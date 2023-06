Alberto Núñez Feijóo sabía bien cómo actuar anoche en El Hormiguero. Sabía que tenía que ser divertido, sin pasarse; desvelar alguna pequeña parte de su vida personal que no le comprometiera (ahí salió perdiendo su hijo, del que reveló alguna que otra venialidad) y dar la impresión de estar relajado y nada impostado. Y el entorno ayudó, porque, como si estuviera en un late night norteamericano tipo The Tonight show con Jimmy Fallon, el público entró en el juego y aplaudió, el presentador, Pablo Motos, fue un conductor mucho menos protagonista que el día anterior con Pedro Sánchez y el invitado respiró naturalidad.

Comenzó Feijóo en El Hormiguero, confesando a Pablo Motos que su hijo, de seis años, iba a ver por primera vez el programa de televisión, «pero no por mí -confesó-, por las hormigas». Naturalmente, Trancas y Barrancas salieron en el acto a saludar al pequeño Alberto. No fue la única vez que el hijo humanizó al padre: cuando Motos le preguntó que qué es lo que más divierte, Feijóo, como hacen las estrellas de Hollywood con Fallon o con Jimmy Kimmel, acudió a la anécdota familiar. «Yo he sido padre padre a los 55 años, lo que más me divierte es estar con mi hijo. Me ve y empieza a pelear. Como tiene sólo una hermana, no tiene hermanos, a veces se pone encima de mí, pelea y me hace daño. Le tengo que pellizcar para que pare porque hace daño», confesó el presidente popular en El Hormiguero.

Y no se quedó ahí la cosa con el hijo, porque Trancas y Barrancas, en un momento le preguntaron que qué le diría su se echa una novia de Podemos. «Pues que buenas tardes, que cómo se llama y que encantado de conocerla», respondió y en seguida hizo un matiz: «Oye, pero Podemos ya no existe, ahora se llama Sumar».

Otra de las revelaciones más celebradas de Feijóo en El Hormiguero fue cuando contó su relación con Julio Iglesias. Desveló que habla mucho con él, «la última vez hace tres días». Y sorprendió al desvelar que «está obsesionado con dos problemas que hay en España. Con la unidad territorial de este país y con el problema del agua. Le quiero mucho a Julio Iglesias», confesó. Pero fue más allá y sacó a relucir el asunto de los memes. Porque contó que le ha pedido que le hiciera un meme en el que pusiera: «Vas a ganar y España lo sabe». «Todavía no lo ha hecho», admitió.

No se fue del programa sin firmarle a Trancas y Barrancas una promesa electoral: que botará en el balcón de Génova si gana las elecciones el próximo 23 de julio.