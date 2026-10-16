Feijóo anuncia una ofensiva fiscal para el campo: IVA 0%, IRPF y ayudas de 15.000 euros

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes en Toledo un paquete de medidas fiscales, incentivos económicos y reducción de la burocracia para impulsar el medio rural y favorecer el relevo generacional en los municipios afectados por la despoblación. «Sacrificio, sí, he vuelto a decir sacrificio. A quien le moleste es que sencillamente no conoce su país. Lo que necesita un gobierno es garantizar que la gente que se sacrifica va a salir adelante», ha apuntado Feijóo durante su comparecencia.

Entre sus principales propuestas figura la deflactación del IRPF para compensar el incremento de la tributación provocado por la inflación, así como un IVA del 0% para los alimentos básicos, incluida la carne y el pescado. También plantea reducir el IVA de la electricidad al 10% y situar en el 0% el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.

Feijóo ha situado como una «prioridad» la aprobación de la Ley de Fiscalidad Agraria, una iniciativa propuesta por su partido y que, según ha señalado, permanece bloqueada durante esta legislatura. El objetivo es adaptar la fiscalidad a los ciclos productivos del sector agrario y permitir que los profesionales puedan constituir reservas económicas durante los años de mayor actividad para afrontar ejercicios menos favorables.

Feijóo ha anunciado que, si se convierte en el próximo Gobierno, España se sumará a la petición de un «freno de emergencia regulatorio» en la Unión Europea, como ya han hecho Alemania, Italia y Bélgica.

En España, el partido de Feijóo propone no introducir nuevos trámites hasta completar una revisión normativa que permita reducir al menos un 30% las cargas burocráticas existentes. También pretende evitar que los ciudadanos tengan que presentar varias veces la misma documentación ante las administraciones.

«No habrá ningún trámite más, mientras no desregulemos lo innecesario», ha señalado Feijóo, que ha defendido que un documento presentado ante la Administración pueda utilizarse posteriormente sin tener que volver a entregarlo.

Impuestos cero para jóvenes

El paquete incluye asimismo medidas dirigidas a garantizar el relevo generacional en el medio rural. Entre ellas, Feijóo propone impuestos cero para los jóvenes que adquieran su vivienda habitual en municipios afectados por la despoblación.

A esto se suma la exención total del ITP y del AJD en la primera transmisión de negocios familiares a menores de 40 años, con el objetivo de facilitar que los jóvenes continúen con las explotaciones y negocios de sus padres.

El PP plantea además una cuota de autónomos de 50 euros al mes durante tres años para nuevos titulares menores de 40 años, una reducción del 50% del IRPF durante los dos primeros años de actividad, un Bono de Incorporación Rural de hasta 15.000 euros y avales públicos de hasta el 80% de la inversión necesaria para poner en marcha una actividad.

Defensa de la PAC

Feijóo ha reclamado también que la Política Agrícola Común (PAC) no sufra ningún recorte en el próximo presupuesto de la Unión Europea. Según ha señalado, ya ha pedido al Partido Popular Europeo que revise las cuentas comunitarias para proteger los intereses de agricultores y ganaderos. «Es prioritario proteger la despensa de Europa. Es prioritario proteger la soberanía alimentaria de Europa», ha defendido.

El presidente del PP ha enmarcado sus propuestas en una crítica a la situación económica de las familias. Ha asegurado que muchos españoles sienten que su «proyecto vital está roto» ante el encarecimiento de los alimentos, la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda y el aumento de los gastos cotidianos.

Feijóo ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de esta situación y ha afirmado que en los últimos años el Ejecutivo ha incrementado los impuestos «más de un centenar de veces» y que España es el país donde más ha crecido la presión fiscal.