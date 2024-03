Feministas contra el Gobierno: «Si ni siquiera tienes claro lo que es una mujer, ¿qué derechos defiendes?»

El feminismo histórico, el que no se identifica con ninguna sigla partidista concreta y es transversal, ha sido atacado verbalmente este 8M, en Madrid, por el feminismo de nuevo cuño fabricado por la izquierda en el poder. En la capital de España, la gran manifestación del 8M no ha sido una, sino dos. El feminismo histórico, por un lado, con un recorrido; el feminismo progubernamental, por otro. Y entre las participantes de esta marcha de la izquierda en el poder, al ser preguntadas al respecto, se han llegado a escuchar referencias despectivas hacia quienes no comulgan con el discurso que impone el Gobierno de Sánchez. «Es que son de derechas», decía alguna de las entrevistadas por OKDIARIO como máximo argumento. Las manifestantes del feminismo histórico contestaban: «No nos manifestamos por pertenecer a un partido ni a una ideología política sino por los derechos de la mujer».

La incoherencia ha llegado al punto de que el PSOE, que propugna de palabra la abolición de la prostitución, se ha manifestado en la marcha que no reclamaba la lucha contra la explotación sexual.

«Nuestra manifestación es la del movimiento feminista de Madrid que agrupa a las principales organizaciones de mujeres de la capital y a grupos informales con la misma agenda, la del feminismo de toda la vida, la que lucha por avanzar en cuestiones tan básicas como la conciliación laboral y familiar, la que pide acabar con la brecha laboral y salarial, la que defiende abolir la prostitución…».

Una de estas activistas del feminismo histórico, no partidista, criticaba la «incoherencia» del feminismo socialista. Y censuran a esa izquierda en el poder que prime el partidismo por encima de la defensa real de los derechos de las mujeres.

«También estamos en contra de parte del articulado de la Ley trans, que permite desde hace un año el cambio registral de sexo sin ninguna garantía jurídica, que permite la hormonación de adolescentes y la mutilización genital de adolescentes sin ninguna garantía médica y psicológica, porque es una barbaridad», afirmaba ante los micrófonos de OKDIARIO una de las mujeres que han secundado la manifestación del feminismo histórico, del no gubernamental.

Otra de estas manifestantes subrayaba: «Los del PSOE supuestamente tendrían que estar todos en esta manifestación, porque su discurso es abolicionista de la prostitución, pero en la práctica aparentemente no lo es, porque las mujeres del PSOE están en otra manifestación, en la que no pide abolir la prostitución. Hay una incoherencia».

Y otra de estas activistas retrataba esa incoherencia con una frase tan escueta como esclarecedora: «Irene Montero no es feminismo, si no tienes muy claro ni siquiera que es una mujer, ¿qué derechos defiendes?».

En la otra manifestación, la progubernamental, las activistas han respondido con desdén a las preguntas de OKDIARIO que les pedían que explicaran sus posiciones. «No queremos hablar con quienes piensan que el que los hombres maten depende de la Ley del sólo sí es sí», afirmaba una de esas manifestantes, esforzándose por justificar que defiendan al feminismo acuñado por partidos que han aprobado leyes que sacan a violadores de las cárceles y que reducen condenas a agresores sexuales.

«Tenemos mucho que reivindicar para estar polemizando contigo», espetaba otra de estas activistas que han secundado la manifestación patrocinada por la izquierda en el poder. «Nosotras sólo estamos aquí para hablar de los feminicidios. Es que no entramos en el resto de las polémicas. No son sólo los violadores los que matan a las mujeres. Estamos aquí para representar a todas las mujeres».