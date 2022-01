«Lo primero que tenemos que hacer todos ahora es trabajar para que Pablo Casado llegue a la Moncloa. España no merece el gobierno que tenemos». Es la reflexión que hace en OKDIARIO Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, y secretario nacional de Justicia del PP. Enrique López repasa en una entrevista en HOY RESPONDE diversos asuntos de la actualidad y, cómo no, las elecciones en Castilla y León, el camino de Casado a la Moncloa y los avatares del congreso regional del PP de Madrid, asunto tabú para muchos dirigentes populares, pero que López no esquiva al ser preguntado.

«El PP es un partido unido -dice- y tiene un liderazgo nacional indiscutible que es el de Pablo Casado y liderazgos regionales muy fuertes donde destaca con luz propia Isabel Díaz Ayuso, que ha demostrado una gran valía en muy poco tiempo y en momentos muy difíciles y se ha hecho un sitio muy importante en la política española”.

Enrique López es consejero de la presidenta Ayuso (amplió sus competencias en el gobierno regional tras el 4-M) y trabaja en la dirección nacional del PP junto a Casado y García Egea. ¿Se siente incómodo? ¿Alguien en Génova le presiona para que se decante en la batalla de Madrid? Se lo preguntamos. «No. Nadie», responde. «Trabajo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid para ayudar a mi presidenta, que es ayudar a los madrileños, y en el partido para ayudar al presidente del partido [Casado] para que sea presidente del Gobierno de España. Y eso no es que sea incompatible, es que es necesario: tenemos que trabajar todos juntos. Así entiendo yo la política».

Enrique López manifiesta sentirse «felicísimo» de trabajar «junto a la presidenta Ayuso en un proyecto tan ilusionante». «Estoy aprendiendo mucho», señala. «Ahora toca gestionar bien la comunidad para obtener la mayoría absoluta dentro de año y medio y recuperar las alcaldías del sur».

Los comicios del 13-F en Castilla y León han permitido una tregua (al menos pública) en la enconada batalla interna por el control del PP de Madrid, cuyo congreso podría retrasarse al verano y no celebrarse en primavera. Ya lo dijo en su reciente entrevista en HOY RESPONDE, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Habló del primer «semestre». Y eso es (de perogrullo) hasta junio.

A nadie se le escapa que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, maniobra para evitar que ese congreso sea un paseo militar para la presidenta Ayuso y que se haga con el control regional del partido. La batalla de García Egea ha desgastado a Casado en las encuestas donde comenzó a subir como la espuma gracias a la victoria de Ayuso en mayo. La imagen de enfrentamiento ha penalizado al PP nacional, aunque no al de Ayuso.

Pero ahora el objetivo de todo el PP es que Alfonso Fernández Mañueco alcance la mayoría absoluta en Castilla y León (que tiene -según los sondeos- al alcance la mano) y que su victoria y la de Juanma Moreno en Andalucía catapulten a Casado a la Moncloa cuando Sánchez apriete el botón rojo de elecciones.

«No tengo la menor duda de que Pablo Casado va a llegar a la Moncloa», dice Enrique López, persona de confianza del presidente del PP y negociador con el PSOE y el Gobierno de los temas relacionados con la Justicia, como la renovación pendiente del CGPJ. ¿Y si Casado le ofrece ser ministro de Justicia?, le preguntamos. «Lo primero que tenemos que hacer todos ahora es trabajar para que Pablo Casado llegue a la Moncloa», reitera. «A partir de ahí ya se verá». Primera parada: Castilla y León.

Pregunta.- ¿Una victoria rotunda de Mañueco es un paso de gigante de Casado a la Moncloa?

Respuesta.- Que Casado va a llegar a ser presidente en la Moncloa no me cabe la menor duda. Victorias como la de Madrid y la presumible -esperemos- de Castilla y León, y las que se vayan produciendo, son pasos adelante para ir marcando la ruta y es que el Partido Popular tiene que recuperar cuanto antes el poder. No tanto porque sea necesario como partido -que lo es- sino para liberarnos y liberar a España del peor Gobierno de la democracia española. España no se merece el Gobierno que tenemos.

P.- ¿Si Casado es presidente del Gobierno y le llama para ser ministro de Justicia, usted estaría dispuesto?

R.- Lo primero que tenemos que hacer todos ahora es trabajar para que Pablo Casado llegue a la Moncloa. A partir de ahí ya se verá. Yo estoy en un proyecto ilusionante que es el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, trabajando a su lado, y, desde luego, me siento felicísimo de poder ejercer este servicio público para los madrileños en un Gobierno tan importante como el de Isabel Díaz Ayuso.

P.- ¿La imagen de unidad del PP con vistas al 13-F y el señor Mañueco es fundamental a efectos, por ejemplo, del conflicto interno en el PP de Madrid?

R.- El Partido Popular es un partido unido con muy fuertes liderazgos. Tiene un liderazgo nacional indiscutible que es el de Pablo Casado y tiene liderazgos regionales muy importantes en el que destaca con luz propia el de Isabel Díaz Ayuso y yo estoy convencido de que el Partido Popular seguirá por esa senda de unión necesaria para llegar a gobernar en España y que nos demandan los ciudadanos españoles.

Además, no hay que olvidar que en año y medio estaremos ante unas elecciones autonómicas. Ahora tenemos que trabajar para gestionar bien la Comunidad de Madrid y conseguir la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso y, también, recuperar las alcaldías de las grandes ciudades del sur de Madrid, muy importantes, que en estos momentos padecen alcaldes que no pueden seguir un minuto más. Por eso, es una gran responsabilidad la que tiene el Partido Popular de Madrid y es una gran responsabilidad la que tiene la presidenta Ayuso. Tenemos que trabajar para conseguir su mayoría absoluta y para conseguir esas alcaldías.

P.- ¿Está usted incómodo internamente? Usted es secretario de Justicia en la dirección de Casado y García Egea y consejero de la presidenta Ayuso. ¿Alguien le ha pedido que se decante?

R.- No. Estoy trabajando al lado y con la presidenta Ayuso -a sus órdenes- aprendiendo, por cierto, mucho de política. Trabajo muy a gusto en la Comunidad de Madrid y trabajo muy a gusto en el Partido Popular. Y eso no es incompatible, sino que es necesario. Trabajando bien en un gobierno autonómico del PP no solo se trabaja para los madrileños sino también para que el PP y Pablo Casado llegue cuanto antes a gobernar España, que es lo que necesita nuestro país.

P.- ¿Ayuso merece ser la presidenta del PP madrileño tras su resultado del 4-M?

R.- Ayuso es una gran presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy por hoy es la única persona que ha manifestado su voluntad de ser la presidenta del Partido Popular de Madrid. Tiene el apoyo de todo su Gobierno y estoy convencido de que será una gran presidenta del Partido Popular de Madrid si la militancia así lo estima oportuno. Pero creo que es una persona que ha demostrado una gran valía política y lo ha demostrado en muy poco tiempo y en momentos muy difíciles y evidentemente se ha hecho un sitio muy importante en la política española.

P.- Leemos que Génova quiere una lista única. ¿Si hubiera más de una lista en ese congreso del PP de Madrid sería bueno, malo…?

R.- No me gustaría especular con eso. La imagen de unidad es importante. Pasará lo que tenga que pasar, pero es evidente que hoy por hoy la única persona que ha manifestado su voluntad de presidir el Partido Popular de Madrid es Ayuso tras obtener un apoyo mayoritario en las elecciones del 4 de mayo. Es una gran candidata y tiene -insisto- el apoyo de todo su gobierno, incluído el mío. Y, a partir de ahí, será lo que decidan los militantes.

P.- ¿Nadie le presiona en Génova y le dice «Enrique decántate»?

R.- No. No, porque además yo no concibo la política así. Si la política fuera eso, estaría muy incómodo en política. Yo soy un servidor público. Trabajo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid para ayudar a mi presidenta, que es ayudar a los madrileños, y en el partido para ayudar al presidente del partido para que sea presidente del Gobierno de España. Y, además, insisto: no es que sea incompatible, es que es necesario. Tenemos que trabajar todos juntos.