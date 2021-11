Las Juventudes Socialistas de España, que se define como feminista, elegirá en los próximos días entre dos hombres a su próximo líder. La rama juvenil del PSOE, que celebra su congreso entre los días 10 y 12 de diciembre en Madrid, tendrá que elegir entre el valenciano Víctor Camino y el madrileño Javier Guardiola. Da la casualidad que la organización no ha tenido nunca a ninguna mujer como líder.

Víctor Camino, de 27 años, es el candidato con más probabilidades de ganar las primarias, según fuentes cercanas a la actual dirección de JSE. Politólogo de formación, el líder de las Juventudes Socialistas en Valencia trabaja como responsable de comunicación digital en el equipo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Camino, que ha hecho campaña bajo la candidatura «De la utopía a la acción», cuenta con el apoyo de la mayoría de las federaciones de las Juventudes Socialistas.

«La lucha contra la desigualdad, contra el terrorismo machista, la precariedad laboral, los derechos LGTBI o una transición ecológica justa” son algunas de las prioridades que defiende Víctor Camino para los próximos cuatro años de mandato. «Queremos que el Estado de bienestar incorpore reivindicaciones de esta generación» ha explicado el candidato valenciano a liderar las JSE.

Javier Guardiola, de 29 años, solo podría estar al frente de la organización dos años en caso de ganar ya que los estatutos obligan a abandonar JSE a los 31. Diputado en la Asamblea de Madrid y graduado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte reivindica una «mirada juvenil» para abordar asuntos como la transición ecológica o la discriminación que sufren las mujeres y el colectivo LGTBI.

El actual secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid asegura que como generación «estamos invisibilizados, quiero dar visibilidad a la generación del ‘no parar’, del no parar estudiando, del no parar trabajando y del no parar participando en las cosas». Guardiola propone situar a una mujer como número dos de la organización, si consigue ganar las primarias, como si se tratase de un hito histórico en pleno 2021.

El ejemplo de Nuevas Generaciones

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular tienen desde hace meses a una mujer al frente. Se trata de la diputada en el Congreso vasca Bea Fanjul. Pero no es la primera que ocupa el cargo. La organización juvenil del PP, en 1977, ya tuvo a una mujer como secretaria general. Fue la exministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, que lideró las Nuevas Generaciones en su fundación.