Fernando Jáuregui: «El PSOE no es un partido político, lo que ha creado Sánchez es un movimiento»

Fernando Jáuregui atesora 53 años de experiencia como comunicador. Ha sido columnista, tertuliano de radio, presentador de televisión y hasta subdirector de los servicios informativos de Telecinco. Lo suyo es el periodismo político. Información, análisis y debate. Con su pluma -me inclino más a pensar que con su ordenador- ha dado vida a 20 libros sobre política, políticos y las circunstancias a las que ellos llevan a este país al que ya casi ni se puede llamar España.

A dos días de las elecciones vascas, recuerda con una sonrisa que, en la época de su abuelo, los vascos de bien traducían sus apellidos vascos al español o se los cambiaban. Lo de hablar vasco no estaba bien visto entre los vascos de clase alta. Tiene claro que gobernará el PNV con el apoyo del PSV, aunque obtenga más votos Bildu. ¿Traicionar a sus socios en el Gobierno de España? Parece que quien es socio absolutamente confiable en Madrid es indeseable en Euskadi. ¿Cómo se estará tomando la izquierda abertzale este nuevo aire?

La negativa de Pello Otxandiano a reconocer en una entrevista que ETA fue una banda terrorista parece haber hecho estallar la indignación del PSOE. Lo que sorprende es su sorpresa. Lo de Bildu no es nada nuevo. Piense si no en Mertxe Aizpurua y sus apologías del terrorismo en Punto y Hora, una revista que en 1978 había sido adquirida por ETA. Hoy, Aizpurua sigue consintiendo los homenajes a los etarras muertos y negándose a reprobar los actos de violencia callejera. Veremos si Fernando Jáuregui acierta en este pronóstico -auténtica encrucijada para el PSOE- y qué movimiento dará EH Bildu, si llega el caso.

Jáuregui cree que este ascenso de Bildu se debe a que ETA no existe para los jóvenes -parece ser que lo pasado, pasado está- y a que ya no existe el independentismo vasco. A que Otegi declarara hace unos días que desea proclamar la independencia del País Vasco y que sea una república, afirma que son proclamas que tiene que decir, pero que no va a buscarla porque los vascos no la quieren.

Mirando al Gobierno y sus acuerdos, cree que se están deshaciendo como un azucarillo. Asevera que el Gobierno caerá, pero no será por Begoña Gómez, sino por la amnistía: «Los pactos con Bildu y el independentismo natural solamente le han salido bien a Sánchez». Como gran culpable de que estemos donde estamos, señala a Albert Rivera. De ambiciones va la cosa.

No reconoce al PSOE de antes en el de hoy. «Sólo queda la militancia, el orgullo de partido. El PSOE es la militancia. No tiene un grupo parlamentario que merezca la pena y no tiene una estructura de partido. No es un partido político. Lo que ha creado Sánchez es un movimiento», señala. Respecto a Sánchez, dice que su principal defecto es que miente. Nos recuerda aquel afirmar que si pactara con Podemos no podría dormir o que jamás podría tener de socios a Bildu y el independentismo catalán. Ya ve. Hoy hay amnistía.

Cuando le pregunto por Pablo Iglesias tuerce el gesto. «Es dañino». Eso lo resume todo. Le agradece a Yolanda Díaz que nos haya liberado de su camarilla, pero respecto a él está seguro de que sigue moviendo hilos. «Podemos está moribundo, pero no está muerto».

Analizamos el deterioro institucional que se vive hoy en España. No se ha vivido antes. «La democracia se está debilitando. El parlamento no tiene la imparcialidad que debe. El Gobierno parece el ejército de Pancho Villa».

Mira a la clase política en su conjunto y afirma que ya no existe aquella que hubo de la transición capaz de arriesgar incluso su dinero. Respecto a que haya políticos que deciden no ir a medios que les son hostiles, le parece un disparate.

Reflexiones de medio siglo trabajando y tratando con políticos.