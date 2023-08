Feijóo defenderá la «igualdad de todos los españoles» frente a la amnistía en su reunión con Sánchez

El líder del PP y candidato propuesto para el Rey para la investidura, Alberto Núñez Feijóo, defenderá en su reunión de este miércoles con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la «igualdad de todos los españoles» frente a la amnistía que el jefe del Gobierno en funciones negocia con sus socios separatistas. Así lo avanzan fuentes de Génova sobre el contenido del encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos prevista por el PP de Feijóo con las demás fuerzas políticas -excepto Bildu- y con presidentes autonómicos a fin de conseguir la confianza del Congreso.

Las fuentes consultadas del PP, ganador de las elecciones generales del pasado 23 de julio, remarcan que el líder de los populares trasladará a Sánchez que su alternativa de gobierno, legitimada por las urnas, sí se basa en la «igualdad de todos los españoles y en la unidad de España». Esta posición contrasta con las intenciones del Ejecutivo socialcomunista, ya remangado en blanquear una eventual amnistía para los golpistas catalanes del 1-O. El propio Sánchez manifestó la semana pasada tras verse con Felipe VI en Zarzuela que «hay que trabajar por la convivencia» y evitó pronunciarse sobre si la amnistía es inconstitucional, pues deslizó que «quien decide si algo es constitucional es el Tribunal Constitucional».

En los últimos días, el PP ha insistido en su rechazo total a la amnistía para alejar fantasmas sobre la inclusión de Junts per Catalunya en los contactos para la investidura. Desde Génova han enfatizado que «escuchar no quiere decir ceder ni venderte». «Hablar no es lo mismo que irse a Waterloo, que es lo que está dispuesto a hacer Sánchez» para negociar con el líder de Junts y prófugo Carles Puigdemont», subrayar los populares. «Y tampoco es estar dispuesto a impulsar una ley de amnistía» como desde el PSOE ya han evidenciado que lo están, tratando ahora de buscar la «fórmula jurídica» para ello, denuncian los de Feijóo.

Cabe recordar que en 2021 el PSOE rechazó, como miembro de la Mesa del Congreso, una propuesta de los independentistas para tramitar una ley de amnistía. Sin embargo, ahora, «Sánchez está experimentando otro de sus cambios de opinión», remachan las fuentes del PP.

«Intereses generales»

Entretanto, este martes, en relación con los preparativos de la reunión de Feijóo y Sánchez en la Cámara baja, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta y portavoz del PP, Borja Sémper, abogó por «explorar la posibilidad, al menos explorarla, de que el PSOE y el PP superáramos nuestras siglas para encontrarnos en un punto de entendimiento que piense en exclusiva en los intereses generales de todos los españoles». Así anticipó Sémper cómo Feijóo hará ver al líder del PSOE que la gobernabilidad de España no puede depender de los secesionistas de ERC y Junts y los proetarras de Bildu, partidos en los que se apoyó Sánchez en la pasada legislatura.

Además, en este contexto, Sémper incidió en la necesidad de trasladar al Partido Socialista la idea de que «conviene» que el futuro de España no esté «mediatizado por los independentistas o por los radicales», declaró en una entrevista en Cuatro.

La pasada semana, justo antes de recibir el encargo del Rey para la investidura, Alberto Núñez Feijóo lo expuso así en rueda de prensa en el Congreso. «Mi distancia para un gobierno estaría a tan sólo cuatro diputados de la mayoría absoluta; el PSOE, después de perder, está a la distancia de una amnistía, de un referéndum de independencia y de oficializar la desigualdad de los españoles».