Guardias Civiles se manifiestan en Zaragoza por las víctimas de ETA: «¡Se blanquea a los asesinos!»

En Zaragoza, este domingo, como cada mes de diciembre, un grupo de guardias civiles ha emprendido una concurrida marcha en memoria de las víctimas de ETA. Parten del cuartel de Casetas para llegar al monumento erigido en el lugar en el que se levantaba la casa cuartel de la Avenida Cataluña, donde la banda cometió en 1987 el atentado más mortífero en la historial en Aragón: 11 muertos, 6 de ellos niños, dos mujeres embarazadas, un adolescente y tres adultos, además de 88 heridos.

Los agentes, como es ya tradición, han recorrido unos 20 kilómetros a pie, con un itinerario perfectamente señalizado. Conforme han ido avanzando, otros zaragozanos se han ido sumando a los guardias civiles para completar con ellos el recorrido y participar con ellos en una ofrenda floral en recuerdo a las víctimas, acompañada con una oración conjunta de todos los presentes. En el acto se ha entonado la emotiva canción La muerte no es el final, el himno de la Guardia Civil y el himno de España. Todo se ha hecho con respetuosa discreción. Nadie quiere protagonismo. No hay apenas cámaras.

Eran las 06:10 horas del día 11 de diciembre de 1987, la banda terrorista E.T.A. explosiona un coche bomba cargado con 250 Kgr de explosivo, junto a la Casa-Cuartel de Zaragoza.#noosolvidamos pic.twitter.com/bJCG1jZaZO — GuardiaCivilZaragoza🇪🇸 (@guardiacivilzg) December 11, 2023

«Mientras permanezcan en la memoria, las personas no mueren», ha expresado el coronel Luis Germán Avilés, el nuevo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.

Undécima marcha contra ETA

En Zaragoza esta ha sido la XI marcha de guardias civiles en homenaje a las víctimas de ETA. El núcleo fundacional de la marcha fueron varios guardias civiles amigos destinados en el cuartel de Casetas. La sociedad empezó a responder a este iniciativa, hasta alcanzar cifras significativas en las últimas ediciones.

«Este es un homenaje a las víctimas, que se merecen todo, la memoria y la dignidad, porque parece que hoy en día no se tiene ni mucho respeto ni mucha memoria», ha reivindicado Perico, el alma de la organización de esta movilización espontánea.

A mitad de camino, se ha impuesto la costumbre de hacer una parada para reponer fuerzas, con unos bocadillos preparados de forma altruista, principalmente por un famoso establecimiento de Zaragoza que no quiere revelar su nombre para este gesto desinteresado en ningún caso pueda ser entendido como una promoción de su bar.

Uno de los guardias civiles que ha participado es Miguel Hernández, que cuando ocurrió el atentado se encargó de la inspección ocular e identificación de cadáveres en el atentado a la casa cuartel.

«Yo he estado muchos años en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), y después vine a Zaragoza. Me tocó lo de aquí recién bajado del norte, donde desgraciadamente hice muchas inspecciones oculares. Fue una impresión muy fuerte», nos cuenta a OKDIARIO.

«Todo se hizo con extremo cuidado. En el control de los escombros había un grupo de guardia civiles que se ocupaban de recuperar algún arma que podía estar en las viviendas», añade.

Memoria y blanqueo

El técnico responsable de derribar el cuartel, Pablo C. Sánchez, nos relata que el edificio, después del atentado, se convirtió en «una gran morgue»: «Me tocó derribar las ruinas después del atentado. Fue terrible ver cómo habían quedado todos los enseres, aunque previamente se llevaron las cosas personales. Lo llevo en mi corazón grabado, lo terrorífico, lo cobarde. En un callejón. La detonación fue terrible. Fue cruel, en una casa cuartel donde vivían mujeres, niños, gente inocente. Es muy duro, jamás se me olvidará».

«Esto, ETA, Bildu, es lo peor. Lo más criminal que puede hacer el PSOE es pactar con asesinos de españoles por la libertad. No podemos permitirlo. A ETA jamás se le puede blanquear y no podemos perdonar a quien no pide perdón, y ellos jamás han pedido perdón ni han reconocido lo que hicieron», ha añadido. Es un sentimiento compartido por otros muchos de quienes han participado en esta marcha, en la que ha cundido un lamento general contra el Gobierno de Sánchez y el PSOE: «¡Se blanquea a los asesinos!».

«La última muestra ha sido lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Pamplona. Desde que pactó la primera vez con ellos a ahora es un blanqueo total. Yo me imagino que en cuatro días estarán todos los presos en la calle. Estamos aquí recordando lo que hicieron: fue un asesinato múltiple», recuerda otra manifestante.

«Se está produciendo totalmente un blanqueo, están en las instituciones, no queda prácticamente ninguno en la cárcel. Solo falta echarles lejía y así quedan blanquitos del todo. Los malos son los que le han condenado, y hay que hacer comisiones para inculparles a ellos», ha denunciado otra de las asistentes a esta marcha en memoria de las víctimas de ETA.

Un miembro de una de las asociaciones participantes ha relatado a OKDIARIO su indignación ante lo que también considera un blanqueamiento: «Lo que no se puede hacer y no es justo es que unos asesinos estén libres. Y que a gente que ha hecho tanto daño a niños les estén blanqueando y el Gobierno diga que son personas de paz. ¡No hay derecho!». «Nosotros pertenecemos a la Asociación de Militares y Guardias Civiles con Dispacapcidad (ACIME), antiguos mutilados del Ejército. Todos los años participamos. Y entregamos un osito para los niños que perdimos en la casa cuartel», ha relatado con emoción este asistente a la marcha que ha tenido lugar este domingo en Zaragoza.