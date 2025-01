El Gobierno admite que no cambiará la ley para impedir que las trans compitan en categorías femeninas

El Gobierno de PSOE-Sumar ha reconocido por escrito en el Congreso de los Diputados que no tiene previsto cambiar la Ley 4/2023 para impedir que las trans compitan en categorías femeninas, como le exige el PP y como llegaron a aprobar los socialistas en la ponencia política de su último Congreso federal. Por lo que todo apunta a que este gesto del partido de Pedro Sánchez fue simplemente un brindis al sol.

En concreto, los diputados del PP Borja Sémper, María de las Mercedes Cantalapiedra, Óscar Clavell y Javier Merino presentaron el pasado 22 de octubre una pregunta escrita al Gobierno con la siguiente formulación: «¿Modificará el Ministerio de Igualdad la denominada ley Trans para evitar, por acción u omisión legislativa, la violencia contra las mujeres y las niñas en el deporte?», plantearon los populares.

Ante ello, la contestación oficial del Gobierno -consultada por OKDIARIO- llegó el 28 de noviembre, apenas 48 horas antes de la enmienda sobre esta cuestión que los socialistas introdujeron en su ponencia política del 41 Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla.

El Ejecutivo respondió así al PP en la Cámara baja: «En lo relacionado con las prácticas, eventos y competiciones deportivas en el ámbito del deporte federado, tal como establece el apartado 3 del artículo 26 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cabe señalar que se estará a lo dispuesto en la normativa específica aplicable, nacional, autonómica e internacional, incluidas las normas de lucha contra el dopaje, que, de modo justificado y proporcionado, tengan por objeto evitar ventajas competitivas que puedan ser contrarias al principio de igualdad», señaló el Gobierno.

«Asimismo, se informa de que la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, establece el marco específico sobre esta materia», añadió el Ejecutivo, zanjando el asunto y cerrando la puerta a cualquier modificación.

Por ello, el hecho que 48 horas después los socialistas aprobaran una enmienda a su ponencia política en sentido contrario deja entrever que dicho planteamiento quedará en papel mojado y no habrá ninguna modificación legislativa por parte del Ejecutivo de coalición. Máxime, tras la reacción que hubo por parte de los socios del PSOE en el Gobierno, esto es, Sumar, el partido de Yolanda Díaz. También desde Más Madrid, que forma parte de Sumar, y desde Podemos cargaron contra la organización de Pedro Sánchez.

La enmienda presentada por la delegación socialista de Guadalajara en el Congreso federal del PSOE, y finalmente aprobada el 30 de noviembre, aboga por que «ninguna persona de sexo masculino pueda participar en las categorías destinadas a mujeres».

Las críticas de los socios del PSOE a dicha incorporación a la ponencia no tardaron en llegar. «La lucha por los derechos no puede dejar a nadie atrás. No se lucha contra la extrema derecha con las ideas de la extrema derecha», advirtió Sumar a los socialistas en redes sociales.

También fue tajante la reacción de la eurodiputada de Podemos Irene Montero, impulsora de la ley Trans como ministra de Igualdad en el anterior gobierno de Pedro Sánchez. Ahora al frente de esta cartera está la socialista Ana Redondo. «El PSOE ha aprobado en su Congreso federal defender la prohibición de la participación de las mujeres trans en competencias femeninas. Esto es transfobia, las mujeres trans son mujeres, tengan pene o tengan vagina», manifestó Montero también en un vídeo en redes sociales.

Por su parte, en la exposición de motivos de su pregunta parlamentaria, el PP incide en la necesidad de que el Ejecutivo modifique el texto de la Ley Trans para acabar con esta «violencia contra las mujeres en el deporte», remarcan los populares.

«Discriminación»

El partido de Alberto Núñez Feijóo recuerda que el pasado 8 de octubre de 2024, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, presentó un informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la violencia ejercida contra las mujeres en el deporte. En ese documento, explican los populares, la Relatora expone que «las políticas aplicadas por las federaciones internacionales y los órganos rectores nacionales, junto con la legislación nacional de algunos países [como la denominada Ley Trans y la Ley del Deporte en España], permiten a los varones que se identifican como mujeres competir en categorías deportivas femeninas».

«En otros casos, ese modo de proceder -prosiguió la Relatora- no está explícitamente prohibido y, por tanto, se tolera en la práctica. La sustitución de la categoría deportiva femenina por una mixta ha ocasionado que cada vez más mujeres deportistas pierdan oportunidades, como medallas, cuando compiten con varones», agrega el Grupo Popular.

En ese sentido, el informe destaca también que «hasta el 30 de marzo de 2024, más de 600 deportistas femeninas perdieron más de 890 medallas en más de 400 competiciones de 29 deportes distintos» en todo el mundo, indica el PP en su iniciativa.

Las razones de esta discriminación se basan en la evidencia empírica existente, que prueba que «los deportistas masculinos tienen atributos específicos que se consideran ventajosos en determinados deportes, como la fuerza y los niveles de testosterona, que son superiores a los del intervalo medio de las mujeres, incluso antes de la pubertad, lo que supone una pérdida de oportunidades equitativas», manifestó Alsalem, según la descripción que hace el PP.

Ante esta situación de creciente discriminación, la Relatora apela al conjunto de países de la comunidad internacional a «velar por que las categorías femeninas del deporte organizado sean accesibles exclusivamente para personas cuyo sexo biológico sea femenino», sostienen los populares.

Desde el Grupo Popular recuerdan además que en los Juegos Paralímpicos de 2024 la atleta española Nagore Folgado «sufrió discriminación por la participación de una mujer trans en la misma categoría deportiva», critican.