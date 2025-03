Enrique Ruiz Escudero: «Tengo la conciencia tranquila, peleamos todo lo posible por salvar cada vida»

«Tengo la conciencia tranquila, hicimos todo lo humanamente posible por salvar cada vida». Enrique Ruiz Escudero, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, se emociona aún hoy, cinco años después, al recordar a las víctimas del Covid y la enorme tensión de aquellos meses interminables. «Lo que vivimos marca para siempre», reconoce. Al preguntarle, Ruiz Escudero ha de parar y beber agua para recomponerse y poder responder. Contrasta su emoción, reflejo de una profunda conciencia a flor de piel ante aquel drama vivido, en su condición además de médico, con la ligereza pública e inmoral con la que estos días, políticos de izquierda y periodistas afines hablan de los fallecidos en las residencias de Madrid sólo con la finalidad de atacar a Isabel Díaz Ayuso y tapar la corrupción del Gobierno. Reyes Maroto ha llegado a decir que los ancianos de las residencias de Madrid habían sido «asesinados».

Recompuesto tras un trago de agua, Enrique Ruiz Escudero reconoce que ha dado vueltas a todo durante estos años: «Sí, lo he pensado mucho. Sí. Dimos lo máximo que se podía. A todos los niveles. No sólo por el equipo de la consejería. Hablo de los gerentes, de los responsables de primaria, de todos los médicos… Se peleó por cada vida. Esa es la auténtica realidad. En una pandemia el impacto es tan brutal en tu sistema sanitario que hubo situaciones muy complicadas. Pero, desde luego, puedo garantizar que hicimos todo lo que pudimos».

¿Otros pueden tener la conciencia tranquila?, le preguntamos. El hoy senador del PP responde: «Yo creo que, visto lo que estamos viendo, muchos deberían reflexionar sobre qué hicieron en la pandemia». Se refiere Ruiz Escudero a la «indecencia» de la campaña orquestada estos días por un gobierno como el de Sánchez investigado por corrupción durante el covid: «Mientras nosotros estábamos en salvar vidas, ellos tenían montada una trama de corrupción con la que se estaban haciendo millonarios a costa de una crisis sanitaria. Luego les he visto desfilar a todos por la comisión de Investigación del Senado diciendo que ellos hacían todo lo posible por los ciudadanos cuando lo que estaban montando es una trama para forrarse. Esa es la auténtica realidad».

Odio

Enrique Ruiz Escudero confiesa: «Te remueve todo ver ese odio en la izquierda. Sánchez está trufado de corrupción y cuanto más débil está más ataca a Ayuso». En la entrevista a OKDIARIO, Ruiz Escudero acusa al gobierno de Sánchez y Salvador Illa por su «gestión nefasta» del covid: «Les importó más la política. Salvar vidas humanas estuvo en segundo plano».

Ruiz Escudero muestra, de nuevo, su respeto hacia las familias de los fallecidos: «Eso siempre ha sido así para nosotros. El máximo respeto a todos ellos en todo momento». Repite que hicieron «todo lo humanamente posible por salvar cada vida» y, por eso, añade, «nos duele tanto que retuerzan el dolor de las familias y que las utilicen con un objetivo político».

Ayuso

El objetivo está claro: Isabel Díaz Ayuso. Ruiz Escudero saca pecho por ella: «La presidenta estuvo a la altura en todo momento, en toda circunstancia». Y constata un hecho por más que rabie la izquierda: «Fruto de ello, tuvo el aval de los madrileños. En las elecciones de mayo de 2021 pasamos de 30 a 68 diputados y en las de mayo de 2023 fueron 70». ¿Ayuso también puede tener la conciencia tranquila?, le preguntamos. Enrique Ruiz Escudero: «Sí. Totalmente tranquila. No tengo ninguna duda».

En la larga entrevista a OKDIARIO, Enrique Ruiz Escudero describe minuciosamente la inacción, incompetencia y sectarismo político del gobierno de Sánchez antes, durante y después del estado de alarma. La obsesión de Sanchez con Ayuso es enfermiza: «Entiendo la actitud de la izquierda ahora, cinco años después, porque entonces no hicieron nada, siempre fueron por detrás y nunca entendieron cómo se comportaba este virus». Con todo, Enrique Ruiz Escudero prefiere quedarse con «lo bueno» dentro de aquellas circunstancias: «Tuvimos unos profesionales extraordinarios que estuvieron a la altura. Y tuvimos unos madrileños de los que estar muy orgullosos por su capacidad, responsabilidad y solidaridad».

La izquierda y sus periodistas de cámara sólo muestran estos días interés por los fallecidos en las residencias de Madrid, aunque los datos muestran una realidad indiscutible. Las comunidades con más fallecidos en residencias fueron del PSOE: Cataluña (ERC con el apoyo del PSC), La Rioja (Concha Andreu), Aragón (Lambán) y Castilla-La Mancha (Page). Estos muertos no interesan al PSOE, al resto de la izquierda y a los periodistas de sus medios comprados.

Cifras manoseadas

Tampoco parecen importarle a la RTVE de José Pablo López Sánchez, que emitió hace unos días un panfleto envuelto en forma de documental titulado: 7291. Es la cifra de muertos en las residencias de Madrid que la izquierda se ha inventado. Ruiz Escudero dice que no necesitó ver nada en TVE: «Viví todo en primera persona. No necesito verlo. La cifra ya es falsa. La dio el ex consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, sin ser oficial ni real. Luego, se ha retractado diciendo que no fue él».

Es tan falsa la cifra de muertos con la que la izquierda se ha montado un eslogan político, sin respeto ninguno a los fallecidos, que el propio gobierno de Sánchez la desmiente a través del INE, donde Sánchez colocó a un afín para dirigirlo: «El INE dió la cifra de 4.143 fallecidos en residencias de Madrid”, recuerda Ruiz Escudero. Por eso, reitera: «Reyero y la izquierda no tienen decencia manipulando las cifras de muertos». Ruiz Escudero desmonta con datos otras mentiras de la izquierda: «De los 35.800 traslados a hospitales, 11.200 fueron de residencias».

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología avaló entonces y ha vuelto a avalar hace unos días, vista la polémica, los protocolos usados por la Comunidad de Madrid en las residencias y ha defendido la labor profesional de los geriatras de enlace que había en cada una de ellas tomando decisiones clínicas. Ruiz Escudero recuerda: «Otras 20 sociedades científicas avalaron la labor de los geriatras de enlace en cada residencia».

Alberto Reyero y Ciudadanos

La izquierda se ha agarrado estos años al, entonces, consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, Alberto Reyero. Enrique Ruiz Escudero recuerda la actitud de Reyero en aquellas semanas. La actitud de un tipo entre cobarde y sobrepasado: «Reyero actuó desde el inicio quitándose de en medio para protegerse. No nos informaba de nada. No vino a ninguna de las 20 reuniones que tuvimos con su consejería. Su responsable de las residencias, la directora general de Atención al Mayor, tampoco acudió a ninguna reunión en el primer mes del Covid».

¿Reyero es un cobarde?, le preguntamos. Ruiz Escudero es un hombre discreto y reitera con indignación contenida: «Reyero se borró desde el primer momento del covid para protegerse él. Enrique López y Carlos Novillo, de la consejería de Presidencia, tuvieron que asumir por él las visitas a las residencias».

Enrique Ruiz Escudero recuerda que «Reyero no nos hablaba de nada, ni informaba de nada ni siquiera en los Consejos de Gobierno aunque yo lo tenía sentado enfrente. Nos mandaba de vez en cuando algún correo para ver si no lo leíamos». De la ineptitud de Reyero da cuenta un dato: «Contabilizada dos veces el mismo fallecido y tuvimos que corregirle en muchas ocasiones. Contabilizar un fallecido es algo muy riguroso que viene determinado por los certificados de defunción y los criterios de Sanidad Mortuoria».

La actitud de Reyero se corresponde con el papel de Ciudadanos como socio de gobierno de Ayuso en aquellos momentos. Al frente estaba Ignacio Aguado que se negó a cesar a Alberto Reyero por su evidente ineptitud. Estos días hemos conocido el pacto con Félix Bolaños entre el PSOE y Ciudadanos (Inés Arrimadas) para echar a Ayuso. Aguado negó, entonces, que estuvieran preparando una moción de censura. Aguado mentía. Ruiz Escudero no tiene palabras recordando la actitud de Ciudadanos estando en plena crisis del covid: «Es infame. Ciudadanos nos hacía la oposición desde dentro».

Casualmente, las llamadas mareas de la izquierda no han presentado ninguna denuncia contra Alberto Reyero. Son todas contra el PP. Hasta ahora, todas las resueltas, 64, han sido archivadas.

Pablo Iglesias viendo Netflix

Otro personaje que se «borró» con las residencias desde el primer momento fue Pablo Iglesias. La izquierda ha generado la mentira de que Iglesias no era el responsable de las residencias en España pese a que le vimos todos en televisión el 19 de marzo en Moncloa asumiendo la tarea y vimos a Pedro Sanchez en televisión, también, agradeciéndole su trabajo.

Enrique Ruiz Escudero lo tiene claro. No hay polémica: «No hay ninguna duda. Pablo Iglesias asumió la responsabilidad de las residencias en España». Como tampoco tiene ninguna duda de que Iglesias y Reyero fueron tal para cual: «Pablo Iglesias se borró de las residencias como Alberto Reyero. Marcó unas directrices en un decreto y no volvió a hacer nada más».

De Pablo Iglesias todos recordamos el consumo compulsivo de series de Netflix y cómo presumía en Twitter en los meses más duros de la pandemia. ¿De dónde sacaba tiempo Pablo Iglesias para ver series de Netflix mientras morían los ancianos en las residencias?, preguntamos a Ruiz Escudero. No lo entiende. Ruiz Escudero sólo recuerda aquellos meses como un largo y enorme día interminable: «Mi equipo y yo estuvimos 103 días sin movernos de la consejería. Dormimos allí muchas veces».