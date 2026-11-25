La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), organismo público dependiente del Gobierno, exige a Rosa, una vecina de Madrid de 68 años con problemas de salud, que abandone la vivienda pública en la que reside con una renta antigua validada judicialmente, a no ser que acepte que su recibo se multiplique por 8, es decir, de 100 euros aproximadamente a 800.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que teóricamente enarbola la bandera de la defensa de la vivienda tras el caso de Maricarmen Abascal, persigue a Rosa pese a que un juzgado y la Audiencia Provincial han confirmado que tiene derecho a quedarse sin límite de tiempo en base a un contrato de 1991. Según desvela su hijo, la mujer sufre problemas cardiovasculares que le impiden bajar a la calle.

La familia ha recibido en el último año nuevos requerimientos para, o asumir una subida desproporcionada que Rosa no puede afrontar, o desalojar el piso, situado en el norte de la capital, junto a la estación de metro de Begoña.

“Es una carta genérica, la hemos recibido como seis o siete veces”, explica en exclusiva a OKDIARIO Fran, uno de sus hijos, que se ocupa de los temas legales con abogados y los trámites administrativos. Indica que es «todo un calvario» de muchos años que se ha intensificado durante los años del actual Gobierno de PSOE y Sumar.

Según detalla, su madre tiene las piernas hinchadas y varices en grado extremo por problemas cardiovasculares. Esa dolencia le impide salir de casa. “Tiene varias enfermedades, varices descontroladas, problemas de pulmón y toma Sintrom de manera crónica”, ha resumido.

La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid ya tumbó el recurso de Muface y condenó al Gobierno al pago de costas. En su sentencia, fechada el 31 de octubre de 2024, consultada por este periódico, el tribunal ha concluido que la inquilina «no es una segunda subrogada como pretende Muface, sino una primera subrogada no sometida a limitación temporal».

La resolución, con ponencia de la magistrada Inmaculada Melero, ratifica el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid. Ese juzgado ya había absuelto a la mujer el 8 de julio de 2022 y había condenado en costas a Muface.

Renta antigua indefinida

La clave está en el contrato que firmó la madre ya fallecida de la inquilina el 1 de mayo de 1991. Para los magistrados, se trata de «un contrato ex novo, donde en ningún pasaje del mismo se habla de subrogación».

La historia comenzó en 1974. El padre de la inquilina era portero de un edificio de Muaface en el edificio de las famosas saunas-prostíbulo de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, en la calle San Bernardo junto al Ministerio de Justicia. El abuelo de Fran ocupaba la vivienda en el extremo norte de la capital por esa condición. Se basaba en un acuerdo verbal y un ticket de carácter provisional. Murió a los 59 años de cáncer.

Tras su fallecimiento, la viuda pidió un arrendamiento. La mutualidad de funcionarios le respondió entonces que «no existe inconveniente en suscribirle un contrato de arrendamiento para esta vivienda». La renta quedó fijada en 120.000 pesetas al año (60 euros al mes).

La viuda murió el 21 de diciembre de 2017 y su hija comunicó la subrogación en marzo de 2018. Muface la aceptó, pero con un límite de dos años, al considerarla una segunda subrogación. «Y a los dos años nos manda una carta para que nos vayamos de la casa», recuerda Fran.

La Mutualidad insiste una y otra vez. Ha intentado, además, apoyarse en un pleito anterior, en el que la abuela de Fran reclamó sin éxito la nulidad de la cláusula de gastos de comunidad del contrato. La Audiencia ha rechazado ese supuesto argumento de cosa juzgada, porque aquel litigio “nada tiene que ver” con el desahucio.

El conflicto viene de lejos. Fran ha relatado que, hacia 2015, MUFACE demandó a su abuela por las cuotas de comunidad y desistió después de que la familia las pagara y enviara cartas a numerosos políticos. “Esto se inició en la época de Rajoy. Pero ahora la mayoría del proceso ha sido con el PSOE”, ha señalado.

Fran, empleado de la hostelería, cuenta a OKDIARIO en un parque de su barrio el drama de su madre, a quien el Gobierno quiere desahuciar. (Foto: Fernán G.)

Durante los pleitos, según su relato, la Mutualidad dejó de cobrar el recibo domiciliado. Un juez anuló la consignación judicial que la familia había abierto y, poco después, llegó otra demanda por impago, que no prosperó. Hoy la deuda supera los 7.000 euros, una cantidad que la familia asegura tener guardada.

Nuevo alquiler Muface

Tras la última sentencia, la familia se ha reunido con responsables de la Mutualidad. Allí la Administración ha destacado el valor de la ubicación: “Las cuatro torres cerca del hospital La Paz y del Ramón y Cajal, con un metro aquí al lado”. Sin embargo, el piso está decrépito. El Gobierno no ha querido sufragar las reformas y Rosa malvive con apaños y chapuzas pagadas de su bolsillo.

Muface ha planteado una renta de 960 euros y después ha rebajado su propuesta a algo más de 800. La familia ha ofrecido como máximo 500 euros, aunque el contrato no le obliga a ello. Según Fran, la vivienda data de los años 70 y «casi hay que tirarla».

«Me parece abusivo para ser este gobierno», ha afirmado. Tras rechazar la oferta, la familia ha recibido otro aviso amenazante. «A mi madre le intentamos manejar para que no le afecte el estrés de estar con pie y medio fuera del piso», agrega.

«Jugarretas y abusos»

La contumacia de la Mutualidad, que mantiene su postura pese a dos sentencias adversas, desconcierta a la familia. Fran ha criticado “jugarretas que no deberían ser propias de una institución que pertenece al Gobierno”.

El caso guarda, según reconoce Fran, paralelismos con el de Maricarmen Abascal con el agravante de que el casero no es una pyme, sino el Ejecutivo.

El desahucio de la difunta Maricarmen fue el pasado 23 de septiembre en Madrid junto al parque de El Retiro. Encendió protestas en favor del derecho a una vivienda digna, y la mujer murió apenas dos semanas después. Aquel día, Pedro Sánchez calificó el desahucio de «una tragedia social que no podemos aceptar».

El abuelo de Fran «era el que echaba el carbón» en un edificio de la Mutualidad. Medio siglo después, su hija espera la próxima carta definitiva. Con las elecciones generales adelantadas al 29 de noviembre, Fran no se hace ilusiones: «Cuando pasen las elecciones, volverán otra vez a la carga».