Una de las calles más céntricas de Vigo, la Rúa del Príncipe, acoge estos días una exposición callejera con fotografías y textos sobre el vertido de fuel del Prestige de 2002. En ella se culpa directamente al Gobierno del PP de José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos y Manuel Fraga de la gestión del accidente del petrolero. La exhibición, que se ha instalado en Vigo en plena campaña electoral de Galicia, cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, que ha puesto su logo en los paneles.

En plena campaña, a apenas 48 horas de que los gallegos decidan en las urnas, el Ministerio de Teresa Ribera ha plantado 9 paneles con fotografías y textos bajo el título de Chapapote. «Este producto es altamente tóxico aunque las autoridades lo desmientan», reza el cartel de la exposición sobre el Prestige, en el que cita a Aznar, Cascos, Fraga y Jaume Matas.

La exhibición callejera, situada en una zona peatonal de gran afluencia de tránsito, está financiada por el Gobierno y ha sido diseñada por la ONG Ecologistas en Acción.

El periodista Rafael López, que ha fotografiado la exposición del Prestige, muestra cómo los paneles informativos que acompañan a fotos de protestas contra el Gobierno de Aznar rememoran los movimientos Nunca Máis o Burla Negra, apoyados en aquel 2002 por el PSOE de un recién llegado José Luis Rodríguez Zapatero, quien abrazó la causa como propia. «El Gobierno del PP y la Xunta intentaron minimizar el alcance de la tragedia y mintieron para ocultar su gestión», advierten los carteles de la exposición.

«Esa ola movilizadora se extendió mucho más allá del movimiento ecologista, abrumando escuelas, lugares de trabajo, cada puerto y cada balcón, produciendo un verdadero terremoto que despertó nuestra conciencia como pueblo y devolvió nuestra dignidad», señalaba Ecologistas en Acción cuando presentó esta exposición, que en un principio no contaba con Vigo o La Coruña, donde se expuso hace sólo unas semanas, como destino de la muestra.

A nosa exposición itinerante sobre o desastre ambiental do Prestige aterra en Vigo. Todo o mes de marzo estará na rúa do Príncipe, ás portas do museo MARCO.

Achégate a mirala! pic.twitter.com/GvLYEplye9

— Federación galega de Ecoloxistas en Acción (@ecoloxistas) February 5, 2024