El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere que sólo investigue la Fiscalía para ir contra «rivales políticos». Así lo ha señalado este martes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid.

En un abarrotado salón del hotel Four Seasons, Feijóo ha advertido de que junto a la ley Begoña impulsada por el PSOE para buscar la impunidad de la mujer y el hermano de Sánchez, ambos imputados, el Ejecutivo pretende impulsar otra reforma que «descargaría en la Fiscalía la única responsabilidad de los procedimientos de instrucción», apartando a los jueces.

De esta manera, Feijóo ha vaticinado que Sánchez utilizará esta reforma para «el perjuicio de los rivales políticos». Ante ello, el presidente del PP ha remarcado que «el derecho de todos a no ser perseguidos por el poder gubernamental es un principio esencial protegido por las leyes».

Asimismo, en su intervención, se ha referido a la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, y ha destacado que Sánchez no pide su cese porque «probablemente» hizo lo que le ordenó.

El líder de la oposición ha acusado así a Sánchez de emplazar a García Ortiz a «usar la Fiscalía para combatir a una presidenta autonómica», la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha estado presente en el desayuno informativo protagonizado por Feijóo.

Además, el dirigente popular ha aludido al auto del juez del Supremo que ha citado a declarar al fiscal general como imputado el 29 de enero, para apuntar que la resolución «señala que parece probado que la Fiscalía remitió el expediente secreto a la Presidencia del Gobierno» sobre la pareja de Ayuso.

En este sentido, ha manifestado que la causa va «dejando en evidencia como quien tiene el deber de perseguir los delitos, no habría tenido ningún rubor en cometerlos por orden o en conocimiento o en connivencia con la Presidencia del Gobierno».

El presidente del PP ha dicho que ve «más verosímil» que Sánchez tramite la ley de «impunidad» (o ley Begoña) para «salvar al fiscal general del Estado, a que le pida su dimisión».

«La legislatura empezó con una amnistía a la carta del independentismo, y Sánchez quiere coronarla con otra amnistía preventiva para su entorno, cortando de paso toda opción de que la Justicia pueda actuar contra su corrupción pasada, presente o futura», ha aseverado.

También sobre el Ministerio Público, Feijóo ha enfatizado que lo primero debe ser «cambiar el Estatuto fiscal para que no haya un Fiscal General del Gobierno, para que los fiscales no dependan de una persona que la nombra el Gobierno».

«Todo revela un miedo clamoroso de quien toma las decisiones. Sánchez está acabado, lo demuestra lo que hace y lo que no hace, ya no gobierna. Es imposible gobernar cuando sólo está pendiente de los problemas de su Gobierno, de su partido y de su familia», ha lamentado Feijóo.

Portal de Suelo público

En materia de vivienda, una de las principales preocupaciones del país, el líder del PP ha rechazado negociar un pacto de Estado con el Gobierno si Sánchez no retira la ley Begoña. «Si el Gobierno quiere negociar, tiene nuestra oferta en el Congreso. Presentaremos la ley y, si quieren hacer enmiendas, las harán. Lo que le puedo asegurar es que, si no retira esta ley para cercenar a los medios de comunicación en el país y para blindar a la familia del presidente del Gobierno, comprenderá que es muy difícil sentarse con un Gobierno que no cree en el Estado de Derecho», ha expresado.

De este modo, Feijóo ha marcado distancia con un Gobierno que «no respeta las leyes», que «persigue a sus adversarios políticos», que «está ocupando las instituciones con exministros» y que «es un sindicato de oposición a las comunidades autónomas» del PP.

Precisamente, el líder popular ha anunciado que comunidades del PP abrirán un Portal del Suelo público con información detallada de estas administraciones públicas para que se conozcan las parcelas en las que se pueden construir pisos.

Además, ha avanzado que la próxima ley del Suelo que presentará el PP en las Cortes promoverá agilizar la tramitación urbanística concediendo un plazo máximo de tres meses a la emisión de los «informes sectoriales», de manera que si no hay pronunciamiento, se entenderá como positivo el silencio administrativo.

Asimismo, ha adelantado que la reforma también planteará que cuando un ciudadano solicite una licencia de obra al Ayuntamiento, si no se le contesta a los tres meses, ello será silencio positivo y se le otorgará la licencia.

Para Feijóo, las propuestas realizadas el lunes por Sánchez no tienen ninguna credibilidad después de haber prometido miles de viviendas. Feijóo ha ironizado aquí con que ahora el Ejecutivo vaya a sacar 30.000 pisos de la Sareb, el banco malo. «El problema de la vivienda no es que la Sareb sea un banco malo. Malo es el Gobierno», ha apostillado.

En este contexto, ha dicho que el PP no se va a conformar «con parches» en materia de vivienda para salir del paso y ha criticado sobre la propuesta de Sánchez que «el intervencionismo no es el camino», ni ofrecer sólo alquiler, ha dicho. Además, ha agregado que «la protección de la vivienda pública debe garantizarse durante décadas, pero no eternizarse»,

Feijóo ha exigido también a Sánchez que desbloquee la ley antiokupación del PP para desalojar al delincuente e incrementar las penas. «Vivimos en un país donde se desaloja al propietario para que siga dentro el okupa», ha reprobado.