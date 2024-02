Garriga pide medidas de excepción contra el narco en Gibraltar: «Si ha de estar el Ejército, que esté»

«Si ha de estar el Ejército, que esté». Es la respuesta de Ignacio Garriga, en la entrevista OKDIARIO, a la pregunta de si sería partidario de usar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar e, incluso, de declarar el Estado de Excepción en aquella zona vista la progresiva desaparición del Estado. Para el vicepresidente y secretario general de Vox, «el Estado debe implementar con toda la fuerza todas las medidas a su alcance de manera excepcional, como es el caso, y si ha de estar el Ejército, ha de estar». Garriga reitera: «Hay que enviar a los narcos al fondo del mar».

Ignacio Garriga compara el dominio del narco en el Campo de Gibraltar con la situación de barrios de Cataluña «tomados la sharía y la inmigración islámica». Pide la dimisión de Marlaska, y cree que ver a Sánchez en los Goya mientras seguían de cuerpo presente los dos guardias civiles asesinados en Barbate, muestra «la catadura moral del presidente que sufrimos».

Para Garriga, el show de la presentadora de TVE, Inés Hernand, con Sánchez, en los Goya, muestra que la televisión pública está al servicio de Ferraz y que hay que «limpiar» RTVE de personas «con carné del PSOE o del PP» en favor de «profesionales».

PREGUNTA.- ¿Cómo califica la actuación de Marlaska estos días?

RESPUESTA.- Prefiero guardar silencio. Mis palabras serían impropias de un representante público. Pero Marlaska merece mi mayor desprecio. Por respeto a los familiares y el honor que merecen los guardias asesinados. La situación del Campo de Gibraltar es dramática, pero no es nueva. Llevamos demasiado tiempo denunciando que los guardias no tienen medios. Es intolerable la impunidad que el Gobierno ha otorgado al narcotráfico. Es intolerable que unos y otros hayan votado en contra en el Congreso de reforzar los medios. Hay que preguntar al PSOE y al PP en qué situación estaríamos si destináramos a combatir el narcotráfico o la inmigración ilegal todos los millones que van a la agenda ideológica del PSOE. Es el momento de dejar de pasearse y de intentar blanquear una gestión desastrosa y asumir responsabilidades. Marlaska debe dimitir de manera inmediata. Debe haber un cambio de rumbo total para proteger el Campo de Gibraltar, nuestras fronteras y combatir decididamente al narcotráfico y la inmigración ilegal.

P.- Marlaska desmanteló sin explicaciones la unidad de élite OCON Sur. ¿Cree que hay políticos ligados al narco?

R.- No sé si hay políticos ligados al narco, pero realmente es difícil explicar que un ministro del Interior, consciente de la situación que atravesaba el Campo de Gibraltar, no sólo no tomara las medidas necesarias, sino que desmantelara esa una unidad especial. Marlaska debe comparecer en el Congreso. Nosotros vamos a llegar hasta el final. Las imágenes de gente jaleando a los narcos demuestra que hay un problema de fondo muy grave que merece toda la fuerza del Estado y la implicación de toda la Administración para solventarlo de raíz.

P.- ¿Incluyendo medidas excepcionales como el Estado de Excepción en el Campo de Gibraltar o el uso de las Fuerzas Armadas?

R.- Efectivamente. El Estado debe implementar todas las medidas que estén a su alcance de manera excepcional, como es el caso. Es una situación excepcional que requiere de toda la fuerza del Estado y de toda la administración para solventarlo. Y si ha de estar el Ejército, ha de estar el Ejército. Hay que enviar al fondo del mar a los narcos. El Estado ha retrocedido y ha permitido que los amos del lugar sean los narcotraficantes. Como está pasando, haciendo un paralelismo, en otras zonas de España, como en Cataluña, donde la sharía o la inmigración islámica ha tomado ciertos barrios. Eso es porque el Estado no ha implementado las leyes que debía y no las ha aplicado con la suficiente fuerza para restablecer el orden y la ley y garantizar la seguridad, la igualdad y, también, la vida de los agentes que ahí operan.

Sánchez y los Goya

P.- Y, con todo, va Sánchez a los Goya y dice: «Venimos a hacernos unas risas».

R.- Es la catadura moral del presidente que tenemos que sufrir. Es indigno que los españoles tengamos que estar sufriendo a un presidente como Pedro Sánchez, saliendo en los Goya de risitas entre subvencionados [por los cineastas] en vez de dar respuesta a los verdaderos problemas que debería estar atendiendo. Y con el campo español, además, en la calle, clamando contra las políticas del PP y el PSOE aprobadas de la mano del ecologismo más radical europeo. Ese es el presidente del Gobierno. Por eso, no entendemos cómo el PP no está dispuesto a hacer una oposición frontal y contundente y a no pactar absolutamente nada para debilitarlo al máximo y hacer que caiga lo antes posible, como está haciendo Vox.

RTVE

P.- El próximo pacto PSOE-PP puede ser, precisamente, en RTVE. ¿Qué harían ustedes en RTVE?

R.- Convertirla en un medio al servicio de los españoles y no del Gobierno de turno. RTVE está al servicio del Gobierno como muestra el pacto del PP y PSOE para repartírsela. Lo han hecho con el Poder Judicial, lo van a hacer con RTVE y con todo lo que el bipartidismo considera suyo para utilizarlo para sus intereses. Lo de esa periodista [en los Goya] muestra que RTVE está al servicio del poder y de Ferraz y no de los españoles.

P.- ¿Privatizarían Televisión Española?

R.- Es un debate que hay que abrir. Nosotros entendemos que hay servicios que competen al Estado para dar una información veraz y objetiva. En eso estamos nosotros más allá de privatizar o no. Lo que sí haremos es apartar de RTVE a todos los que tienen el carné de Ferraz o de Génova y llenarla de profesionales, que es lo que falta hoy en el periodismo. Los medios de comunicación han sido secuestrados por las subvenciones para ser voceros del Gobierno de turno. Hay que acabar con las subvenciones de los medios públicos y limpiarlos bien para que sean medios objetivos al servicio de la verdad y de la información.