En el PP no olvidan que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo campaña electoral hace apenas dos años junto a los socialistas gallegos en contra del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. También recuerdan que la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado daba mítines del PSOE antes de ser nombrada ministra de Justicia por Pedro Sánchez en 2018. De ahí que en esta entrevista con OKDIARIO, Feijóo afirme que jamás «nombrará a un miembro del Comité Ejecutivo, a un militante de mi partido o a alguien que acabo de nombrar en otro órgano para ser Fiscal General del Estado».

P.- ¿Cuántos jueces y magistrados más va a haber?

R.- Ahora hay 5.000. En el programa verá usted el número y verá que todos los años vamos a sacar una oferta pública de jueces y magistrados. ¿Para qué? Usted ha visto los follones que tenemos en el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Administración de Justicia. Huelga de semanas, meses de los letrados de Justicia. Huelga o conato de huelga de magistrados y jueces y fiscales. Y ahora huelga del personal de Justicia General de los Cuerpos Generales. No se puede hacer peor. Nosotros vamos a poner un buen profesional al frente del Ministerio de Justicia y ahí sí tenemos mucho avanzado. Ahí tenemos muchas leyes avanzadas.

P.- ¿El Fiscal General del Estado quién va a ser? ¿Hombre o mujer? ¿Lo tiene ya pensado?

R.- No. Desde luego no va a ser del PP. Para eso ya hemos tenido una experiencia que he criticado con intensidad. Yo no voy a nombrar a un miembro del Comité Ejecutivo, a un militante de mi partido o a alguien que acabo de nombrar en otro órgano. No puede ser. No puede ser que una ministra de Justicia se convierta en Fiscal General del Estado, no puede ser que un ministro de Justicia cesado, supongo, por incapaz, se le nombre magistrado del Tribunal Constitucional. Yo no tengo nada contra el señor Juan Carlos Campo, pero al señor Campo lo ha nombrado el señor Sánchez. El señor Campo hace el papelón de tramitar los indultos del procés sin arrepentimiento de los indultados. Al contrario, manifestando claramente que lo volverán a hacer y después de comerse aquel papelón, le cesan. ¿Oiga, pero esto cómo es posible?

P.- ¿Va a recuperar, como primera medida, el delito de sedición y el delito de malversación en su antigua versión en los 100 primeros días?

R.- En los 100 primeros días pero hasta el 23 de julio por la noche todo es toro. Después, si los españoles me dan un mandato, le puedo contestar a las preguntas con mayor celeridad.