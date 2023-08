El zasca de Esperanza Aguirre a Monedero que deja al podemita KO por acusarle del ‘tamayazo’

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha dejado en evidencia al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por acusarle del tamayazo. Monedero considera que Alberto Núñez Feijóo quiere intentar un «tamayazo» para lograr salir investido presidente: «De ahí salió Esperanza Aguirre». «Querido: yo me negué a investirme con la ausencia, la abstención o el voto de esos dos señores socialistas», le ha respondido la ex dirigente del PP.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2003, con motivo de las elecciones autonómicas que se celebraron por aquel entonces en la Comunidad de Madrid. Aquellos comicios los ganó el PP de Aguirre con 55 escaños, quedándose a tan sólo uno de la mayoría absoluta. El PSOE de Rafael Simancas quedó en segunda posición, pero llegaba a la mayoría absoluta de 56 escaños junto con IU.

Querido:

Yo me negué a investirme con la ausencia,la abstención o el voto de esos dos señores socialistas — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) August 22, 2023

Dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se negaron a integrarse en el grupo parlamentario del PSOE y pasaron al Grupo Mixto. Ninguno de los dos quiso votar a Simancas durante su debate de investidura. Esperanza Aguirre se negó a ser investida con los votos de los dos diputados socialistas o con su abstención.

Debido a que no se pudo formar ninguna mayoría, la Asamblea de Madrid tuvo que ser disuelta y se volvieron a repetir las elecciones en la región. En los comicios del 26 de octubre de 2003, el PP de Aguirre volvió a ganar, esta vez con 57 diputados, uno más de la mayoría absoluta que fija la Cámara regional.

El 20 de noviembre de aquel año, la dirigente popular logró ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid, cargo que ocupó hasta el 26 de septiembre de 2012.

«Van juntos»

Juan Carlos Monedero trae a coalición el episodio autodenominado como tamayazo con motivo de la designación del Rey Felipe VI de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura tras la ronda de consultas. Dirigentes de la izquierda también han recordado en las últimas horas este mismo episodio.

«Pero si el Rey pide a Feijóo que intente la investidura es porque lo refrenda PP y PSOE. Sin la Presidenta del Congreso no lo haría. En esta jugada van juntos el monarca, el bipartidismo y satélites», ha señalado Monedero en las redes sociales.

Feijóo cuenta, hasta el momento, con 172 votos a favor: los 33 diputados de Vox más los dos que tiene UPN y Coalición, que tienen un diputado cada uno. El líder del PP estaría a 4 escaños de lograr la mayoría absoluta para poder ser investido presidente del Gobierno.