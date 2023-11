Feijóo más contundente que nunca contra la amnistía: «¡No a Pedro Sánchez, sí a España!»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pronunciado este domingo uno de sus discursos más firmes y contundentes contra la amnistía frente a las más de 20.000 personas que se han dado cita en centro de Valencia para protestar contra esta medida de gracia que Pedro Sánchez va a conceder a los independentistas catalanes a cambio de garantizar su investidura. «¡No a Pedro Sánchez, sí a la igualdad, sí a la libertad, sí a la dignidad y sí a España», ha clamado.

Alberto Núñez Feijóo, que ha contado como teloneros con la alcaldesa de la ciudad de Valencia, María José Catalá, y el presidente autonómico, Carlos Mazón, ha avisado que los populares no van a «pasar ni una» y van a «defender a España» desde «todas las instancias judiciales y desde todas las instituciones», sobre todo desde el Senado, donde el Partido Popular goza de mayoría absoluta.

El líder del PP, que ha recordado que Sánchez va a ser el único presidente de la historia democrática de España que va a tratar de gobernar sin haber ganado las elecciones, ha acusado al líder del PSOE de estar orquestando el «mayor retroceso democrático» y ha afirmado que «nadie es más que nadie por mucho que alguien quiera ser presidente del Gobierno después de haber perdido».

«Nadie nos va a arrebatar nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra dignidad, nadie nos la va a arrebatar», ha subrayado un encendido Alberto Núñez Feijóo, que ha arengado a las masas al anunciar que después de haber protagonizado manifestaciones contra la amnistía en Galicia, Madrid, Barcelona, Toledo, Malaga y Valencia, el PP va a seguir recorriendo España con protestas porque mientras el PSOE siga «de la mano de la mentira, de la desigualdad y del privilegio» les va a «tener enfrente».

Feijóo se ha preguntado si no hay ningún socialista que no cobre la nómina del PSOE. «¿No hay ningún socialista que diga basta ya? Si hay socialistas de esos que lo demuestren con hechos, porque si sólo hablan y no lo demuestran con hechos es nada», ha opinado.

«Las promesas de Sánchez son la nada, su presidencia será la nada, pero España seguirá y el Partido Socialista será la nada», ha augurado Feijóo, al tiempo que ha calificado la amnistía como un «disparate democrático sin límites y sin antecedentes».

Mientras Sánchez defiende la amnistía en pos de la «convivencia en Cataluña», el líder del PP ha sentenciado que no es «ninguna convivencia» cuando se pretende «expulsar de Cataluña cualquier cosa que huela a España».

«No es pluralismo, no es convivencia, no es pasar página, el independentismo ha dicho que la amnistía será el punto de partida para la independencia», ha recordado.

Los cánticos de «¡Pedro Sánchez a prisión!», «¡No a la amnistía!» y «¡Sánchez traidor!» se han sucedido a lo largo del discurso de Feijóo, en el que ha recalcado el orgullo de ser español.

«Ser español es un honor, lo llevaremos hasta el último halo de aliento de nuestras vidas. Somos españoles, es un honor, haber nacido y vivido en España, es un honor decir en cualquier lugar del mundo que somos españoles», ha lanzado.