El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantiene contactos discretos y de «intercambio de información» con ex dirigentes del PSOE en su plan por atraer el voto socialista descontento con el sanchismo. Así lo aseguran fuentes de Génova sobre la agenda privada del jefe de la oposición, que conserva además buena relación con ex presidentes autonómicos del PSOE de su etapa al frente de la Xunta de Galicia durante 13 años.

Esta agenda privada de Feijóo con ex dirigentes del PSOE es una baza más que está jugando el líder del PP para tratar de llegar al máximo número de votantes de centroizquierda ofreciéndoles un proyecto de Gobierno «sin siglas ni etiquetas», destinado a resolver los problemas de la «mayoría social», clave del éxito de Juanma Moreno en Andalucía.

En este contexto, y sobre la posibilidad de que esos ex dirigentes del PSOE puedan dar el salto y se sumen al PP, como ha ocurrido con cargos de Ciudadanos, las mismas fuentes de Génova sostiene que no hay ninguna operación en marcha al respecto, más allá de ofrecer las «puertas abiertas» a todo aquel que pueda aportar «talento» y «experiencia» a la formación.

Lo que sí está marcado en rojo en la estrategia del equipo de Feijóo es convencer cada día más a ex votantes socialistas. De hecho, las encuestas que maneja Génova le dan ya un trasvase de 600.000 votos del PSOE al PP, esto es, un 11% con respecto a las anteriores elecciones generales de 2019. «Venimos a decir a los socialistas que se unan con nosotros, no a los sanchistas. Esos, ya sabemos que no tienen remedio», manifestó el propio Feijóo el pasado diciembre un acto en Valencia. Asimismo, les advirtió de que «tenéis secuestrado el voto porque habéis elegido un presidente del Gobierno que os ha mentido», enfatizó sobre la deriva de Pedro Sánchez.

Junto a ello, el líder del PP remarcó que frente a lo que ocurre con el sanchismo y sus alianzas con los separatistas de ERC y los proetarras de Bildu, «hay muchos socialistas que han defendido la Constitución», siendo también protagonistas de la Transición, contrapuso.

«Centralidad»

La semana pasada fue el portavoz del comité de la campaña del PP para el 28M, Borja Sémper, quien tras definir el proyecto de Feijóo como la única referencia de la «centralidad» en España, verbalizó que el partido está abierto a sumar «talento» de Ciudadanos y de otros partidos como el PSOE, donde hay gente «muy quemada y cansada», recalcó el ex diputado vasco, de quien es conocida su amistad con Eduardo Madina, ex secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y rival de Pedro Sánchez en las primarias de 2014.

«Creo que es el momento de los estadistas y los políticos que son capaces de superar su ombligo y los intereses personales, pensando en el interés de todos», sentenció Sémper en una entrevista en Telecinco.