La Generalitat revela que Sánchez indultará a los cabecillas del ‘procés’ a los que no cubra la amnistía

Hay un plan B a la amnistía si la ley no consigue cubrir a todos los afectados por el proceso independentista. Según el conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, el Gobierno de Sánchez está «abierto» a indultar a los implicados en el golpe que queden fuera de la cobertura de la amnistía cuando la ley sea aplicada por los jueces.

«Sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de indultos existen y el Gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por el ámbito de los indultos si conviene, estas situaciones», ha afirmado.

Campuzano ha sostenido que no puede haber una Ley de Amnistía blindada al 100%, ya que «las leyes por definición están sometidas siempre al control de los jueces, en su aplicación», ha asegurado.

Para él, el texto actual de la Ley de Amnistía «resuelve el grueso de la gente de a pie que ha sido sometida a la represión». Así lo ha confirmado este jueves en una entrevista en Ràdio 4. Donde además ha acusado a Junts de irresponsabilidad y poco respeto a quienes podrían beneficiarse al votar en contra de la amnistía.

Campuzano también ha sostenido que si el denominado gen convergente existiese en Junts «el tema de la amnistía se habría resuelto ya hace meses», y ha añadido que Junts no es Convergència y tiene una cosa muy poco convergente que es la imprevisibilidad, ha dicho textualmente.

Junts quiere más

Este plan B, el indulto para los perseguidos por la Justicia que no terminen beneficiándose de la amnistía, no es suficiente para Junts. Los de Carles Puigdemont se mantienen firmes en su reivindicación: que la ley incluya todo el terrorismo y la traición al Estado, para asegurarse así que el ex president no pueda ser perseguido en causas como las que tienen abiertas los jueces de Tsunami y la trama rusa.

El eurodiputado de Junts Toni Comín considera que si la Ley de Amnistía se aprobase con el texto actual «una parte de las personas quedaría fuera» y por tanto cree que se debe hacer algo para solucionarlo y pide una «fórmula» para lograrlo.

A su juicio es posible encontrarla porque considera que son «compatibles» las exigencias del PSOE y las de Junts para que la Ley de Amnistía sea constitucional y no deje fuera a nadie, y ha reclamado que les dejen trabajar.

«Celebro que Bolaños diga que no puede dejar a nadie fuera», ha explicado Comín, en alusión a las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y ha insistido en que ese objetivo lo han asumido ambas partes.

El eurodiputado de Junts ha apostado por «seguir trabajando hasta encontrar la fórmula, que es posible» para que los objetivos de ambas partes sean compatibles.

Sin Presupuestos

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que es «muy difícil» que salgan adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) si no hay Ley de Amnistía, aunque eso se deba a que Junts haya votado en contra.

«Es muy difícil que pasen ciertas cosas y nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas si no nos ponemos de acuerdo en casi todo», ha afirmado Junqueras este jueves en una entrevista en La Sexta.

Ha deseado que los Presupuestos que sean buenos, como asegura que lo son los catalanes, se aprueben lo antes posible, y ha pedido: «Todos deberían comportarse con un poco más de responsabilidad».

El dirigente republicano ha sostenido que Junts se «equivocaría mucho» si volviese a votar en contra de la Ley de Amnistía, y ha subrayado que el actual redactado de la norma cubre a todos los casos y que es una norma robusta, ha dicho textualmente.

Ha defendido que en Cataluña no ha habido ningún acto de terrorismo, por lo que no haría falta incluir esta referencia en la Ley de Amnistía: «Incluir determinados conceptos perjudican que la ley luego pase los filtros de una prejudicial europea o del Tribunal Constitucional».

Junqueras ha sostenido que «quien quiera que la ley vaya bien, que sirva, que sea útil, que aporte justicia donde hay injusticia, debería hacer una ley que pueda resistir este tipo de filtros» del Constitucional o de la prejudicial europea.