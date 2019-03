Entrevista a Montero en el Telediario tras decir Rosa María Mateo que Podemos sale poco en TVE

El Telediario de las 21 horas de TVE ha entrevistado este lunes a Irene Montero, en horario de máxima audiencia, después de que Rosa María Mateo reconociera el pasado día 28 a una diputada de Podemos que la formación de Pablo Iglesias “salía menos que el PSOE en TVE“.

Noelia Vera, diputada podemita en el Congreso, preguntó a la administradora de RTVE acerca del reparto de minutos dedicados a los partidos políticos en los informativos del Ente público. Rosa María Mateo no se cortó y pronunció las palabras que la formación morada quería oír: “Podemos sale menos que el PSOE en la televisión”.

Pues dicho y hecho. Sólo han pasado cuatro días desde la comparencia de Mateo en el Congreso y Podemos ya ha tenido su espacio en el Telediario, como lo tuvo el presidente del Gobierno –que concedió la primera entrevista tras anunciar el adelanto electoral–, con Irene Montero como gran protagonista.

Podemos sabe que lo único que le puede salvar del batacazo electoral es la movilización de sus votantes. Y sabe perfectamente que esa tarea sólo se puede lograr volviendo a utilizar como altavoz para su propaganda a las cadenas de televisión. Por ello, los propios líderes de la formación morada vienen denunciando desde hace tres semanas el ‘apagón’ informativo que, desde su punto de vista, se ha producido con los de Pablo Iglesias.

Primero le tocó el turno a los informativos de La Sexta. El ejecutor fallido del ataque fue el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Lo de fallido es porque criticó que Podemos no había aparecido en los informativos de la cadena de Atresmedia. Pero tuvo que ser el propio director de Noticias del canal el que salió al paso con un sonoro soplamocos al político hispano-argentino: “Pablo. Estás metiendo la pata. Esta pantalla daba paso a los actos del día. Vosotros no teníais acto. Justo después había un vídeo de Montero con un fondo de ella. Ayer contó en Sexta Noche que os presentabais. Antes de publicar es bueno comprobar. Espero que retires lo escrito”, le espetaba el periodista de La Sexta.

Este mismo fin de semana, era el secretario de Comunicación de la formación morada, Juanma del Olmo, el que denunciaba el veto de los informativos de Telecinco (Mediaset) y Antena 3 (Atresmedia) a las noticias de Podemos. Según Del Olmo, todo formaba parte de una conspiración de los bancos, receptores de 60.000 millones del rescate bancario: “Los medios, financiados por los bancos, no lograrán silenciarnos porque nosotros no nos vendemos”, aseguraba en un mitin. Echenique hacía extensivo a todos su seguidores el mismo mensaje y el ataque a las cadenas privadas por no ofrecer a Podemos toda la atención que requieren los de Pablo Iglesias para lograr de nuevo 5 millones de votos.

Fracaso de Podemos

Toda esta campaña no es más que una cortina de humo y un salvavidas al que se agarran los podemitas para intentar eludir lo que parece inevitable: el fracaso el 28-A. Tras la traición de Errejón a Pablo Iglesias, yéndose con Carmena como candidato a la Comunidad de Madrid, y con las decenas de vías de agua que afloran en el partido comunista, Echenique, no olvidemos, secretario de Organización, intenta movilizar al electorado cada vez más desmovilizado y desmotivado por la deriva de Podemos.

Gran parte de esta desmovilización se debe, entre otras cosas, a la noticia que destapó OKDIARIO. Muchos votantes, así como muchos militantes y cargos del partido, no tragan con el casoplón de más de 600. 000 euros que se han comprado sus dos líderes: Pablo Iglesias e Irene Montero. Esta circunstancia mancha a todos los representantes regionales, a los socios de Podemos, a las llamadas confluencias… por eso, no es de extrañar que en la actualidad el partido esté completamente resquebrajado. Andalucía, con la irrupción de Vox, fue un aviso. Iglesias lanzó la alerta antifascista y después, tras la incorporación de Irene Montero, desapareció para agotar la baja por paternidad que le corresponde.

Podemos es incapaz de encontrar el norte y lo fía todo a las supuestas campañas contra la formación, que ya pocos se creen, y a la reaparición del líder supremo cuando agote su baja.