para mi país», dijo la líder regional quien señaló que comiencen por cerrar las centrales de Cataluña a la vista del rechazo de Salvador Illa hacia la energía nuclear. «Lo lógico es que no se empiece cerrando una central nuclear en una comunidad autónoma donde su Gobierno autonómico y donde la sociedad en su conjunto la está defendiendo. Hay un voluntario, por tanto que empiecen por allí», indicó.

Durante una visita a la empresa Incalexa Instalaciones, en Cáceres, junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta autonómica señaló que esta compañía ha elegido Extremadura, no sólo por el apoyo del Gobierno regional, sino por el «potencial energético» de la comunidad. «Por eso es esencial la continuidad de la central nuclear de Almaraz», subrayó Guardiola recordando que se puso en contacto con los presidentes de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha para hacer un frente común a favor de la energía nuclear.

«El presidente Mazón ha mostrado todo su apoyo, y desde aquí le tengo que dar las gracias una vez más. El presidente Page me emplazó a una reunión pero no mostraba rechazo a ese frente común y el presidente Illa sí que ha dejado muy claro que no quiere nucleares y que su apuesta de futuro pasa, en exclusiva, por las energías renovables», reveló María Guardiola.