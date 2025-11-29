García Isac: «El PSOE nunca se ha arrepentido, están orgullosos de su historia»

El periodista y escritor Javier García Isac ha presentado simultáneamente su nuevo libro El PSOE contra España. La historia criminal continúa (Editorial Actas) y el documental «Lo que nos ocultaron», obras que desenmascaran episodios oscuros del Partido Socialista desde sus orígenes hasta la actualidad. «El PSOE nunca se ha arrepentido: están orgullosos de su historia criminal», asegura tras una exhaustiva investigación de varios años.

«El Partido Socialista es incompatible con la democracia, con la convivencia y con la libertad en España», afirma rotundamente García Isac, quien tras analizar exhaustivamente la historia del PSOE asegura no haber encontrado «nada digno, excepto cuando colaboraron con la dictadura de Primo de Rivera para cargarse a la CNT».

El documental, dirigido por Carlos Saura Medrano y producido por la Fundación Pie en Pared y con la participación de Juan Carlos Girauta, se centra en un episodio clave: el asesinato de Calvo Sotelo en julio de 1936, acontecimiento que desencadenó la Guerra Civil española.

El clima previo a la guerra

García Isac desmonta el mito de que «se mataban mutuamente» en la Segunda República: «Era la izquierda quien asesinaba, quien quemaba iglesias». El periodista revela que entre las elecciones fraudulentas de febrero de 1936 y el 18 de julio se calcula que fueron asesinadas entre 450 y 500 personas, «casualmente la gran mayoría, si no todos, del mismo bando».

El libro documenta cómo el 14 de abril de 1936, en el quinto aniversario de la República, fue asesinado el alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes. Al día siguiente, en su entierro, fueron asesinadas cinco personas más. Entre los responsables estaba el teniente Castillo, un «pistolero socialista muy vinculado al PSOE».

El asesinato de Calvo Sotelo

Cuando el 12 de junio de 1936 asesinan al teniente Castillo como venganza, sus amigos —guardias civiles, guardias de asalto y la escolta personal de Indalecio Prieto— planean una represalia. En la furgoneta número 17 van a buscar primero a Gil Robles, luego a otro dirigente de derechas, hasta que alguien sugiere ir a por Calvo Sotelo, que vivía en la calle Velázquez.

«Fue un crimen de estado planificado», subraya García Isac, recordando que entre los asesinos iba el novio de la hija de Largo Caballero y que pasaron la noche en casa de diputados socialistas como Margarita Nelken. «Lejos de detener a los culpables, los protegen», denuncia, añadiendo que al día siguiente del entierro de Calvo Sotelo asesinaron a cuatro personas más que asistían al sepelio.

Paralelismos con la actualidad

El periodista establece inquietantes paralelismos con la actualidad, recordando el caso del fiscal Luis Valentín-Gamazo, quien pidió 30 años de cárcel para Largo Caballero por la intentona golpista de 1934. Tras ser absuelto el líder socialista, milicianos del PSOE fueron al pueblo donde se refugiaba el fiscal y lo torturaron, matando primero a sus tres hijos menores de edad delante de él antes de asesinarlo. «Esto me recuerda muy mucho a estos comentarios de determinadas eurodiputadas socialistas que hablan casi de enfrentamiento civil», advierte.

«Lo peor es que están orgullosos de su historia, nunca se han arrepentido», denuncia, antes de advertir: «No estamos en una guerra cultural, es una guerra civilizatoria en defensa de la verdad». Tanto el documental como el libro pretenden ser obras divulgativas para que los españoles, especialmente los más jóvenes, conozcan una realidad histórica que la izquierda ha ocultado sistemáticamente durante décadas.

El libro, editado por Actas, abarca desde el final de la etapa de Felipe González hasta el ingreso en prisión de Santos Cerdán, mientras que el documental puede verse actualmente en Vimeo.