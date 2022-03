El general de división (R.) Vicente Díaz de Villegas cree que el gobierno español produce desconfianza entre nuestros socios y aliados por la presencia de “ministros comunistas y favorables a Putin” en el ejecutivo, en referencia a los ministros de Podemos.

El general Díaz de Villegas cree que los titubeos del gobierno de Pedro Sánchez por ejemplo en el envío de armamento “nos dejan en mal lugar antes nuestros aliados. Ellos saben que ha habido un vicepresidente [Pablo Iglesias] que era comunista, de Podemos, pero comunista; que tenemos ministros comunistas y que son favorables a Putin”. Para el general de división (retirado) “no somos un socio” [fiable] desde los tiempos de Zapatero con la retirada de Irak “sin avisar y de una misión que no era de guerra, sino de protección de la población, que hablaba expresamente de defender a mujeres y niños y que estaba amparada en una resolución de Naciones Unidas”.

El general Díaz de Villegas tiene claro que las embajadas de los distintos países aliados estarán “haciendo su trabajo” de informar a sus gobiernos “de lo que hay en España [por el ejecutivo Sánchez]”. Recuerda el general que “la Unión Europea ha condenado el nazismo y el comunismo. No hay más que decir. Aquí estamos gobernando con ellos. Pues bueno… Tú mismo”.

Al general no le extraña, pues, que ni el presidente Biden ni los principales aliados europeos llamen a Sánchez o le integren en los grupos de trabajo donde se están tomando las decisiones importantes. Y mucho menos que los servicios de información occidentales puedan estar midiendo la información reservada que se comparte con España teniendo a Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra o Alberto Garzón sentados en el Consejo de Ministros. En el caso de Yolanda Díaz, incluso, en el Consejo de Seguridad Nacional que preside el Rey. “Hay que tener en cuenta -dice- que cada país es dueño de su información y comparte lo que quiere. Y en estos casos y ante esta situación se cuidará muy mucho de ver qué comparte con España. En Inteligencia funciona el ‘need to know’, la necesidad de conocer. ¿España tiene necesidad de conocer tal o cual cosa?, ¿quién está en el gobierno?… Pues no. No vamos a darle una información que no necesita, salvo que en un momento determinado pueda necesitarla. Entonces se le da puntualmente, en ese momento. El resto de información no tiene por qué compartirla toda. Hay niveles en las materias reservadas. No se le comparte a España y ya está. Factible”.

El general Díaz de Villegas tiene una amplia y brillante hoja de servicios siempre ligada a operaciones especiales, la Legión y Montaña. Con experiencia en misiones OTAN en Bosnia y Kosovo, estuvo al mando de los más de 17.000 cascos azules de la ONU en Congo. Ha sido Comandante General de Melilla y jefe de la BRILAT, la Brigada Ligera Aerotransportable, brigada de respuesta rápida de la OTAN en caso de conflicto.

El general cree que Rusia está cumpliendo, poco a poco, sus objetivos militares, aunque se equivocó inicialmente pensando que iba a ser tan fácil como Crimea en 2014 y minusvalorando la feroz resistencia ucraniana: “No ha valorado suficientemente al presidente Zelinski y no se esperaba la resistencia ucraniana y le está costando más, pero va siguiendo sus objetivos”. “Ucrania -añade el general- nos están dando una lección a todos los países y a todos los europeos. El liderazgo europeo y el liderazgo occidental está de capa caída, por no decir otra cosa”. Es la debilidad que Putin ha aprovechado para su política de hechos de fuerza consumados que viene repitiendo desde los años 90: Chechenia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, Crimea…

Putin irá más contra ciudades y civiles

El general Díaz de Villegas no tiene la menor duda: Putin irá aumentando su potencia de fuego y destructiva no solo contra objetivos militares o políticos; también, contra las ciudades y la población civil. “Las ciudades son, en principio, puntos a evitar. Es un foco al que se puede dirigir la acción, pero requieren muchísimas fuerzas para meterse. Lo que está haciendo ya es lo que hizo en Chechenia y es emplear la artillería a tope para destruir, amedrentar y romper la moral. Si va cumpliendo sus planes, irá a más en el uso de la fuerza contra ciudades y población civil”.

¿Objetivo de Putin?

El este y el sur de Ucrania y las salidas a los mares de Azov y Muerto parecen los objetivos militares claros de Putin. ¿Podría también tomar el control de facto del Transdniéster, la franja este de Moldavia, fronteriza con Ucrania? Quien sabe si también llega a eso para definir desde allí hasta Kiev la línea que delimite la partición de Ucrania que podría querer imponer a Occidente.

“Es difícil saber a dónde quiere llegar”, dice el general Díaz de Villegas. “A mi modo de ver, su objetivo es hacer caer Kiev, que es donde está el poder político, para negociar desde una posición de fuerza y partir, quizá, en dos el país creando una Ucrania Oriental al modo de la Alemania Oriental”. Pero el general advierte que ni siquiera eso puede ser fácil para las tropas rusas, que pueden verse sometidas a una resistencia a modo de guerra de guerrillas: “Partir el país por el río Dniéper u otro lugar supone tener desplegadas fuerzas permanentes y los ucranianos van a luchar contra el ocupante con todo ese armamento que les estamos mandando ahora y que, en mi opinión, llega tarde. Atacarán sus convoyes y les harán la vida imposible».

La amenaza rusa: Kaliningrado, África, América…

Recuerda el general Díaz de Villegas que el ansia expansionista rusa no se circunscribe al centro de Europa o al dominio del mar de Azov y el Mar Negro al sur de Ucrania. Describe la amenaza “importantísima” que supone, en el Báltico, el enclave ruso de Kaliningrado especialmente para Polonia con varias divisiones y misiles que tienen a tiro bastantes capitales europeas: “Kaliningrado es una base importantísima con material nuclear y la excusa para pasar de Kaliningrado a Bielorrusia [el Corredor de Suwakili, de solo 96 kilómetros entre Polonia y Lituania] puede ser la forma de buscarse un casus belli (un motivo para la guerra)”.

Pero el general destaca también la obsesión de Putin especialmente “por tener una salida al Mediterráneo”: “Se está lanzando sobre África y poniendo sus peones. Tiene ya una gran base en Siria y está ocupando importantes zonas de África a través de los mercenarios del Grupo Wagner. Y luego está América donde aumenta su influencia política en una serie de países a los que le dice… Aquí está Rusia… Somos unos campeones”. La referencia del general a Cuba, Venezuela y el resto de países bolivarianos aliados del Kremlin… y de la mitad del gobierno de España.

“Trabajar en la retaguardia rusa”

Para el general Díaz de Villegas es esencial “trabajar en la retaguardia”. Un clásico en las guerras. Es decir, en Rusia y con los rusos. Esencial -para él- que los rusos reciban información real de lo que ocurre y no la propaganda del Kremlin. Y que ello pueda dar pie a rebelarse cuando noten las sanciones o el cierre de importantes multinacionales que dan empleo a millones de ciudadanos. Aprovechar para agitar a la oposición política a levantarse, pese a la dureza de la dictadura rusa. Y de manual, suele ser en estos casos, que los servicios de información occidentales alienten o detecten disidencias en el entorno militar y/o político de Putin que pudieran llevar a algún tipo de movimiento contra él.

¿Cuánto pueden aguantar los ucranianos?, preguntamos al general Díaz de Villegas haciendo nuestra su ejemplar y emocionante resistencia y deseando que venzan y expulsen a los rusos. La respuesta del general nos devuelve al realismo que todos tememos: “Es una incógnita. Pero la superioridad de la fuerza convencional rusa es brutal”.

El tiempo dirá. Por ahora juega, aparentemente, a favor de Ucrania. Pero como recuerda el general “una guerra no va al ritmo de Twitter. Es algo muy complejo”. Como en tantas otras guerras, el tiempo es un factor esencial en el desarrollo de las operaciones, el apoyo o desafección popular y en la moral de los combatientes. Ha de ser el tiempo justo y razonable para avanzar, ocupar, consolidar posiciones y establecer líneas de abastecimiento a las tropas del frente. Si Rusia se empantana, Putin machacará, sin dudarlo, Ucrania antes que una derrota o una retirada humillante. Y si se va también. La “tierra quemada” de los ejércitos rojos.

En los campos de batalla de Kiev, Lutsk, Járkov, Dnipró, Mariúpol, Zaporiyia, Jersón u Odesa, donde hombres y mujeres se baten valerosos contra las tropas invasores de un sátrapa, Europa se juega mucho más que una simple pieza del dominó.