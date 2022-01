El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ha convertido en uno de los elementos de mayor desestabilización interna del Gobierno de coalición. No por las decisiones que toma desde su departamento -prácticamente ninguna-, sino por las declaraciones que hace reiteradamente excediendo sus competencias. Las que hizo sobre la «mala» calidad de la carne que exporta España al exterior, en una entrevista en The Guardian, han sido las últimas que han puesto en pie de guerra a ministros y barones socialistas. Varios de ellos exigirán de forma oficial a Pedro Sánchez su destitución en la reunión del Comité Federal del PSOE que se celebra este viernes.

El enfado en Ferraz con la actitud de Alberto Garzón es notorio. Desde el ministro de Agricultura, Luis Planas, hasta los barones de aquellos territorios con mayor producción ganadera. Todos censuran «la intromisión» del ministro de Consumo que «permanentemente pone en duda nuestros principales motores económicos». «Si no dimite él, el presidente le tendrá que echar» añade un barón socialista consultado por este periódico. «No podemos permitir que un ministro de España boicotee constantemente nuestros productores» sentencia.

Sánchez, según su entorno, no tiene intención de relevarle del cargo que ocupa desde hace dos años. «No quiere problemas con Podemos», añaden. Sin embargo, apuntan esas mismas fuentes, «sí que dará un toque de atención» al ministro. Con el Gobierno empeñado en impulsar la economía española, tras la hecatombe provocada por la pandemia, este tipo de declaraciones no ayudan a los objetivos que se ha impuesto el Ejecutivo. De ahí que al presidente no le haga gracia alguna que desde su propio gabinete se ponga en duda uno de los sectores que están tirando del carro económico. A diferencia de la otra vez que Garzón cargó contra la carne, en esta ocasión Sánchez ha eludido referirse al tema ni aunque sea con unas declaraciones humorísticas.

Contra el turismo

Las declaraciones contra la carne de Alberto Garzón, las segundas que hace en pocos meses, no son nuevas. Al poco de llegar al ministerio, cargó también contra la industria turística que, junto con la agroalimentaria, es uno de las principales fuentes económicas de España. Entonces el ministro de Consumo aseguró que el turismo es «estacional y precario», lo que las principales organizaciones del sector tildaron de declaraciones «inaceptables».

«A título personal»

Para no ahondar demasiado en la polémica públicamente, y por orden expresa de Pedro Sánchez, que por ahora no quiere nuevos incendios -pese a lo que le exigirán este mismo viernes sus compañeros-, los ministros han dado la espalda a Alberto Garzón sin criticas demasiados feroces. Han desautorizado sus palabras, sí, pero circunscribiéndolas a que se han hecho «a título personal, no como ministro de España». Han hablado del tema la portavoz y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la ministra de Educación y Formación Profesional Pilar Alegría.