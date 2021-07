El jefe del Partido Comunista español, Enrique Santiago, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y quien fuera nombrado vicepresidente de la llamada Comisión de Recostrucción Económica y Social en el Cogreso frente al coronavirus, acumula un florido currículum de alianzas con la narcoguerrilla de las FARC o con el círculo de confianza de Fidel Castro, amén de ser un reconocido admirador de líderes como Lenin, Maduro o el mencionado dictador cubano.

Santiago lo oculta en su currículum oficial, pero Enrique Santiago fue asesor de la narcoguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo terrorista de ideología marxista que llegó a un acuerdo con el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos en 2016. Santiago presume de haber sido «asesor jurídico en el proceso de paz de Colombia», sin hacer mención alguna y por tanto blanqueando su relación con las sangrientas siglas de las FARC. En realidad, Santiago contribuyó a que el narcotráfico no fuese considerado un crimen sino una vía de financiación.

Es llamativa la relación de Enrique Santiago con el conocido como el ‘agente 007’ de Fidel Castro. Se trata de un millonario chileno de nombre Joel Max Marambio, condenado por corrupción y que hizo grandes negocios en Cuba, formando parte del estrecho círculo de confianza del dictador Fidel Castro. Pues bien, Enrique Santiago fue, desde noviembre de 2011, el apoderado en España de dos empresas cuyo administrador único era este ‘agente 007’.

Como líder del Partido Comunista en España, no sorprenderá que Enrique Santiago cite como sus ídolos a tipos como el soviético Lenin, el narcodictador Nicolás Maduro o Fidel Castro. Sí que llama más la atención la vehemencia con la que expone las razones de esa admiración, habiendo llegado a asegurar sobre Castro, por ejemplo, que «en Cuba tienen más esperanza de vida que en Estados Unidos», o sobre Maduro, que «ha conseguido mantener un proceso revolucionario bajo un bloqueo tremendo» y señalando que Venezuela «es el país donde se hacen más elecciones y son las más escrutadas por organismos internacionales».

En una entrevista llegó a no querer descartar la opción de «liquidar» al Rey de España. «Eso ya depende de cómo se pusiera y lo que surgiera. Todos los procesos revolucionarios no los haces para matar a un zar, evidentemente. Eso es bastante anecdótico en el devenir de la historia. En su momento histórico estaba claramente justificado».

Así se las gasta Enrique Santiago, el ex abogado y ex asesor de las FARC a quien el actual Gobierno socialcomunista no ha dejado de promocionar y que, sin embargo, en claro contraste con la prédica de su discurso comunista, posee un ático de 124 metros cuadrados construidos y dos terrazas de 43 -una de ellas ya cubierta- en el corazón del barrio madrileño de Chamberí, una de las zonas más cotizadas del centro de Madrid.