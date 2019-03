La organización les ha situado en primera fila junto a Quim Torra o Artur Mas

El abogado de los políticos separatistas fugados al extranjero, el terrorista condenado por pertenencia a banda terrorista, Gonzalo Boyé, y la ex socialista y ex líder de las juventudes socialistas europeas, Beatriz Talegón, han formado parte de la primera fila de la manifestación separatista, a su llegada a la madrileña Plaza de Cibeles. Una concentración a la cual, según la delegación del Gobierno, han tomado parte unas 18.000 personas frente a las 120.000 que han asegurado que habían participado las entidades convocantes.

Junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al ex presidente, Artur Mas, a la consejera de Cultura y número dos de Junts per Catalunya al Congreso el próximo 28A, Laura Borràs, la Assemblea Nacional Catalana ha situado al terrorista condenado por su participación en un secuestro organizado desde la banda terrorista ETA Gonzalo Boyé, hoy abogado de los golpistas fugados, entre los cuales el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

A pocos metros suyos, y junto al también abogado de Puigdemont y candidato de JXCat por Gerona a las elecciones del próximo 28 de abril, Jaume Alonso – Cuevillas, se ha situado la ex jefa de las juventudes socialistas europeas Beatriz Talegón, que podría acompañar a Carles Puigdemont como número dos de JXCat a las elecciones europeas, según indican varias fuentes a OKDIARIO.

Boyé y Talegón son dos de los representantes de la minoría de españoles anti constitucionales que en los últimos meses han abrazado al independentismo a cambio de hacer negocio con ello. Mientras Boyé es el coordinador de las defensas de los golpistas fugados en el extranjero, Talegón ha sido fichada como tertuliana de varios programas de la televisión pública catalana, TV3, en la que aparece asiduamente. Tanto Boyé como Talegón, además, participan de forma periódica en conferencias separatistas organizadas por la Assemblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural en varios municipios catalanes.