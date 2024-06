Feijóo ve con Von der Leyen en el Bernabéu la 15ª Champions del Real Madrid y se da una baño de masas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenció este sábado en el estadio Santiago Bernabéu la 15ª Champions del Real Madrid conseguida en Londres frente al equipo alemán del Borussia Dortmund. El jefe de la oposición asistió a la final junto a la presidenta de la Comisión Europa, la germana Ursula Von der Leyen, tras un mitin en La Coruña y se dio todo un baño de masas entre los aficionados madridistas.

El jefe de la oposición quiso estar en el Bernabéu arropando al equipo merengue, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistió a la final de Wembley (Londres) y felicitó al equipo merengue casi una hora después de su victoria

En cambio, el presidente del PP asistió en persona al Bernabéu y fue reclamado por multitud de aficionados para hacerse una foto con él y mostrarle su apoyo. Feijóo entró en el nuevo estadio del Real Madrid apenas 20 minutos antes del arranque del partido, después de que lo hiciera Ursula Von der Leyen.

«La 15 ya es ‘Historia que tú hiciste’. Enhorabuena Real Madrid por llevar al fútbol español a lo más alto una vez más. Verlo en el Santiago Bernabéu (al lado de una alemana) ha sido una experiencia inolvidable», ha escrito Feijóo en sus redes sociales.

«Gracias Von der Leyen por acompañarnos esta noche en el Santiago Bernabéu. Todo un privilegio compartir contigo la final de la Champions», ha añadido el líder del PP sobre su acompañante en el campo del Real Madrid. También estuvo con ellos el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE el 9J publicó un mensaje en el descanso del partido en sus redes sociales en el que dio gracias a Feijóo por invitarle a ver la final de la Champions en el estadio del Real Madrid. «Una vez más, el fútbol demuestra ser una de las mejores maneras de unir a los europeos», enfatizó.

Previamente, este sábado Feijóo y Von der Leyen ya estuvieron juntos en un mitin en O Pino (La Coruña) para las elecciones europeas tras la aprobación de la Ley de amnistía. «Gracias por venir a decirnos que no estamos solos», escribió Feijóo.

Además, el presidente del PP pidió concentrar el voto en su partido para derrotar al PSOE y evitar que Pedro Sánchez siga perpetuándose en el poder: «Tiene un cheque en blanco», advirtió. «La manera de decirle que no, es votar al PP», insistió.

El líder del los populares avisó de que el próximo 9 de junio España se juega muchas cosas como «intensificar la decadencia o pararla, seguir parados o ponernos en marcha, la división o un porvenir unidos, los intereses de una sola persona o los intereses de todos», expresó.

Half-time of the UEFA Champions League final, the score is still 0-0 but the atmosphere is 200%

Thank you @NunezFeijoo for inviting me tonight to Bernabéu.

Once again, football proves to be one of the best ways to bring Europeans together. pic.twitter.com/qWZZuNYjzH

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) June 1, 2024