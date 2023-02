Génova acusa al ex diputado Montesinos de estar detrás de las filtraciones a ‘El País’ para perjudicar a Feijóo

La publicación en el diario El País, al cumplirse un año de la decapitación política sumaria de la anterior dirección de Pablo Casado, de buena parte de los mensajes de WhatsApp que en esos aciagos días se intercambiaron los miembros del Comité de Dirección, no ha sorprendido al equipo que actualmente rodea al presidente nacional encabezada por Alberto Nuñez Feijóo.

«Estábamos esperando ese tipo de reacción por parte de algunos de los que formaron parte del equipo de Pablo Casado que desde el primer momento y tras su salida abrupta comenzaron a conspirar contra la dirección que salió del XX Congreso Nacional… Lo que no esperábamos es que se atrevieran a hacer públicas conversaciones internas y privadas con el solo objetivo de echar arena en el engranaje de un partido del que cobraron, obtuvieron su protagonismo mediático y tuvieron responsabilidades que no fueron capaces de llevar», afirma un indignado alto cargo del PP de Feijóo. Eso no es, precisamente, un comportamiento personal y político digno. Tratar de denigrar a compañeros de militancia mediante filtraciones de conversaciones privadas que no les pertenecen…».

En este sentido, todas las fuentes consultadas apuntan al ex vicesecretario general de Comunicación, ex diputado por Málaga, el periodista (ex Libertad Digital), Pablo Montesinos, quien decidió abandonar la militancia en el mismo momento que se liquidó a Casado como presidente nacional, y tiempo después del escaño.

Montesinos retomó rápidamente sus colaboraciones en La Sexta y, posteriormente, se incorporó como colaborador en el periódico digital de Prisa, El Huffpost.

De Cuca a Monserrat y Olano

Dichos mensajes tienen que ver con la famosa entrevista en la cadena COPE de Casado a propósito de las acusaciones del entonces jefe del Partido Popular a la lideresa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y las respuestas de su equipo de entonces. El ex presidente nunca pudo presentar pruebas fehacientes respecto al cobro ilegal en comisiones por la compra de material anti covid por parte del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La filtración de los mensajes del equipo de Pablo Casado a su jefe afecta principalmente a la actual secretaria general, Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria en aquellos momentos; su adjunto, Jaime de Olano, y la jefa de la delegación europarlamentaria , Dolors Montserrat.

«Ya sabemos que estamos en la vida política donde al parecer para algunos todo vale, pero hay cosas que no se pueden admitir… Estos hechos demuestran que si hace un año se les relevó de sus cargos, de no haberlo hecho hubiéramos perdido mucho tiempo para que el PP vuelva al poder cuanto antes…», afirma una de las personas afectadas por las filtraciones. «Nuestros militantes y votantes justamente lo que no quieren es que nos enzarcemos entre nosotros, quieren un partido unido que pueda vencer a Sánchez y poner en práctica medidas que reviertan una situación muy difícil en la que se encuentra España…», agrega.

Según las mismas fuentes internas del PP, «Nuñez Feijóo ha recomendado calma. El presidente conoce de primera mano cómo ocurrió todo aquello y la posición de cada cual. Ha unido al partido bajo su liderazgo y la unidad del partido es para él un objetivo vital».