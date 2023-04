Feijóo carga contra Vox: «Dice que es como el PP pero en los momentos importantes ayuda a Sánchez»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este sábado su primer aniversario al frente de la formación con la entrega de carnés a casi 12.000 nuevos afiliados desde abril de 2022, cuando llegó al cargo tras la crisis interna que acabó con el liderazgo de Pablo Casado. En un acto en Zaragoza, Feijóo ha ensalzado al PP como «la única alternativa real» al Gobierno y «la única manera de pasar página al sanchismo». «No somos una moda, un espacio, un movimiento, no decimos una cosa y hacemos la contraria, somos el partido que a pesar de los errores que hemos cometido en más de 40 años tenemos la mejor hoja de servicios prestados al país», ha destacado, aludiendo a sus principales oponentes políticos. En este sentido, y sin nombrarlos, ha ido arremetiendo contra PSOE, Podemos pero también contra Vox, al que se ha referido como «un partido que dice que es como el PP pero siempre propone no votar al PP».

«En los momentos importantes siempre ayuda a Sánchez. Si dices que eres como el PP, pero tu objetivo es que no se vote al PP y en los momentos importantes beneficias a Sánchez, entonces no eres el PP», ha ironizado.

Sobre el PSOE, ha señalado que es «un partido cautivo de los intereses de un solo hombre», en alusión a Pedro Sánchez. Feijóo ha acusado a los socialistas de «cambiar de opinión en todo», de «abandonar los valores de la defensa constitucional al tiempo que su secretario general pactaba con partidos que quieren derogar la Constitución» y de «perder el respeto a las instituciones». «Era un partido de Estado y ya no lo es», ha lamentado.

El líder del PP ha considerado que «es importante para España que haya un partido que defiende la Constitución». «¿Qué pasaría si fuéramos como el PSOE, que no defiende la Constitución, sino que lo único que le interesa es estar un tiempo en el Gobierno?», se ha preguntado. Feijóo ha recordado además que «sin que Otegi o ERC», socios habituales de Sánchez, «digan ok, no hay leyes».

Por último, se ha referido a Podemos y Sumar, el proyecto político que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «Hay partidos que dicen que no son partidos, que son espacios. Necesitan parecer siempre nuevos y cambian de nombre cada cuatro años. No tienen nada que ofrecer a la gente. Cuanto más conocidos sean menos les votan. Son el populismo de siempre, y para intentar olvidar el empobrecimiento económico, social e institucional se llaman espacio, cambian de nombre y son los mismos», ha avisado.

Así, Feijóo ha resuelto que «nunca fue más necesario e higiénico un cambio político». «El PP está más unido y el Gobierno, más dividido. El PP es hoy la referencia del futuro y los partidos que conforman el Gobierno son la referencia del pasado de España. Hoy el PP está mejor que hace un año y yo asumo ante vosotros mi compromiso de que dentro de un año España estará mejor que hoy», ha ensalzado.

En un plano personal, el líder popular ha contado cómo decidió afiliarse al PP. «Vi a muchos compañeros a los que les quitaban la vida por militar en nuestro partido. Y vi cómo intentaban asesinar al presidente de mi partido con un coche bomba simplemente por ser el presidente del PP. Y vi cómo asesinaron a Miguel Giménez Abad simplemente por ser presidente del PP de Aragón. Eso me llevó a tomar la decisión en 2002, sin que nadie me lo hubiera pedido. Comprobé que se hacen cosas útiles en un partido como el nuestro».