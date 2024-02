Familiares de secuestrados por Hamás: «Sabemos que a las mujeres las están violando»

Varios familiares de israelíes secuestrados por Hamás han viajado a Madrid para contar su drama. OKDIARIO ha podido hablar con dos de ellos, Amos Horn y Girald Korngold. Los dos llevan sin recibir noticias de sus familiares desde el pasado 7 de octubre de 2023, día en el que el grupo terrorista lanzó un ataque sorpresa contra el sur de Israel, orquestado por Irán, masacrando a cientos de civiles y soldados y haciendo rehenes que tiene escondidos en sus túneles.

Aquel día, Amos Horn fue el último que tuvo noticias de sus dos hermanos – Iair y Eitan– pero sabe que están secuestrados en Gaza porque rehenes liberados los vieron allí. Emocionado, Amos cuenta que «mi hermano mayor nos invitó a su casa pero yo trabajaba y no pude ir». «Cuando comenzaron las sirenas me escondí en el refugio y empecé a chatear en el grupo de mis hermanos pero no recibí ninguna respuesta», lamenta. «Mis hijos no entienden nada y me preguntan que por qué nos tenemos que esconder si somos hombres de paz», explica Amos.

Haciendo varias pausas para beber agua, Amos cuenta lo poco que sabe de sus familiares: «Las rehenes liberadas me comentaron que mis hermanos están separados y a uno de ellos se lo han llevado con el ejército». Cuenta también cómo viven y qué comen: «Sólo un trozo de pan árabe». Sus hijos, pequeños le preguntan que dónde están sus tíos. «Como todos los niños, no entienden nada». Amos, a pesar de la emoción, deja un claro mensaje para sus hermanos: «Si estáis viendo la televisión, volver», dice entre lágrimas.

Otro de los familiares que están sufriendo la pesadilla de no saber dónde y cómo se encuentran sus familiares es Girald Korngold. En su caso es su hijo Tal quien está desaparecido. «Es un chico muy familiar y siempre ayuda a todo el mundo, toda la familia recurrimos a él cuando tenemos un problema» explica. El pasado 7 de octubre, Tal se encontraba en su kibutz con sus hijos, mujer y suegros. En el momento en el que Girald se enteró de los continuos ataques por parte de Hamás, quiso ofrecerle ayuda. Sin embargo, esa fue la última vez que habló con él. «Le dije que iba a mandar a alguien a salvarle».

La semana pasada, Tal cumplió 39 años: «Sus amigos no saben qué decirme, hay muchos que no llaman porque no saben cómo afrontar el tema», explica su padre. Desde el 7 de octubre, Girald tiene que tomar pastillas para poder dormir porque no para de pensar en cómo se encontrará su hijo: «No sé si pasa frío o hambre pero estamos seguros de que están violando a las mujeres». «Estamos aquí para dar visibilidad a nuestro problema y que no caiga en el olvido».

Girald Korngold también quiso aprovechar la ocasión en la entrevista de OKDIARIO para mandar un mensaje a su hijo: «Te queremos tanto que sólo te pido que tengas fuerza, queremos que vuelvas, toda la familia estamos haciendo todo lo posible para verte pronto».

Felipe VI

El Rey Felipe VI mantuvo este martes una reunión en el Palacio de la Zarzuela con los familiares de secuestrados por el grupo palestino Hamás que desencadenó en la guerra de la Franja de Gaza.

Los nueve allegados llevaron durante la charla camisetas y carteles con el lema de ‘Bring them home’ (Traedlos de vuelta a casa), en alusión a su exigencia al Gobierno de Israel para que haga todo lo posible para que sean puestos en libertad con vida. El Rey dedicó un largo rato a cada uno de los familiares. Algo que destacó también uno de los entrevistados: «Agradecemos que el rey nos haya escuchado y se nota que se había estudiado muy bien nuestras historias personales».

También fueron recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien volvió a exigir «la liberación inmediata y sin condiciones» de los 136 rehenes que siguen en manos de los terroristas de Hamás, al asegurar que «no existe justificación para la violencia». Entre el grupo que ha visitado a Pedro Sánchez, se encontraba Clara Marman, de origen argentino, que estuvo secuestrada durante 50 días y cuyo hermano, Fernando Simón, sigue en manos de los terroristas de Hamás.