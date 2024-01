La emoción de Alfonso Rueda al hablar de su familia: «Gracias a mi madre, que me lo perdona todo»

Con lágrimas en los ojos y hablando de su familia. Así ha afrontado Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular a las elecciones gallegas, su primer acto de precampaña. En el vídeo que acompaña a estas líneas se puede apreciar el dirigente del PP llorando mientras agradecía el apoyo de su entorno familiar y de sus compañeros de partido.

«Gracias a mi familia, que me quiere, me ampara, me aguanta, me protege. Gracias a mi mujer por tantas razones; gracias a mi madre, que me perdona todo lo que hago; gracias a César por hacerla tan feliz; gracias a mis hermanos, a los que están y los que no están», ha señalado Alfonso Rueda entre lágrimas, provocando una gran ovación del público.

Durante su intervención en este acto de presentación también ha mostrado su agradecimiento a toda la gente que le ha dado «ánimos» y que le «escribió» dándole «consejos e intentando corregir cosas que podían salir mejor». «Lo agradezco muchísimo», ha asegurado antes de dar también las gracias a todos los que le han arropado «en este último día de vacaciones».

El líder del PP gallego también ha agradecido la participación en este acto en Santiago de Compostela a Borja Verea, candidato a la Alcaldía de esta misma ciudad; a Nicole Grueira, nueva presidenta de Novas Xeracións; Marta Novoa Iglesias, vicepresidenta de la Diputación de Orense; y José López Campos, alcalde de La Estrada.

Asimismo, ha dedicado unas bonitas palabras a los afiliados, de quienes dice que «apostaron» por él. A ellos, precisamente, les ha asegurado que intentará «hacerlo bien» y «estar a la altura» de cara a los comicios de febrero y a un posible Gobierno al frente de la Xunta. «Quiero hacerlo bien para estar a la altura de todos vosotros», ha señalado.

Elecciones en Galicia

Tras los agradecimientos, el candidato del Partido Popular ha instado a todos a trabajar y a no dar las elecciones gallegas por ganadas. «Cero conformismo. Nada está ganado», ha dicho al respecto. En este sentido, ha advertido que si pierden los comicios, Galicia se convertirá en «un trofeo» para Pedro Sánchez.

«En esta campaña lo tengo claro: defiendo la política de la confianza y para inspirar confianza hay que ser confiable y ellos no la inspiran con todo lo que han hecho y con todo lo que han prometido», ha argumentado en referencia a las promesas del PSOE de Sánchez. «Quiero trabajar para que Galicia no sea simplemente un trofeo en La Moncloa para que Galicia no sea un lugar para venir media hora en Falcon inventando un acto oficial», ha sentenciado.

Por otro lado, Rueda ha explicado que quiere ganar las elecciones por mayoría absoluta y que no quiere «ni componendas, ni despachos» para luego unirse a otros partidos. Además, ha dicho que quiere «una precampaña y una campaña digna sin descalificaciones entre partidos». «Me comprometo a no hacer descalificaciones, ni a tensionar, ni a crispar, ni a levantar muros, ni a hablar mal de Galicia. Por supuesto que quiero ganar, pero quiero ganar con balance, con diálogo, no quiero ganar simplemente porque otros pierdan», ha proseguido.

Acto seguido, ha criticado a Pedro Sánchez al decir que él no cree en «la política del todo vale» ni que «decir una mentira sea lo mismo que contar verdades». «Los intereses generales son mucho más importantes que los intereses personales», ha recordado antes de enumerar a todos los adversarios a los que se enfrenta: «Nos enfrentamos a quienes nos decían que nunca aprobarían una Ley de amnistía y la van a aprobar antes que una ley de presupuestos. Nos enfrentamos a los de la Ley del Sólo Sí es Sí. Nos enfrentamos a los que decían que nunca iba a haber una condonación de deuda para Cataluña».