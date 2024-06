El Gobierno ha respondido a la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de convocar elecciones anticipadas tras la derrota del PSOE en los comicios europeos. «Puede esperar sentado», ha espetado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Sobre la repetición electoral casi se lo podría decir en todas las lenguas cooficiales: no», ha aseverado la también ministra de Educación. Y ha repetido que «de ninguna manera» adelantarían los comicios después de menos de un año de Gobierno socialista.

«Lo siento mucho, pero quien agite la bandera de la repetición electoral, lo digo porque fundamentalmente al PP los veo muy empeñados, les digo que abandonen toda esperanza, es más, les digo que esperen sentados», ha abundado Pilar Alegría. La portavoz del Ejecutivo ha señalado directamente a Feijóo, a quien le ha dicho «que espere sentado».

La titular de Educación ha subrayado que «quedan por delante 3 años y medio de legislatura» y que piensan agotarlos. «Nosotros nos vamos a dedicar a lo importante, a trabajar por la gente de este país, a cumplir nuestra hoja de ruta, y así vamos a estar durante estos tres años y medio que todavía tiene este Gobierno por delante», ha incidido la política socialista.

Feijóo: Elecciones «a la mayor brevedad»

Alegría ha contestado así a la petición de Feijóo de «terminar» con la legislatura «a la mayor brevedad» y convocar elecciones. «Por mucho que lo sigan intentando, España ya no va a ninguna parte con este Gobierno», ha reflexionado el dirigente del PP desde Génova este martes. «A esta legislatura ya le están sobrando días», ha añadido.

El líder de los populares ha criticado que la candidatura del PSOE en Cataluña es una «estafa» porque prometió «convivencia» y sin embargo, sigue habiendo desobediencia. El ex presidente de la Xunta de Galicia se refería a la decisión de la mesa del Parlament, que previsiblemente permitirá que los diputados que están fugados de la justicia puedan votar telemáticamente, a pesar de que el Tribunal Constitucional se ha posicionado en contra.

«En las condiciones que tiene Sánchez, nunca debió empezar esta legislatura, y tal y como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad», ha valorado Feijóo.

Además, el jefe de filas del PP ha indicado que, en todo caso, la decisión de celebrar los nuevos comicios «no depende» de ellos. A ojos del político popular, las elecciones «serán cuando el independentismo quiera, pues mantendrá a Sánchez todo el tiempo que le interese, aunque viendo lo de ayer, Sánchez cada vez resulta más inútil al independentismo».

Page pide no «eternizar lo inviable»

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha insinuado que debería producirse un adelanto electoral: «No hay que eternizar lo inviable». «La solución realmente válida es la que da la ciudadanía», ha reflexionado el dirigente autonómico del PSOE. Una salida que la puede señalar «un político o un ministro». «Esto se resuelve en términos electorales», ha vaticinado Page en Trece.

«Nunca he visto desde la transición un momento en el que una mitad del país entre de espaldas a la otra mitad», ha manifestado el político socialista para añadir que «esto no conduce a nada». «Es probable que una convocatoria electoral ahora en caliente no arregle nada», ha expresado, porque, en su opinión, «están demasiadas espadas en alto». «Y a esto le sumamos que la nueva forma de hacer política ha pillado a contrapelo a los tradicionales partidos políticos», ha sentenciado.