Génova insiste en la reunión con Sánchez mientras admite no haber cerrado aún un encuentro con Abascal

El Partido Popular no tiene aún en agenda la reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, para abordar la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Aunque ambos líderes contactaron hace unos días, no hay más novedades en relación al asunto. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este lunes que «cuando haya algo que trasladar en relación con los contactos con otras formaciones políticas» se hará «con absoluta transparencia». «Pero a día de hoy no tenemos nada más que trasladar y sólo valoramos la carta que remitió Pedro Sánchez al presidente del PP diciéndole que está de vacaciones», se ha limitado a responder, preguntada por este asunto.

Feijóo remitió este domingo una carta a Pedro Sánchez en la que «como ganador de las elecciones» reclamaba al dirigente socialista una reunión para que facilitase su investidura y evitase así el «bloqueo» y la «ingobernabilidad». El PP, como fuerza ganadora, «debe gobernar», destacaba en la misiva. La petición fue rechazada poco después por Sánchez, quien ha emplazado a Feijóo a un encuentro tras la constitución de las Cortes, una vez que el Rey haya designado candidato a la investidura.

Feijóo remitió la carta después de conocerse los resultados definitivos de las elecciones generales, en las que los populares han logrado 137 diputados frente a los 121 del PSOE. El recuento del voto exterior de los españoles residentes en el extranjero (CERA) ha dado al PP un escaño más por Madrid a costa del PSOE, que ha perdido un diputado.

El líder del PP reiteraba la iniciativa de reunirse con Sánchez «con el propósito de establecer un diálogo responsable, en beneficio de la estabilidad política e institucional de España, de la confianza que nuestro país debe inspirar y de la respuesta más eficaz a las incertidumbres y desafíos que afrontamos».

Feijóo advertía además al dirigente socialista que «la complejidad que pueden suscitar los resultados electorales no debe agravar estas incertidumbres ni minar la confianza de los ciudadanos en la capacidad de nuestro sistema político y constitucional para asegurar la mejor gobernabilidad en interés de España, de su cohesión y del marco de convivencia definido por la Constitución».

«Hemos planteado un horizonte de estabilidad y futuro para los españoles», ha aseverado Gamarra, quien ha recordado que en todas las elecciones «el partido que gana las elecciones ha sido al que le ha correspondido siempre formar Gobierno». «Y esta vez debe ser así también, no hay motivo para variar esta práctica democrática», ha subrayado.

Junts

Gamarra ha instado a Pedro Sánchez a aceptar la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para mantener una reunión en los próximos días por la «gobernabilidad» de España.

«Sánchez se niega a reconocer el resultado y a reunirse con el ganador de las elecciones para abordar el futuro de España. Le proponemos que rectifique para que, siguiendo el espíritu de la carta que le remitió el presidente Feijóo, se siente y empecemos a abordar el futuro de nuestro país», ha aseverado. «Si la carta que recibió ayer no hubiese sido del ganador de las elecciones, sino de Otegi, ERC o Junts no hubiera tardado ni un minuto en ponerse a disposición de ellos», ha lamentado.

Sobre una negociación con Junts, ha afirmado que «esa cuestión no está ni ha estado encima de la mesa». «Tenemos una forma de entender la política que pasa por el planteamiento constitucional», ha asegurado.