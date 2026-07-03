Feijóo dice que Sánchez «no tiene objetivos inocentes» con la regularización masiva y la Ley de Nietos

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha denunciado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está llevando a cabo una obra de «ingeniería social» sin «objetivos inocentes» con la regularización masiva de inmigrantes y con la nacionalización mediante la denominada Ley de Nietos.

Así lo ha apuntado el dirigente popular, que avisa de que España no está preparada para gestionar a los ocho millones de personas más que dejarán estos dos procesos en los que está inmerso el Gobierno para recopilar votos.

Feijóo, quien ha participado en la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular en Castellón, ha resaltado también que la única certeza del Gobierno de Sánchez es «que nunca actúa por el bien de los demás» y que «siempre hay una intención detrás, siempre hay un interés y siempre hay una búsqueda del beneficio propio». Asimismo, el líder de la oposición ha puntualizado que es «profundamente irresponsable» que se impulsen cambios sociales de esta dimensión «sin planificación ninguna».

Núñez Feijóo asegura que el Gobierno no ha preparado el parque de viviendas necesario para los 8 millones de personas que se beneficiarán de esos dos procesos, ni tampoco la sanidad o los servicios públicos. «No podemos gestionarlo, no tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados», ha agregado el líder de la oposición, que también ha acusado al Gobierno de negarse a transparentar cómo se están ejecutando estos procesos.

«¿Es tanto pedir que se haga con limpieza, con independencia, con garantías y sin arbitrariedad», se ha preguntado Feijóo, que puntualiza que el Gobierno «no sirve para nada» y que no está «legitimado» para seguir gestionando el dinero de los españoles.

«Quiten sus sucias manos de nuestro dinero y paren ya de robar», ha completado el presidente del PP, agregando que el Gobierno hace tiempo que dejó de gobernar y que ahora sólo «intentan sobrevivir».

Otro aviso de Feijóo

Feijóo ya advirtió el jueves de que «España no está preparada para asumir un aumento de ocho millones de personas en sólo siete años». El líder de los populares analizó el crecimiento de la población de España en los últimos años y su impacto sobre los servicios públicos, especialmente con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que regularizará la situación de más de 1,3 millones de personas y los 2,5 millones que el Ejecutivo pretende nacionalizar mediante la Ley de Nietos.

«Si llegamos a la conclusión de que una persona entra en España y automáticamente tiene un permiso de residencia, ¿cuál es el límite? España no está preparada para atender a 50 millones de personas, nuestros servicios públicos no tienen la dimensión, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales, ni siquiera las infraestructuras, para atender un incremento de población de hasta un total de 50 millones que hemos tenido en España en los últimos años», explicaba el líder de la oposición, quien además señaló la necesidad de «cambiar la política migratoria» de España «con todas las garantías y sin arbitrariedades».