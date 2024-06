Dolors Montserrat: «Buxadé engaña cuando dice que el PP vota siempre lo mismo que el PSOE en Europa»

Dolors Montserrat desmiente a Jorge Buxadé. «Buxadé engaña cuando dice que el PP vota siempre lo mismo que el PSOE en Europa», ha dicho la cabeza de lista del PP en una entrevista a OKDIARIO. Jorge Buxadé ha repetido en esta campaña electoral que el PP ha votado «el 90% de las veces» con el PSOE en Europa. Dolors Montserrat responde con la lista de veces que Buxadé y Vox -asegura- han votado iniciativas del PP apoyadas también por los socialistas. «Buxadé ha de decir la verdad», le reprocha.

Dolors Montserrat cuenta con retintín que, para ser Buxadé tan crítico con la política agrícola de la UE, «el comisario de Agricultura es un polaco de la familia de Vox en Europa». «Nosotros votamos a favor de lo que es bueno para España», reitera. Y recuerda que «Meloni pactó el Pacto Migratorio y de Asilo con el canciller socialista alemán y con Von der Leyen».

Campo, pesca e inmigración ilegal son temas básicos de la agenda electoral del domingo donde el discurso del PP y Vox compiten. Dolors Montserrat saca pecho: «El PP es el partido del campo. El partido de Loyola de Palacio, Arias-Cañete y Tejerina. Gracias a nosotros se han flexibilizado las exigencias de la PAC y hemos votado en contra de los paquetes legislativos del Pacto Verde contrarios a España». Y repite: «Que Buxadé explique la verdad».

Para Dolors Montserrat, «no se puede etiquetar» al hablar de inmigración ilegal y delincuencia («delinquen las personas»), pero deja claro que «quien reincida delinquiendo será expulsado de la UE».

Pregunta.- Vox les acusa de haber votado el 90% de las veces con los socialistas en estos últimos cinco años. ¿Es cierto?

Respuesta.- Buxadé dice siempre eso de… «a nosotros no nos va lo que aprueba la Comisión». Pero cada primer ministro de cada país propone un comisario. Sánchez propuso a Borrell. El que propuso en 2019 el gobierno polaco, que es de la familia europea de Vox, es el comisario de Agricultura. Cuando Buxadé dice «nosotros con la Comisión no tenemos nada que ver…» ¡¿Perdona?! … Tú formas parte de la Comisión porque tu gobierno de Polonia nombró al comisario de Agricultura. ¡Comisario de Agricultura y de Vox! ¿Qué habrá hecho este comisario de Agricultura? No mucho porque Buxadé critica mucho las políticas agrícolas de la Comisión. ¡Tu comisario, Buxadé, es de Vox! Polaco, pero de Vox…

P.- ¿Pero ustedes votan el 90% de las veces con los socialistas?

R.- Cuando Buxadé dice eso, yo le recuerdo que él ha votado con el PP y con los socialistas nuestra propuesta sobre el Plan Europeo contra el Cáncer, también la estrategia farmacéutica, Ucrania… Y entonces Buxadé me dice «sí, porque nosotros votamos en Europa todo lo que va a favor de los españoles». ¡Caramba! Pues nosotros, el PP, también. Nosotros votamos en Europa todo aquello que beneficia a España, al campo, al mar, a los pescadores. Y somos los primeros que votamos en contra cuando se ataca al Estado de Derecho, como hace el Partido Socialista, por ejemplo, en contra del bilingüismo en Cataluña. Nosotros lideramos y propusimos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fuera una profesión de riesgo en Europa y el Partido Socialista intentó que no se votara. Nosotros no votamos a favor o en contra de unos u otros, sino a favor de España y de los españoles. Hay que decir la verdad.

P.- ¿Buxadé miente entonces?

R.- ¡Claro! ¡Hay que decir la verdad!

P.- ¿Engaña Buxadé?

R.- ¡Tenemos que explicar la verdad! El comisario de Agricultura es un polaco del grupo de Buxadé. Esto quiere decir que el comisario de su partido no ha tenido la fuerza ni la influencia suficiente en el tema del Pacto Verde para imponerse a otro comisario de izquierda socialista, el holandés Timmermans. De ahí, la importancia de estar en un partido grande, el mayoritario en Europa, como es el PPE, con más peso, más diputados y más influencia para parar lo que no te gusta.

P.- Cita el Pacto Verde. ¿Qué ha hecho el PP estos años?

R.- Digamos la verdad. Dentro del Pacto Verde hay muchos paquetes legislativos. El PP ha votado en contra, desde el primer día, de todos los que han ido contra agricultores, ganaderos y pescadores españoles. El PP ha votado en contra de la estrategia De la granja a la mesa, de la ley de Restauración de la Naturaleza, de la Estrategia de Biodiversidad 2030, de la directiva de pesticidas que prohibía los fitosanitarios en España para que nuestros agricultores, a 40 grados en verano, con plagas y sin un producto alternativo, puedan utilizar los fitosanitarios. Nosotros, con la fuerza del Partido Popular Europeo hemos frenado todo esto. Expliquemos la verdad.

P.- ¿La Agenda 2030 es una Biblia o es matizable?

R.- Lo primero. Es de Naciones Unidas. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Defendemos luchar contra el cambio climático y la sequía, pero ni desde el negacionismo de unos ni desde el sectarismo ideológico de otros. Hay que llegar a unos objetivos, pero no criminalizando ni al campo, ni a la agricultura, ni a la pesca, sino junto a ellos. Desde la flexibilización, el diálogo y la escucha. El PSOE y Teresa Ribera culpa al campo y al mar del cambio climático cuando es lo contrario. Son los guardianes de nuestro medio ambiente, del mar y de nuestro campo. Los primeros interesados en cuidarlos. Ya está bien. Basta ya de que Ribera culpabilice al sector primario que es estratégico para el PP, para España y para Europa. Nosotros hemos conseguido flexibilizar las exigencias de la PAC. Hemos conseguido que no se impusiera la directiva de pesticidas. Hemos conseguido que no se criminalice al sector del vino. Los socialistas pretendían poner en cada botella de vino, sidra, cerveza, cava en España y en toda Europa una etiqueta, como en el tabaco, como si el vino fuera cancerígeno. Esto lo ha parado el PP con la fuerza del Partido Popular Europeo. Yo misma puse la enmienda y la ganamos por muy pocos votos porque el PSOE votó en contra. Nosotros, en vez de hablar, hacemos. Hemos demostrado que somos el partido del campo. De Loyola de Palacio, Arias-Cañete, Tejerina. Mi número dos es Carmen Crespo, que ha sido consejera de Agricultura de Andalucía. Vamos a continuar defendiendo a los agricultores contra la competencia desleal y la burocracia abusiva. Por ello, queremos que el comisario europeo de Agricultura sea del Partido Popular Europeo. Y hemos pedido que, por primera vez, haya un comisario específico de Pesca porque la pesca española es líder en Europa y en el mundo.

Inmigración ilegal

P.- ¿Inmigración ilegal es delincuencia?

R.- No. No podemos etiquetar. Delinquen las personas. Nosotros hemos conseguido el Pacto de Migración y Asilo para una inmigración legal, ordenada, vinculada al empleo e integrada. Para luchar contra las mafias, para la cooperación internacional con los terceros países y para la protección y seguridad en nuestras fronteras. Y dándoles más instrumentos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y a Europol. Nosotros, tanto en Cataluña y en el propio programa electoral, llevamos clarísimamente, la multirreincidencia y que aquella persona que venga de fuera de la Unión Europea a delinquir será expulsada. Ursula von der Leyen siempre explica que Europa decide quién entra en la Unión y no las mafias.

¿Pactos con Vox, Meloni, Le Pen?

P.- Conservadores y Reformistas de VOX y Meloni o Identidad y Democracia de Le Pen, ¿son ultraderecha? Buxadé me dijo que él no se sentía de ultraderecha

R.- Eso lo tienen que definir ellos. Yo no redacto los estatutos del partido de Buxadé. Yo defino al PP español y europeo. Somos un partido europeísta, reformista y que gobernamos desde la centralidad. Cada partido que defina lo que es. Nosotros somos la fuerza mayoritaria en Europa y cuatro de los padres fundadores formaban parte de nuestra familia política.

P.- Estos partidos van a subir mucho el 9J. La izquierda dice cordón sanitario a la “ultraderecha” en Europa ¿Tendrán algún problema ustedes en pactar con ellos?

R.- Nuestras líneas rojas están en nuestro programa electoral. Si somos el partido mayoritario en España y Europa, vamos a defender nuestro programa, empezando por el Estado de Derecho y solucionando los problemas reales de la gente, la agricultura, campo, transportistas, los jóvenes y las familias para que no estén asfixiadas con la inflación. A partir del 9 de junio, si somos la fuerza mayoritaria, pediremos que otros se sumen a este programa.

Meloni y Feijóo

P.- ¿Feijóo corteja a Meloni?

R.- Es Meloni la que se ha acercado. Ella ha sido capaz con el canciller socialista alemán, canciller socialista alemán, y Ursula Von der Leyen de pactar el Pacto Migratorio y de Asilo. Meloni lo votó con el canciller alemán socialista y Von der Leyen. Y Sánchez también lo apoyó. Hemos visto a Sánchez decirle «¡querida Giorgia!» o, en el G-7 reunido con Meloni con toda tranquilidad. Estamos bastante hartos la matraca de la ultraderecha de Sánchez y Teresa Ribera.