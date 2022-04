Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha afirmado en HOY RESPONDE de OKDIARIO que Pedro Sánchez y los socialistas “quieren niños adoctrinados que luego terminen votando al PSOE”. Para Enrique Ossorio, “todos los mantras de la izquierda están incluidos de forma grosera en el Real Decreto del gobierno” sobre la ESO. Cree Ossorio, que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a Moncloa tendrá que derogar la ley de educación (Ley Celáa) y sus desarrollos: “El PP no podrá permitir esto”.

Ossorio desmonta así el modelo educativo de Pedro Sánchez y el PSOE: “El PSOE busca ideologizar la escuela llenando de mantras de la izquierda el currículo. Lo que no puede ser es que saquen o corten la historia de España para cubrirlo con ideología. Y, además, es muy triste decirlo pero es así: toda la LOMLOE [Ley Celáa] y sus desarrollos lo que intentan es rebajar el espíritu crítico de los alumnos y que no aprendan a pensar. Ellos prefieren formar a los niños para una sociedad dependiente que se conforme con el Ingreso Mínimo Vital donde el esfuerzo esté desprestigiado. Es muy triste, pero el modelo de Sánchez y el PSOE son niños adoctrinados que vayan directos a votar al PSOE”.

Para Enrique Ossorio, “cuando el PP llegue al gobierno no podrá permitir esto” y Feijóo deberá “derogar la LOMLOE y sus desarrollos lamentándolo mucho por los docentes que están cansados de tantos cambios”. Ossorio cree que “con este PSOE es imposible llegar a un acuerdo para un modelo educativo” y constata que el modelo autonómico deja lagunas enormes: “Debería haber un acuerdo nacional mínimo para enseñar en toda España por igual los conocimientos más básicos de Historia, Lengua, Matemáticas…”.

El «estúpido» enfoque socioafectivo

Por cierto, Ossorio considera “estúpido” el enfoque socio-afectivo de las Matemáticas: “Lo que hace falta para hacérsela atractiva a los alumnos no son esas tonterías sino un buen temario y buenos profesores”. Asiente cuando le decimos si lo considera una “chorrada” en términos de la RAE: “Necedad, tontería”.

Ossorio garantiza que en las escuelas madrileñas no habrá ideología, cree que la asignatura Valores Cívicos y Éticos con la que el gobierno pretende sustituir la Filosofía y la Religión “es un plagio de la Educación para la Ciudadanía de Zapatero” y cuenta que en el temario de la ESO que ha elaborado su consejería, Madrid ha eliminado los conceptos más ideologizados cercanos a la ideología de género.

«Sánchez acosa a Madrid»

“Madrid se siente acosada por Sánchez en su modelo educativo”, señala Enrique Ossorio, “pero resistiremos”. Recordamos que en Cataluña la Generalitat ha incluido en la ESO conceptos como “identidades”, “resistencia a la opresión”, “emancipación nacional” o “pertenencia lingüística”. “Pues verá usted -responde- como Sánchez y la ministra Pilar Alegría recurren nuestro temario de la ESO, pero no el de Cataluña”. “En Madrid -dice- se estudiará completa la historia de España y no como en otras comunidades donde pretenden ocultarla o falsearla”.

La Comunidad de Madrid ha elaborado, de acuerdo a sus competencias legales, el 40% del temario de la ESO a partir de las directrices que establece el Real Decreto de la ministra Pilar Alegría. Ossorio llega a OKDIARIO con el documento de casi 400 páginas en el que se lee en negro las materias que propone el ejecutivo de socialistas y Podemos para la ESO y en rojo las correcciones que ha hecho la consejería madrileña de Educación. “Viene usted cargado”, le comentamos y responde que es “triste” tener que estar en algo tan importante como la Educación tener que estar mirando con lupa lo que hace el Gobierno y corrigiendo hasta el último detalle pero que “en Madrid los alumnos sabrán que el Descubrimiento de América fue gracias a Colón y a España y no como ocurrirá en otras comunidades autónomas”.

El caos de las notas en la ESO

Explica Ossorio que -pese a la prohibición del ministerio- “en Madrid los alumnos recibirán sus notas con las calificaciones literarias y también las numéricas porque es una información muy valiosa para el alumno y sus padres”. El ministerio de Pilar Alegría ha eliminado la Matrícula de Honor (MH). Madrid se ha tenido que inventar la “Mención Honorífica” (MH, también) para sortear al ministerio y ofrecer algo que -dice- Ossorio “es estimulante para cualquier alumno y valora su esfuerzo”. Madrid va a recomendar no promocionar con suspensos, pero sólo puede -de acuerdo a la Ley Celáa- recomendarlo. El nivel de caos que ha organizado el Gobierno en materia educativa con la LOMLOE y sus desarrollos en Primaria, ESO y Bachillerato llega al punto de que, en cada comunidad autónoma, cada consejería está estableciendo una mayoría de 2/3 o 3/4 del equipo docente para decidir si un alumno puede o no pasar de curso con suspensos u

obtener el título. “Es muy triste”, repite con cara de decepción, por enésima vez en la entrevista, el consejero madrileño.

CCOO y Juan Lobato

Ponemos a Ossorio ante las críticas de la oposición y de, por ejemplo, el sindicato Comisiones Obreras. Ossorio dice que no es verdad que se estén recortando plazas en la escuela pública: “Eso lo hacen siempre por estas fechas cuando llegan los procesos de admisión. Este año se ofertan 182.000 plazas. El año anterior a mi llegada, CCOO dijo que faltaban 25.000 plazas más en la pública. En estos años hemos creado 50.000. Al año siguiente, CCOO dijo que faltaban 14.500 alumnos y tuvimos en realidad 16.500. Hablan de 6.000 plazas menos y tuvimos 11.000 más. Cada año rebajan más sus propias cifras porque luego la realidad se lo desmiente”. Asegura Ossorio que “en este momento estamos construyendo en Madrid colegios públicos para 10.200 plazas más y en educación de 0 a 3 años estamos construyendo y adecuando centros para 2.000 plazas más”.

Ossorio defiende que “se han incrementado las ayudas a las familias para favorecer la libertad de elección sin barreras económicas que es la primera forma de segregación que el PSOE no tiene en cuenta” y contesta a Juan Lobato, secretario general del PSOE-Madrid, que hace una semana en HOY RESPONDE de OKDIARIO habló de “esos padres de chavales que quieren estudiar FP (Formación Profesional) y van a echar la solicitud y les dicen que no hay plaza… es que hay 25.000…”. Ossorio responde que “la FP depende mucho del mercado y no se puede ofertar a demanda”. Dice Ossorio que para Ayuso la FP es una prioridad y hemos creado “muchísimas plazas, un 60% más en Madrid hace dos años que la media del resto de comunidades autónomas y el año pasado un 40% más”.

Dice Ossorio que “no hemos parado de incrementar plazas pero que no podemos ofertarlas, como quiere el PSOE, a demanda”. Lo explica así: “Si uno estudia una carrera y no encuentra trabajo es un problema, pero si es una FP es una tragedia porque ese alumno ha perdido esos estudios. La FP está totalmente orientada al empleo”. Y pone el ejemplo de ‘Masterchef’: “Con el triunfo del programa de TVE tuvimos una demanda de hostelería brutal y tendríamos que haber construido 7 institutos más con solo FP de hostelería para cubrir esas peticiones, que luego han desparecido porque además el mercado no habría podido absorber todos esos alumnos”.