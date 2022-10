El socio independentista de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana de Catalunya, no presentará enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado y como moneda de cambio exigirá tener presencia en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los separatistas propondrán al Ejecutivo que Montserrat Figuera, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y perteneciente a la asociación minoritaria Ágora Judicial, sea una de las vocales del nuevo órgano.

Esta magistrada forma parte de la lista de 51 jueces candidatos avalados por las asociaciones judiciales o por sus compañeros que aspiran a ser miembros del CGPJ, por lo que entraría en el cupo de los 12 vocales de jueces y magistrados que deben conformar el órgano de gobierno del Poder Judicial. Aunque el nombre de Montserrat Figuera a priori pueda resultar desconocido, se trata de una magistrada muy significada con el independentismo catalán. La asociación a la que pertenece ha defendido en múltiples ocasiones a Oriol Junqueras y al resto de golpistas.

Figuera pertenece a Ágora Judicial, una asociación creada por 15 magistrados catalanes que se dieron de baja de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) por no defender a los sediciosos. En una nota, que firmó la propia Montserrat Figuera, anunciaron que ya no formaban parte de las filas de la asociación progresista por no apoyar que «el referéndum celebrado en Cataluña el 1-O fuera un problema político y no judicial».

«Los poderes públicos deben preservar en todo momento el respeto a los derechos básicos de libertad ideológica y de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones», aludían estos 15 magistrados en defensa de los golpistas catalanes unos días antes de la celebración del referéndum ilegal. Además, seis de los jueces que impulsaron esta asociación firmaron en 2014 el llamado «manifiesto de los 33» a favor de la independencia de Cataluña y del referéndum ilegal del 9-N. Otros ocuparon cargos políticos en los Gobiernos autonómicos de Artur Mas (PDeCAT) y José Montilla (PSC).

«La presencia en el Consejo General del Poder Judicial de una juez que no reconoce el delito de sedición cometido en Cataluña el 1 de octubre de 2017, es muy peligroso para la estabilidad del Poder Judicial. Tanto los separatistas como Podemos, que no creen en la independencia judicial, intentan tomar uno de los tres pilares que sostienen el estado democrático desde dentro», explican fuentes consultadas por OKDIARIO.

Negociación

Las negociaciones entre el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ está más cerca que nunca. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que cada día se avanza «un poco más», aunque todavía no está el acuerdo definitivo. «Seamos discretos, palabras pocas, trabajo mucho, y sigamos avanzando poco a poco como lo estamos haciendo en los últimos días», ha agregado.

Feijóo por su parte ha reiterado que el acuerdo es «posible si el Gobierno lo quiere» y acepta la «despolitización», una exigencia que pasa también por pedir al nuevo Consejo General del Poder Judicial una propuesta para reformar la ley y «dar más peso a jueces y magistrados en la elección de jueces y magistrado». Para los populares es clave, y así lo señalan diferentes fuentes, que quede claro que éste no ha sido un intercambio de cromos más y que es la última vez que el Consejo se renueva con el actual sistema.